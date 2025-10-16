ఈ దీపావళికి జ్యూసీ జ్యూసీగా గులాబ్ జామూన్ ను ఇలా పర్ఫెక్ట్ గా చేయండి
Diwali 2025: దీపావళి స్పెషల్ అంటే స్వీట్సే. కాబట్టి ప్రతి ఇంట్లో రకరకాల స్వీట్లను నోరూరిస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా చాలా మంది దీపావళికి గులాబ్ జామూన్ ను చేస్తుంటారు. కానీ ఇవి జ్యూసీగా అస్సలు రావు.
దీపావళి స్వీట్స్
దీపావళి పండుగకు తీపి పదార్థాలే స్పెషల్. అందుకే చాలా మంది దీపావళి పండుగకు రకరకాల స్వీట్లను కొంటుంటారు. కొంతమంది ఇంట్లోనే స్వీట్లను తయారుచేస్తుంటారు. చాలా మందికి ఇష్టమైన స్వీట్లలో గులాబ్ జామూన్ ఒకటి. అయితే కొంతమంది వీటిని పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తే.. మరికొంతమందికి వీటిని చేయడం అస్సలు రాదు.
ఒకవేళ చేసినా సరిగ్గా రావు. అందుకే గులాబ్ జామూన్ లను కూడా షాప్ లో కొనేస్తుంటారు. కానీ మీరు గనుక కొన్ని చిట్కాలను ఫాలో అయితే పర్ఫెక్ట్ గులాబ్ జామూన్ లను తయారుచేస్తారు. అది కూడా జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉండే గులాబ్ జామూన్ లను. దీనికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. చాలా సింపుల్ గా, తొందరగా వీటిని తయారుచేయొచ్చు.
గులాబ్ జామూన్ తయారుచేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు
పర్ఫెక్ట్ గులాబ్ జామూన్ ను తయారుచేయడానికి 200 గ్రాముల గులాబ్ జామున్ మిక్స్, టీ స్పూన్ నెయ్యి, అవసరమైనన్ని పాలను పక్కన పెట్టుకోవాలి.ఇకపోతే సిరప్ కోసం రెండు కప్పుల చక్కెర, నాలుగైదు యాలకులు, 1.5 కప్పుల నీళ్లు, కొంచెం కుంకుమ పువ్వు అవసరమవుతాయి. వేయించడానికి నెయ్యి లేదా నూనె అవసరం.
గులాబ్ జామూన్ తయారీ విధానం
ముందుగా గులాబ్ జామూన్ మిక్స్ ను ఒక పెద్దగిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇందులో నెయ్యి లేదా నూనె వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత అవసరానికి తగ్గట్టు పాలను కొంచెం కొంచెం పోస్తూ పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి.
కానీ పిండిని మరీ మెత్తగా కలపకూడదు. కొంచెం గట్టిగానే ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. లేదంటే వీటిని నూనెలో వేసినప్పుడు పగిలిపోతాయి. దీన్ని ఒక 10 నుంచి 15 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి పక్కన పెట్టండి. ఇలా చేయడం వల్ల గులాబ్ జామూన్ లు చాలా సాఫ్ట్ గా వస్తాయి.
గులాబ్ జామూన్ సిరప్ తయారీ విధానం
ఇప్పుడు స్టవ్ పై ఒక పెద్ద గిన్నె పెట్టి అందులో నీళ్లు, చక్కెర, యాలకుల పొడిని వేయండి. ఇందులో కావాలనుకుంటే మీరు కొన్ని కుంకుమ పువ్వు దారాలను కూడా వేయొచ్చు. దీనివల్ల సిరప్ మంచి రంగులో వస్తుంది. అలాగే మంచి వాసన కూడా వస్తుంది. ఈ మిశ్రమాన్ని మీడియం మంట మీదే మరిగించాలి.
చక్కెర పూర్తిగా కరిగే వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. షుగర్ పూర్తిగా కరిగిన తర్వాత మంటను తగ్గించి మరో ఐదు పది నిమిషాలు మరగనివ్వాలి. ఇది కొంచెం జిగటగా అయితే స్టవ్ ను ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి.
పర్ఫెక్ట్ గులాబ్ జామూన్ రెడీ
ఆ తర్వాత పక్కన పెట్టిన పిండిని చిన్న చిన్న బాల్స్ లా తయారు చేయండి. అయితే ఇవి చాలా సాఫ్ట్ గా ఉండాలి. వీటిపైన క్రాక్స్ అస్సలు ఉండకూడదు. లేదంటే అవి నూనెలో వేసినప్పుడు పగిలిపోతాయి. అయితే మీరు పిండి బాల్స్ చేసేటప్పుడు పిండిని బాగా ప్రెస్ చేస్తే క్రాక్స్ రాకుండా ఉంటాయి.
ఇప్పుడు వీటిని వేడిగా అయిన నూనెలో వేయండి. అయితే నూనె మరీ ఎక్కువ వేడిగా ఉండకూడదు. మీడియం, తక్కువ మంట మీదే వీటిని ఫ్రై చేయాలి. లేదంటే గులాబ్ జామూన్ లు లోపల పిండిగా ఉంటాయి.
గులాబ్ జామూన్ లను బంగారు, గోధుమ రంగు వచ్చే వరకు తక్కువ నుంచి మీడియం మంట మీదే ఫ్రై చేసుకోవాలి. వీటిని వేయించేటప్పుడు అటూ ఇటూ తిప్పుతూ ఉండాలి. అప్పుడే అవి అన్నివైపులా బాగా ఫ్రై అవుతాయి. లోపల బాగా ఉడుకుతాయి. ఫ్రై చేసుకున్న గులాబ్ జామూన్ లను వేడి సిరప్ లో వేయండి.
వీటిని రెండు మూడు గంటల పాటు సిరప్ లో ఉంచండి. అప్పుడే ఈ బాల్స్ సిరప్ ను బాగా గ్రహిస్తాయి. అప్పుడే గులాబ్ జామూన్ లు జ్యూసీ జ్యూసీగా అవుతాయి. ఈ గులాబ్ జామూన్ లు సిరప్ ను పూర్తిగా పీల్చుకున్న తర్వాత వాటిని సర్వింగ్ గిన్నెలోకి మార్చండి. వీటిని తరిగిన బాదం లేదా పిస్తాతో డెకరేట్ చేసి తింటే టేస్టీ అదిరిపోతుంది.