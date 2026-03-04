Traditional Andhra Recipe: వేసవి వేడి తగ్గించే అమ్మమ్మల నాటి తరవాని చారు
Traditional Andhra Recipe: తరవాని చారు (ట్రెడిషనల్ గంజి రసం) పాతకాలం నుంచి ఇంటింటా చేసుకునే ఒక సంప్రదాయ వంటకం. ముఖ్యంగా ఆంధ్ర ప్రాంతాల్లో ఇది ఎక్కువగా చేస్తారు. ఇది వేసవిలో శరీరానికి కూలింగ్ ఇస్తుంది.
ఫెర్మెంటేషన్...చారుకు అసలు రుచి
తరవాని చారు అంటే చాలా మందికి గుర్తొచ్చేది పుల్లగా ఉండే ఆ ప్రత్యేక రుచి. ఇది సాధారణంగా తాజా గంజితో కాకుండా, ఒక రాత్రి లేదా రెండు రోజులు నిల్వచేసిన గంజితో తయారు చేస్తారు. నిల్వచేసిన గంజి సహజంగా ఫెర్మెంట్ అవుతూ కొద్దిగా పుల్ల రుచిని ఇస్తుంది. అదే ఈ చారుకు అసలు ప్రత్యేకత.
గంజిని వృథా చేయకుండా ప్రత్యమ్నాయం
మన పెద్దలు అన్నం వడకట్టిన తర్వాత మిగిలే గంజిని ఎప్పుడూ వృథా చేయరు. దానిని ఒక మట్టి పాత్రలో లేదా స్టీల్ పాత్రలో పోసి మూతపెట్టి ఉంచేవారు. గాలి ద్వారా సహజమైన బ్యాక్టీరియా అందులో పెరిగి ఫెర్మెంటేషన్ చేస్తాయి. ఈ ప్రక్రియ వల్ల గంజి పుల్లగా మారుతుంది. ఈ పుల్లదనం వంటకానికి మంచి రుచితో పాటు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా ఇస్తుంది.
ఆరోగ్య లాభాలు
పుల్ల గంజి అంటే సహజ ప్రోబయోటిక్ లాంటిదే. ఇది గట్ హెల్త్ మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియ బాగోలేని వారికి ఇది ఎంతో ఉపయోగకరం. వేసవికాలంలో శరీరానికి చల్లదనం ఇస్తుంది. తేలికగా జీర్ణమవుతుంది కాబట్టి చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు కూడా తీసుకోవచ్చు. కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్ణం వంటి సమస్యల సమయంలో ఇది మంచి ఎంపిక.
తరవాని చారు తయారీ విధానం
ముందుగా ఒక రోజు లేదా రెండు రోజుల పాటు నిల్వచేసిన పుల్ల గంజిని తీసుకోవాలి. ఒక పాత్రలో కొద్దిగా నూనె వేడి చేసి ఆవాలు, జీలకర్ర, వెల్లుల్లి, కరివేపాకు వేసి తాలింపు వేయాలి. తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసి తేలికగా వేపాలి. కావాలంటే చిన్న టమోటా ముక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అందులో పుల్ల గంజి పోసి ఉప్పు, కొద్దిగా మిరియాల పొడి లేదా కారం వేయాలి. కొన్ని నిమిషాలు మరిగించి చివరగా కొత్తిమీర చల్లి దించాలి.
దుర్వాసన వస్తే వాడకండి
కొంతమంది ఇందులో మజ్జిగ లేదా పెరుగు కొద్దిగా కలిపి తాగుతారు. మరికొందరు వెల్లుల్లి ఎక్కువగా వేసి స్పైసీగా చేస్తారు. ఇంటి రుచికి తగ్గట్టు మార్చుకోవచ్చు. ఇది చారులాగా కాకుండా సమ్మర్ డ్రింక్ లాగా కూడా తాగొచ్చు. పుల్లటి గంజిలో పైన నీటిని తీసుకుని కాస్త ఉప్పు కలిపి తాగితే...శరీరంలో వేడి ఇట్టే దిగిపోద్ది.
గంజి ఎక్కువ రోజులు ఉంచి దుర్వాసన వస్తే వాడకండి. వేసవిలో అయితే ఫ్రిజ్లో ఉంచడం మంచిది. ఫెర్మెంటేషన్ సహజంగా జరగాలి కానీ పాడైపోకుండా చూసుకోవాలి.
తరవాని చారు కేవలం ఒక ఫుడ్ మాత్రమే కాదు, ఆహారం వృథా కాకుండా వినియోగించే సంస్కృతికి నిదర్శనం. సాదాసీదా గంజి నుంచి ఇలా రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన చారు తయారు అవుతుంది. ఇంట్లో ఒకసారి పుల్ల గంజితో తరవాని చారు చేసి చూడండి. రుచి కూడా, ఆరోగ్యం కూడా రెండూ మీవే.