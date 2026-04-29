Tomato Storage: ఎండలకు టమాటాలు పాడైపోతున్నాయా? ఇలా స్టోర్ చేస్తే 10 రోజులైనా తాజాగా ఉంటాయి..!
Tomato Storage: ఎండాకాలంలో ఎండలకు కూరగాయలు తొందరగా పాడైపోతూ ఉంటాయి. ఇక టమాటాలు అయితే రెండు రోజులుగా ఉండవు.కానీ, కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ తో పదిరోజులైనా ఫ్రెష్ గా ఉంచొచ్చు.
మనం రెగ్యులర్ గా వంటకు వాడే కూరగాయల్లో టమాటాలు ముందు వరసలో ఉంటాయి. చాలా మంది అన్ని రకాల వంటల్లో టమాటాలు వేస్తూనే ఉంటారు. ఎందుకంటే, ఇవి ఏ కూరకు అయినా రుచిని పెంచుతాయి.అంతేకాదు, వీటిలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని తినడం ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదే. వీటిని దాదాపు అందరూ ఒకేసారి 2 నుంచి 3 కేజీలు కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే.. వీటిని నిల్వ చేయడమే పెద్ద రిస్క్. ముఖ్యంగా ఎండాకాలంలో ఇవి తొందరగా పాడైపోతాయి. కానీ, కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలతో వీటిని పది రోజులైనా తాజాగా ఉంచొచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఇలా నిల్వ చేయాలి..
చాలా మందికి కూరగాయలు కొన్న వెంటనే కడిగే అలవాటు ఉంటుంది. అయితే, టమాటాలను కొన్న వెంటనే కడగకూడదు. నీటిలోని తేమ కారణంగా అవి త్వరగా కుళ్లిపోతాయి. అందువల్ల, టమాటాలను ఆరబెట్టి, వండే ముందు మాత్రమే నీటితో కడగాలి. వాటిని కాగితంలో లేదా గాలి చొరబడని పాత్రలో నిల్వ చేయడం మంచిది.
కాడను తీసేయకండి...
టమాటాలను నిల్వ చేసేటప్పుడు, కాడ భాగం ఉండే వాటిని ఎంచుకోవాలి. కింద కాడ ఉన్న కాయలు ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉంటాయి.
ఫ్రిజ్ లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు..
టమోటాలను గది ఉష్ణోగ్రతలో నిల్వ ఉంచినా కూడా అవి తాజాగా ఉంటాయి. అయితే, అవి బాగా పండితే, వాటిని ఫ్రిజ్లో ఉంచడం ద్వారా వాటి నిల్వ కాలాన్ని కొద్దిగా పొడిగించుకోవచ్చు.
టమాటాలు బాగా పండితే...
టమోటాలు బాగా పండిపోతే, వాటిని గుజ్జుగా చేసి, గాలి చొరబడని డబ్బాలో పెట్టి ఫ్రీజర్లో నిల్వ చేసుకోవచ్చు. వాటిని తర్వాత కూరలు , సూప్లలో సులభంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ సులభమైన పద్దతుల ద్వారా మీరు టమాటాలను ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు.