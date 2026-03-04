Fenugreek Leaves: మెంతాకులు సంవత్సరం పొడువునా ఎలా స్టోర్ చేయాలో తెలుసా

వారం రోజుల్లో మెంతి ఆకును వాడుకోవాలి అనుకుంటే, దాన్ని కడగకుండా పేపర్ టవల్ లో చుట్టి ఫ్రిజ్ లో పెట్టాలి. వారం రోజులైనా ఆకులు తాజాగా ఉంటాయి.
మెంతి ఆకును శుభ్రంగా కడిగి, నీళ్లు లేకుండా పూర్తిగా తుడవండి. తర్వాత దాన్ని చిన్నగా తరిగి, జిప్ లాక్ బ్యాగుల్లో లేదా ఐస్ ట్రేలలో నింపి ఫ్రీజర్లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.
మెంతి ఆకు సువాసన ఎక్కువ కాలం ఉండాలంటే, ఆకుల్ని కడిగి, ఆరబెట్టాలి. తర్వాత 2-3 రోజులు ఎండలో బాగా ఎండనివ్వాలి. దీన్ని పొడి చేసి గాలి చొరబడని డబ్బాలో పెడితే ఏడాది పొడవునా వాడుకోవచ్చు.
కడిగి ఆరబెట్టిన మెంతి ఆకులో కొద్దిగా నూనె, నీళ్లు కలిపి మెత్తని పేస్ట్లా రుబ్బుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ను ఐస్ ట్రేలో వేసి ఫ్రీజ్ చేయండి.
ఎండలో ఆరబెట్టిన మెంతి ఆకులను ఒక పాన్లో వేసి 1-2 నిమిషాలు చిన్న మంటపై వేయించండి. తర్వాత, కాస్త బరకగా పొడి చేసి గాలి చొరబడని సీసాలో నిల్వ చేసుకోవచ్చు.
Curd: పెరుగు పులవకుండా తాజాగా ఉండాలా? ఇదొక్కటి వేస్తే చాలు
Cucumber Benefits: ఎండాకాలంలో కీరదోస తింటే ఏమౌతుంది?
Pomegranate Juice: రోజూ దానిమ్మ జ్యూస్ తాగితే ఏమౌతుంది?
Fennel Seeds: రోజూ ఒక స్పూన్ సోంపు తింటే ఏమౌతుంది?