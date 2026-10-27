Milk Cake: కేవలం ఈ రెండు పదార్థాలు ఉంటే చాలు..నోట్లో కరిగిపోయే మిల్క్ కేక్ రెడీ
Milk Cake: ఇంట్లో ఉండే కేవలం రెండు పదార్థాలతోనే అదిరిపోయే స్వీట్ చేయొచ్చంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి. స్టవ్ మీద ఈజీగా టేస్టీ మిల్క్ కేక్ తయారు చేయొచ్చు. సాఫ్ట్గా, రుచిగా ఉండే ఈ స్వీట్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నోరూరించే మిల్క్ కేక్ రెడీ
ఇంట్లో ఉండే కేవలం రెండు పదార్థాలతోనే అదిరిపోయే స్వీట్ చేయొచ్చంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి. పాలు, చక్కెర.. ఈ రెండింటితో పెద్దగా ఖర్చు లేకుండా ఇంట్లోనే సాఫ్ట్ మిల్క్ కేక్ తయారు చేయొచ్చు. పండుగ రోజుల్లో, ఇంటికి చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు లేదా పిల్లలకు ఏదైనా స్వీట్ చేసి పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఈ సింపుల్ రెసిపీ బెస్ట్ ఆప్షన్.
సాధారణంగా మిల్క్ కేక్ చేసేటప్పుడు నెయ్యి, యాలకుల పొడి, మిల్క్ పౌడర్ లాంటివి వాడుతుంటారు. కానీ అవేవీ లేకుండానే పాలను బాగా మరిగించి, నాటు చక్కెర కలిపి టేస్టీ మిల్క్ స్వీట్ చేయొచ్చు. దీనికి కావాల్సిందల్లా కాస్త ఓపిక, సరైన పద్ధతి మాత్రమే.
మిల్క్ కేక్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు
పాలు – 1 లీటర్
ఫుల్ క్రీమ్ పాలు వాడితే స్వీట్ టేస్ట్, టెక్స్చర్ చాలా బాగుంటుంది.
నాటు చక్కెర – 100 నుంచి 150 గ్రాముల వరకు. మీకు ఎంత తీపి కావాలో దాన్ని బట్టి ఈ కొలతను మార్చుకోవచ్చు. ఈ రెండు పదార్థాలు తప్ప నెయ్యి, మిల్క్ పౌడర్, మైదా లాంటివేవీ ఈ రెసిపీకి అవసరం లేదు. అయితే పాలను మరిగించే విధానం, చివరగా వచ్చే పాకం మీదే ఈ స్వీట్ రుచి ఆధారపడి ఉంటుంది.
రెండే పదార్థాలతో మిల్క్ కేక్ ఎలా చేయాలి?
1. పాలను బాగా మరిగించాలి
అడుగు మందంగా ఉండే గిన్నెలో ఒక లీటర్ పాలు పోసి మీడియం మంట మీద మరిగించండి. పాలు పొంగిపోకుండా చూసుకోండి.
2. పాలు చిక్కబడేలా కాచాలి
పాలు అడుగంటకుండా గరిటెతో కలుపుతూనే ఉండాలి. గిన్నె అంచులకు అంటుకునే మీగడను కూడా తీసి పాలలో కలపాలి. పాలు బాగా తగ్గి, చిక్కబడే వరకు ఇలా చేస్తూనే ఉండాలి.
3. నాటు చక్కెర కలపాలి
పాలు బాగా చిక్కబడ్డాక మంట తగ్గించి నాటు చక్కెర వేయాలి. అది పూర్తిగా కరిగేలా కలపాలి. చక్కెర వేయగానే పాలు కాస్త పల్చబడతాయి; కానీ ఉడికించే కొద్దీ మళ్లీ చిక్కబడతాయి.
4. సరైన పాకం వచ్చే వరకు కలపాలి
ఈ మిశ్రమం గిన్నె అంచుల నుంచి విడిపోతూ, తడి తగ్గి ముద్దలా అయ్యే వరకు చిన్న మంట మీద కలుపుతూనే ఉండాలి. అడుగంటకుండా, మాడిపోకుండా చూసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువసేపు ఉడికిస్తే స్వీట్ గట్టిగా అయిపోతుంది.
5. చల్లార్చి ముక్కలుగా కోయాలి
ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని సమానంగా పరచాలి. పూర్తిగా చల్లారాక ముక్కలుగా కోసి సర్వ్ చేయాలి. ఒకవేళ మిశ్రమం మరీ మెత్తగా ఉంటే ఇంకొద్దిసేపు చల్లారనివ్వాలి.
పాల పరిమాణం, గిన్నె వెడల్పు, మంటను బట్టి ఇది ఉడకడానికి పట్టే సమయం మారుతుంది. పాలను మరిగించి చేసే ఇలాంటి స్వీట్లకు సుమారు గంట లేదా అంతకంటే ఎక్కువే సమయం పట్టొచ్చు. కాబట్టి, టైమ్ కంటే కూడా పాకం చూసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయడం ముఖ్యం.
మిల్క్ కేక్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలంటే ఈ టిప్స్ పాటించండి!
• ఫుల్ క్రీమ్ పాలు: ఇవి స్వీట్కు మంచి రుచిని, సాఫ్ట్నెస్ను ఇస్తాయి.
• వెడల్పాటి గిన్నె: పాలు త్వరగా చిక్కబడటానికి, నీరు త్వరగా ఆవిరైపోవడానికి ఇది సాయపడుతుంది.
• కలుపుతూనే ఉండాలి: ఇలా చేస్తే అడుగంటదు, మాడిన వాసన రాదు.
• చక్కెర కొలత: ముందు కొద్దిగా వేసుకుని, తీపి సరిపోకపోతే తర్వాత పెంచుకోవచ్చు.
• సరైన పాకం: మిశ్రమం చిక్కబడి ముద్దలా అవ్వాలి; అలాగని పూర్తిగా డ్రై అయిపోయి రాయిలా మారకూడదు.
ఇది నిజంగానే మిల్క్ కేకా?
ఇక్కడో చిన్న విషయం తెలుసుకోవాలి. పాలు, నాటు చక్కెర మాత్రమే వేసి మరిగిస్తే వచ్చేది పాలకోవా లేదా తెరట్టుపాల్ లాంటి స్వీట్. బయట స్వీట్ షాపుల్లో దొరికే నార్త్ ఇండియన్ మిల్క్ కేక్ తయారీ విధానం వేరుగా ఉంటుంది. దానికి ఆ రంగు, టెక్స్చర్ రావడానికి వేరే పద్ధతి వాడతారు.
కాబట్టి, ఈ రెండు పదార్థాలతో చేసే రెసిపీ అచ్చం కేక్ లాగా గట్టిగా వస్తుందని చెప్పలేం. కానీ, నాటు చక్కెర సువాసన, చిక్కటి పాల రుచితో ఇంట్లోనే అదిరిపోయే స్వీట్ అయితే రెడీ అవుతుంది.
ఒక లీటర్ పాలు, కొద్దిగా నాటు చక్కెర ఉంటే చాలు.. కాస్త ఓపికగా వండితే ఇంట్లోనే టేస్టీ మిల్క్ స్వీట్ రెడీ చేసుకోవచ్చు. బోలెడు వస్తువులు కొనాల్సిన పనే లేదు; సరైన పాకం వచ్చే వరకు జాగ్రత్తగా కలుపుకోవడమే ఈ రెసిపీ సీక్రెట్!