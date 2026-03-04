Telugu

Fenugreek Leaves: మెంతాకులు సంవత్సరం పొడువునా ఎలా స్టోర్ చేయాలో తెలుసా

food-life Mar 04 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
పేపర్ టవల్ లో చుట్టి పెట్టుకోవాలి..

వారం రోజుల్లో మెంతి ఆకును వాడుకోవాలి అనుకుంటే, దాన్ని కడగకుండా పేపర్ టవల్ లో చుట్టి ఫ్రిజ్ లో పెట్టాలి. వారం రోజులైనా ఆకులు తాజాగా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
మెంతి ఆకును ఫ్రీజ్ చేయండి

మెంతి ఆకును శుభ్రంగా కడిగి, నీళ్లు లేకుండా పూర్తిగా తుడవండి. తర్వాత దాన్ని చిన్నగా తరిగి, జిప్ లాక్ బ్యాగుల్లో లేదా ఐస్ ట్రేలలో నింపి ఫ్రీజర్‌లో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది.

Image credits: Getty
ఎండలో ఆరబెట్టుకోవచ్చు

మెంతి ఆకు సువాసన ఎక్కువ కాలం ఉండాలంటే, ఆకుల్ని కడిగి,  ఆరబెట్టాలి. తర్వాత 2-3 రోజులు ఎండలో బాగా ఎండనివ్వాలి. దీన్ని పొడి చేసి గాలి చొరబడని డబ్బాలో పెడితే ఏడాది పొడవునా వాడుకోవచ్చు.

Image credits: Getty
మెంతి ఆకు పేస్ట్ క్యూబ్స్

కడిగి ఆరబెట్టిన మెంతి ఆకులో కొద్దిగా నూనె, నీళ్లు కలిపి మెత్తని పేస్ట్‌లా రుబ్బుకోవాలి. ఈ పేస్ట్‌ను ఐస్ ట్రేలో వేసి ఫ్రీజ్ చేయండి. 

Image credits: Getty
వేయించి పొడి చేసుకోవచ్చు

ఎండలో ఆరబెట్టిన మెంతి ఆకులను ఒక పాన్‌లో వేసి 1-2 నిమిషాలు చిన్న మంటపై వేయించండి. తర్వాత, కాస్త బరకగా పొడి చేసి గాలి చొరబడని సీసాలో నిల్వ చేసుకోవచ్చు.

Image credits: Getty

