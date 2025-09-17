Sour Curd: పెరుగు పుల్లగా ఉందా? ఇదొక్కటి కలిపితే మళ్లీ తియ్యగా మారడం పక్కా..!
Sour Curd: పెరుగు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచి ఆహారం. ఇందులో ప్రోబయోటిక్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీనిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల పేగు ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. జీర్ణ సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి.
భారతీయులు రెగ్యులర్ గా తమ భోజనంలో పెరుగును భాగం చేసుకుంటూ ఉంటారు. పెరుగుతో తిననిది.. భోజనమే పూర్తికాదు చాలా మందికి. అయితే.. ఈ పెరుగు రుచి వాతావరణాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. ఎక్కువగా ఎండాకాలంలో పెరుగు పుల్లగా మారుతూ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి వర్షాకాలం, చలికాలంలో కూడా రుచి మారిపోతూ ఉంటుంది. అయితే.. మనం కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు వాడితే... పుల్లటి పెరుగు కూడా రుచిగా మార్చుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
పెరుగులో పోషకాలు...
పులుపు తగ్గించే చిట్కాలు...
కానీ పుల్లని పెరుగును పారవేసే బదులు, మీరు దాని నుండి పుల్లని తొలగించవచ్చు. ఈ రోజు మనం దాని పుల్లని తొలగించగల ఉపాయాలు చాలా ఉన్నాయి.
చల్లని ప్రదేశంలో ఉంచండి.
ముందుగా, ఎల్లప్పుడూ పెరుగును చల్లని ప్రదేశంలో ఉంచండి. పెరుగు చల్లగా ఉన్న ప్రదేశంలో ఉంటే అంత త్వరగా పుల్లగా మారదు. బయట ఉంచితే త్వరగా పుల్లగా మారుతుంది. కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఫ్రిజ్లో ఉంచండి.
చక్కెర లేదా తేనె
మీ దగ్గర ఉన్న పెరుగు పుల్లగా ఉంటే, దానికి కొద్దిగా చక్కెర లేదా తేనె జోడించడం వల్ల పుల్లదనం తొలగిపోతుంది. తినడానికి కూడా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది.
వేప, తులసి
దీనితో పాటు, వేప, తులసి ఆకులను పెరుగుతో కలిపితే బ్యాక్టీరియాను నియంత్రిస్తుంది, తద్వారా పుల్లదనం తగ్గుతుంది. మీరు వాటిని పేస్ట్గా తయారు చేసి పెరుగులో కలపవచ్చు. కానీ ఎక్కువ వేపను ఉపయోగించవద్దు. రుచి చెడిపోతుంది. కాసేపు వేపాకులు ఉంచి.. తర్వాత తీసేసినా సరిపోతుంది.
ఉప్పు , బేకింగ్ సోడా
మరో సులభమైన పద్ధతి ఏమిటంటే, పెరుగులో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి దాని పుల్లదనాన్ని తగ్గించవచ్చు. లేదా, పెరుగులో చాలా తక్కువ మొత్తంలో బేకింగ్ సోడా జోడించడం వల్ల పెరుగు చెడిపోకుండా ఉంటుంది. పులుపుదనం తగ్గి.. రుచి పెరుగుతుంది.