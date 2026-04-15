Pomegranate:30 సెకన్లలో దానిమ్మ కాయ నుంచి గింజలు వేరే చేసే టెక్నిక్ ఇది..!
Pomegranate: దానిమ్మ పండు తొక్క తీయడం చాలా కష్టంగా ఉందా? తొక్క తీసిన ప్రతిసారీ గింజలు నలిగిపోవడం, చేతులు నల్లగా మారిపోతున్నాయా? ఈ సింపుల్ చిట్కాలు మీ కోసమే..
దానిమ్మ పండు తినడం ఎంత ఆరోగ్యమో స్పెషల్ గా చెప్పక్కర్లేదు. దానిమ్మ గింజలు తినడానికి బానే ఉంటుంది. కానీ.. కాయ నుంచి గింజలు వేరు చేయడమే కష్టమైన పని. ఈ దానిమ్మకాయ గింజలు వేరు చేస్తుంటే.. మధ్యలోనే గింజలు పగిలిపోతూ ఉంటాయి. రసం అంతా చేతులకు అంటుకుంటుంది. అంతేకాతు.. చేతులు జిగటగా, నల్లగా మారిపోతాయి. గోళ్లు కూడా నల్లగా మారిపోతాయి. ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఏమీ లేకుండా.. 30 సెకన్లలో దానిమ్మ గింజలు ఎలా వలవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
దానిమ్మ గింజలను ఈజీగా వలిచే మ్యాజిక్ ట్రిక్ ఇది..
1.పైభాగాన్ని కట్ చేయాలి...
మొదట దానిమ్మ పండు పైభాగాన్ని( కిరీటం లాంటి భాగం) కత్తితో సర్కిల్ ఆకారంలో కట్ చేసి తీసేయాలి. ఇప్పుడు మీకు పండు లోపలి తెల్లటి పొర, వాటి మధ్యలో దానిమ్మ గింజలు క్లియర్ గా కనపడతాయి.
2.గాట్లు పెట్టాలి...
పండు లోపల తెల్లని పొరలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చూసి, సరిగ్గా ఆ పొరల మీదుగా పండు బయటి తొక్కపై నుంచి కిందకు కత్తితో గాట్లు పెట్టండి. గింజలకు తగలకుండా.. కేవలం తొక్క వరకు మాత్రమే గాట్లు పెట్టుకోవాలి.
3.పువ్వులా విడదీయండి...
పెట్టిన గాట్ల సహాయంతో పండును మెల్లగా ప్రెస్ చేస్తే.. అది ఒక పువ్వులా వికసిస్తుంది. దీని వల్ల గింజలు వదులుగా అవుతాయి. ఇప్పుడు ఒక లోతైన గిన్నె తీసుకోండి. పండును మీ అరచేతిలో బోర్లించి (గింజలు గిన్నె వైపు ఉండేలా), ఒక మందపాటి గరిటె లేదా చెంచాతో పండు వెనుక భాగంలో గట్టిగా తట్టండి. అంతే... కేవలం 30 సెకన్లలో గింజలన్నీ గిన్నెలోకి రాలిపోతాయి. మీ చేతులు మురికి అవ్వవు, గోళ్లు నొప్పి పెట్టవు.