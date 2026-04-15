Leftover Idli: ఇడ్లీలు మిగిలిపోయాయా? ఇలా టేస్టీ స్నాక్స్ చేసేయండి

ఉదయం చేసిన ఇడ్లీలు మిగిలిపోయాయా? అయితే.. కేవలం ఉప్పు, కారం, మసాలాతో స్పైసీ టచ్ ఇస్తే టేస్టీ స్నాక్ తయారైనట్లే..
ఇడ్లీలు: 4, కారం: 1/2 టీస్పూన్, జీలకర్ర-ఆవాలు: 1/2 టీస్పూన్, పసుపు: చిటికెడు, గరం మసాలా: 1/2 టీస్పూన్, కరివేపాకు: 4 రెబ్బలు, వెల్లుల్లి: 5-6 రెబ్బలు, నూనె, ఉప్పు: రుచికి సరిపడా.
ముందుగా, ఇడ్లీలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి. ఒక ఇడ్లీని 4 నుంచి 6 ముక్కలుగా కట్ చేయాలి.
స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి నూనె వేయండి. నూనె వేడయ్యాక జీలకర్ర, ఆవాలు, కరివేపాకు, దంచిన వెల్లుల్లి వేసి వేయించాలి.
ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కారం, చిటికెడు పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేయండి. ఆ తర్వాత, కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఇడ్లీ ముక్కలను వేసి కలపాలి.
ఇప్పుడు మళ్లీ స్టవ్ ఆన్ చేసి, బాగా వేడి చేయండి. చివరగా, పిల్లలు ఇష్టపడితే కొద్దిగా మ్యాగీ మసాలా లేదా నిమ్మరసం కూడా కలపవచ్చు.
