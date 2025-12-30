Eggs: కోడి గుడ్లను ఫ్రిజ్ లో ఎన్ని రోజులు స్టోర్ చేయవచ్చు..?
Eggs: కోడి గుడ్డులో అనేక పోషకాలు ఉంటాయి. చాలా మంది గుడ్లను పెద్ద మొత్తంలో కొని ఇంట్లో నిల్వ చేసుకుంటారు.కానీ, కోడి గుడ్డు కూడా ఎక్స్ ఫైరీ డేట్ ఉంటుందని చాలా మందికి తెలీదు. అందుకే, ఎన్ని రోజులు ఇంట్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చో తెలుసుకోవాలి.
కోడి గుడ్డు ప్రోటీన్, విటమిన్, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉన్న ఒక అద్భుతమైన ఆహారం. ముఖ్యంగా చలికాలంలో శరీరానికి వెచ్చదనం, శక్తి కోసం వీటిని ఎక్కువగా తింటూ ఉంటాం. అయితే, కోడి గుడ్లను నిల్వ చేసే విషయంలో అజాగ్రత్తగా ఉంటే అవి ఆరోగ్యానికి మేలు కంటే కీడే ఎక్కువగా చేస్తాయి. గుడ్ల నిల్వ, వాటి నాణ్యతను ఎలా గుర్తించాలి? ఫ్రిజ్ లో ఎన్ని రోజులు వీటిని నిల్వ చేయవచ్చు? అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
కోడి గుడ్లు ఎందుకు పాడౌతాయి..?
కోడి గుడ్లు పాడవ్వడానికి ప్రధాన కారణం సాల్మొనెల్లా ( Salmonella) అనే బ్యాక్టీరియా. ఇది వేగంగా వృద్ధి చెందితే గుడ్డు త్వరగా పాడౌతుంది. ఇలాంటి గుడ్లను తినడం వల్ల ఫుడ్ పాయిజనింగ్, వాంతులు,విరేచనాలు, జ్వరం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
కోడి గుడ్లను ఎన్ని రోజులు నిల్వ చేయాలి..?
కోడి గుడ్లు తాజాగా ఉండాలంటే వాటిని కొన్న తేదీ నుండి లెక్కించాలి. పచ్చి గుడ్లను మనం ఫ్రిజ్ లో 3 నుంచి 5 వారాల వరకు నిల్వ చేసుకోవచ్చు. ఉడికించిన గుడ్లను పెంకుతో సహా 5 నుంచి 7 రోజులు నిల్వ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఫ్రిజ్ లోనే చేయాలి.ఉడికించిన గుడ్లను పెంకులు లేకుండా 2 నుంచి 3 రోజుల పాటు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. కోడి గుడ్డు సొనను ఫ్రీజర్ లో సంవత్సరం వరకు నిల్వ చేసుకోవచ్చు.
ఫ్రిజ్ లో వాటిని స్టోర్ చేసేటప్పుడు కూడా.. వాటిని ఏదైనా కంటైనర్ లో ఉంచడం మంచి పద్దతి. చాలా మంది ఫ్రిజ్ డోర్ లో కోడి గుడ్లను నిల్వ చేస్తుంటారు. కానీ, అలా చేయకూడదు. ఫ్రిజ్ లోపల మాత్రమే వీటిని ఉంచాలి.
ఫ్రిజ్ తలుపు (Door) పదే పదే తీయడం వల్ల అక్కడ ఉష్ణోగ్రత మారుతూ ఉంటుంది. అందుకే గుడ్లను ఎప్పుడూ ఫ్రిజ్ లోపలి భాగంలో ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా ఉండే చోట ఉంచాలి. గుడ్లను నిల్వ చేయడానికి 4°C లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉండటం శ్రేయస్కరం.
కోడి గుడ్డు పాడైపోయిందని ఎలా గుర్తించాలి?
ఇంట్లోనే మూడు సులభమైన పద్ధతులు ఉపయోగించి కోడి గుడ్డు తాజాగా ఉందో తెలుసుకోవచ్చు.
నీటి పరీక్ష (Water Test): ఒక గిన్నె నీటిలో గుడ్డును వేయండి. గుడ్డు అడుగున ఉంటే అది తాజాగా ఉన్నట్లు. ఒకవేళ నీటిపై తేలితే అది పాడైపోయినట్లే, దాన్ని వెంటనే పారేయండి.
వాసన పరీక్ష (Smell Test): గుడ్డును పగలగొట్టినప్పుడు వింతైన లేదా కుళ్ళిన వాసన వస్తే అది వాడటానికి పనికిరాదు.
శబ్ద పరీక్ష (Sound Test): గుడ్డును చెవి దగ్గర పెట్టుకుని ఊపినప్పుడు లోపల ద్రవం కదులుతున్నట్లు శబ్దం వస్తే, ఆ గుడ్డు పాతదైందని అర్థం. తాజాగా ఉన్న గుడ్డు నుంచి ఎటువంటి శబ్దం రాదు.