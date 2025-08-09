Tea: నెల రోజులు టీ తాగడం మానేస్తే ఏమౌతుందో తెలుసా?
ఒక్క రోజు కూడా టీ తాగకుండా ఉండలేరా? అయితే.. నెల రోజుల పాటు.. టీ తాగపోతే మీ శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతాయో తెలుసా?
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
టీ ప్రియులు...
భారతీయులు చాలా మందికి ఉదయం లేవగానే.. వేడి వేడిగా కప్పు టీ తాగనిదే రోజు మొదలుకాదు. టీ తాగకుండా వారు ఏ పనీ మొదలుపెట్టరు. కొందరు అయితే..కనీసం రోజుకి రెండు, మూడు కప్పులు అయినా తాగేస్తూ ఉంటారు. మీరు కూడా టీ కి బానిసలు గా మారారా? అయితే కచ్చితంగా ఈ వార్త మీరు చదవాల్సిందే.
పరగడుపున టీ...
ఉదయాన్నే టీ తాగడం, ముఖ్యంగా ఖాళీ కడుపుతో తాగడం వల్ల శరీరానికి ప్రయోజనం కంటే హాని ఎక్కువని నిపుణులు చెబుతున్నారు. టీలో ఉండే కెఫిన్, టానిన్ వంటివి కడుపు లోపలి పొరపై ప్రభావం చూపి ఆమ్ల స్థాయిని పెంచుతాయి.
ఇది క్రమంగా జీర్ణవ్యవస్థను దెబ్బతీస్తుంది. ఉదయం టీ తాగడం వల్ల ఆకలి తగ్గుతుంది. దీనివల్ల అల్పాహారం సరిగ్గా తీసుకోరు, శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందవు.
రోజంతా అలసట, చిరాకు
ఈ అలవాటు కొనసాగితే మలబద్ధకం కూడా రావచ్చు. టీ శరీరం నుంచి నీటిని తొలగిస్తుంది, దీనివల్ల డీహైడ్రేషన్ కలుగుతుంది. టీలోని కెఫిన్ నిద్ర నాణ్యతను దెబ్బతీస్తుంది, దీనివల్ల రోజంతా అలసట, చిరాకు కలుగుతాయి.
ఒక నెల తాగకపోతే ఏమవుతుంది?
ఒక నెల పాటు ఉదయం టీ తాగడం మానేస్తే, అనేక ఆరోగ్యకరమైన మార్పులు కనిపిస్తాయి. కడుపు తేలికగా, హాయిగా అనిపిస్తుంది, ఇది రోజును బాగా ప్రారంభించడానికి సహాయపడుతుంది. ఆకలి పెరుగుతుంది, దీనివల్ల అల్పాహారంలోని పోషకాలు మన శరీరానికి అందుతాయి. కెఫిన్ మీద శరీరం ఆధారపడటం తగ్గుతుంది, నిద్ర మెరుగుపడుతుంది. శరీరం డీటాక్స్ మోడ్లోకి వెళ్లడం వల్ల ముఖంలో తాజాదనం, మెరుపు కనిపించడం ప్రారంభమవుతుంది.
టీ కి బదులు ఏం తాగాలి?
టీ మానేయాలనుకుంటే, దానికి బదులుగా కొన్ని ఆరోగ్యకరమైన పానీయాలు తీసుకోవచ్చు.
వేడి నీళ్ళు: ఇది కడుపుని శుభ్రపరుస్తుంది, జీవక్రియను చురుగ్గా చేస్తుంది.
నిమ్మరసం-తేనె నీళ్ళు: శరీరాన్ని డిటాక్సిఫై చేస్తుంది, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
తులసి లేదా అల్లం కషాయం: వైరల్, కాలానుగుణ వ్యాధులను నివారించడానికి సహాయపడుతుంది.
గ్రీన్ టీ లేదా హెర్బల్ టీ: ఇవి తక్కువ కెఫిన్, ఎక్కువ యాంటీఆక్సిడెంట్లు కలిగిన మంచి ఎంపికలు.