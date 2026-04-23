Tamarind: ఇలా చేస్తే.. సంవత్సరమైనా చింతపండు నల్లగా మారదు.. ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది..!
Tamarind: చాలా రకాల వంటలకు చింత పండు రుచిని పెంచుతుంది. అలాంటి చింత పండును సరిగా నిల్వ చేయకపోతే రంగు నల్లగా మారుతుంది. సరిగా నిల్వ చేస్తే సంవత్సరమైనా తాజాగా ఉంటుంది.
భారతీయులు తమ వంటలో రెగ్యులర్ గా చింతపండు వాడుతూ ఉంటారు. దీనిని చాలా మంది ఎక్కువ క్వాంటిటీ కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే.. కొన్నప్పుడు చూడటానికి ఎర్రగా, తాజాగా బానే ఉంటుంది. కానీ, రోజులు గడిచే కొద్దీ చింతపండు రంగు మారిపోతూ ఉంటుంది. అయితే.. కొన్ని సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే.. ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా చింత పండు నల్లగా మారకుండా తాజాగా ఉంటుంది. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
చింతపండు తాజాగా ఉంచే చిట్కాలు..
మార్కెట్ నుంచి కొనుగోలు చేసిన చింతపండులోని పీచు, గింజలను తొలగించి, దానికి కొద్దిగా ఉప్పు కలిపి మెత్తగా నలిపి.. ఎండలో ఆరబెట్టి డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల చింతపండు గట్టిగా రాయిలాగా మారదు. అంతేకాకుండా.. రంగు మారకుండా , తాజాగా కనపడుతుంది.
అంతేకాదు.. చింత పండులోని పీచు, గింజలను తొలగించి.. ఆ చింతపండును జిప్ లాక్ కవర్ లో పెట్టి ఫ్రిజ్ లో స్టోర్ చేయాలి. ఇలా చేస్తే.. సంవత్సరమైనా చింత పండు తాజాగా ఉంటుంది.
అలాకూడా కాదు అంటే.. చింత పండు గుజ్జు ముందుగానే తయారు చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఈ చింత పండు గుజ్జు ను గాజు సీసాలో నిల్వ చేసుకుంటే సంవత్సరమంతా తాజాగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాడుకోవడానికి సౌలభ్యంగా కూడా ఉంటుంది.
అంతేకాదు..గింజలు తీసేసిన చింతపండును గాలి చొరబడని డబ్బాల్లో ఉంచి ఫ్రిజ్ లో ఉంచడం వల్ల కూడా రంగు మారదు. కాకపోతే.. కాస్త గట్టిగా మారే అవకాశం ఉంటుంది.
కచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సిన చిట్కాలు..
గింజలు , పీచు తొలగించడం: చింతపండును నిల్వ చేసే ముందు అందులో ఉన్న గింజలు, పీచు,పెంకులను పూర్తిగా తొలగించాలి. దీనివల్ల పురుగులు పట్టకుండా ఉంటుంది.
ఎండలో ఆరబెట్టడం: చింతపండులో కొద్దిగా తేమ ఉన్నా అది త్వరగా నల్లగా మారుతుంది. అందుకే నిల్వ చేసే ముందు ఒక రోజంతా ఎండలో బాగా ఆరబెట్టాలి.
ఉప్పు కలపడం: చింతపండుకు కొద్దిగా రాళ్ల ఉప్పు కలిపి నిల్వ చేయడం వల్ల అది రంగు మారకుండా, పాడవకుండా ఉంటుంది. పొరలు పొరలుగా చింతపండును అమర్చి, ప్రతి పొర మధ్యలో ఉప్పు చల్లాలి.
సరైన పాత్రలు: చింతపండును ఎప్పుడూ ప్లాస్టిక్ లేదా గాజు పాత్రలలో, లేదా జాడీలలో మాత్రమే నిల్వ చేయాలి. స్టీల్ లేదా అల్యూమినియం పాత్రలలో నిల్వ చేస్తే పాత్రలు పాడవ్వడమే కాకుండా చింతపండు రంగు మారుతుంది.
తేమ తగలకుండా చూడాలి: చింతపండు ఉన్న పాత్రను తడి లేని పొడి ప్రదేశంలో ఉంచాలి. వాడుకునేటప్పుడు కూడా తడి చేతులు పెట్టకుండా పొడి స్పూన్ వాడటం మంచిది.