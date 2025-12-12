Telugu

రాత్రిపూట నిద్ర మంచిగా పట్టాలంటే ఇవి తింటే చాలు!

food-life Dec 12 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
బాదం

బాదంలోని మెగ్నీషియం, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు నిద్రకు సహాయపడే మెలటోనిన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతాయి. 

Image credits: Getty
గుమ్మడి గింజలు

గుమ్మడి గింజల్లో ఉండే ట్రిప్టోఫాన్, మెగ్నీషియం, జింక్ మెలటోనిన్ ఉత్పత్తిని పెంచి మంచిగా నిద్ర పట్టడానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
కివి

కివి పండ్లు ఆరోగ్యానికి చాలామంచిది. సెరోటోనిన్, ఫోలేట్, విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్న కివి నిద్ర పట్టడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
చెర్రీ పండ్లు

నిద్రలేమిని తగ్గించే మెలటోనిన్ చెర్రీ పండ్లలో ఎక్కువగా ఉంటుంది.

Image credits: Getty
పసుపు పాలు

పాలలో చిటికెడు పసుపు వేసుకొని తాగడం కూడా మంచి నిద్రకు సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Asianet News

