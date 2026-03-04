Kitchen Hacks: బెండకాయ జిగురు లేకుండా మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలా? ఈ ఒక్క చిట్కా వాడితే చాలు..!
Kitchen Hacks: బెండకాయ అంటే ఇష్టం ఉన్నా, వండుతుంటే జిగురుగా ఉంటుందని చాలా మంది దీనిని పక్కన పెట్టేస్తారు. హోటల్ స్టైలో బెండీ ఫ్రై ఎలా చేయాలో తెలుసా?
Okra
మనకు సులభంగా లభించే కూరగాయల్లో బెండకాయ కూడా ఒకటి. బెండకాయ తినడానికి రుచిగా ఉంటుంది. కానీ..దీనిని వండటమే కష్టం. బెండకాయ కట్ చేస్తున్నప్పుడే చాలా జిగురుగా ఉంటుంది. ఇక.. కూర వండుతుంటే కూడా చాలా జిగురుగా ఉంటుంది. చాలా మందికి బెండీ ఫ్రై చేయడమే రాదు. జిగురుగా, మెత్తగా అయిపోతుందని.. దీని వల్ల రుచి బాగోదు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. అయితే.. సింపుల్ చిట్కాలు ఫాలో అయితే.. హోటల్ స్టైల్ లో బెండీ ఫ్రై చేయచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం....
తాజా బెండకాయ ఎంచుకోవాలి...
ముందుగా, తాజా బెండకాయను ఎంచుకోవాలి. ముఖ్యంగా చిన్నగా, తాజాగా ఉండే వాటిని ఎంచుకోవాలి. పెద్ద బెండకాయల్లో జిగురు ఎక్కువగా ఉంటుంది. చిన్నగా ఉన్నవాటిలో జిగురు కాస్త తక్కువగా ఉంటుంది. ఇక... వీటిని నీటితో శుభ్రంగా కడిగి.. టవల్ మీద తడి మొత్తం పోయేలా ఆరబెట్టాలి. పూర్తిగా పొడిగా అయ్యేలా చూసుకోవాలి.
నిమ్మరసం చల్లడం...
బెండకాయ ముక్కలుగా కోయడానికి ముందు.. ఆ కాయలపై నిమ్మరసం లేదా.. వెనిగర్ ని లైట్ గా స్ప్రే చేసుకోవాలి. చాలా హోటల్ లో చెఫ్ లు ఈ టెక్నిక్ ని వాడుతూ ఉంటారు. నిమ్మకాయలోని తేలికపాటి ఆమ్లం.. జిగురుగా మారకుండా కంట్రోల్ చేస్తుంది.
ఎలా కట్ చేయాలంటే....
బెండకాయలను కట్ చేసేటప్పుడు కూడా సింపుల్ టెక్నిక్ వాడాలి. పదునైన చాక్ తో మాత్రమే కట్ చేయాలి. అప్పుడు ఎక్కువ ఒత్తిడి లేకుండా.. చెదిరిపోకుండా ఉంటుంది. ఫ్రై చేసినప్పుడు కూడా మంచిగా ఫ్రై అవుతాయి. అంతేకాదు.. వీటిని తవాపై వేయిస్తే.. చాలా తొందరగా క్రిస్పీగా మారతాయి. రుచిగా కూడా ఉంటాయి.