బాదంలోని మెగ్నీషియం, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు నిద్రకు సహాయపడే మెలటోనిన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతాయి.
గుమ్మడి గింజల్లో ఉండే ట్రిప్టోఫాన్, మెగ్నీషియం, జింక్ మెలటోనిన్ ఉత్పత్తిని పెంచి మంచిగా నిద్ర పట్టడానికి సహాయపడతాయి.
కివి పండ్లు ఆరోగ్యానికి చాలామంచిది. సెరోటోనిన్, ఫోలేట్, విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్న కివి నిద్ర పట్టడానికి సహాయపడుతుంది.
నిద్రలేమిని తగ్గించే మెలటోనిన్ చెర్రీ పండ్లలో ఎక్కువగా ఉంటుంది.
పాలలో చిటికెడు పసుపు వేసుకొని తాగడం కూడా మంచి నిద్రకు సహాయపడుతుంది.
రాత్రిపూట అన్నం మానేస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా?
థైరాయిడ్ ఉన్నవారు కచ్చితంగా తినాల్సినవి ఇవే
రోజూ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే ఏమౌతుంది?
రోజూ ఒక స్పూన్ మునగాకు పొడి తీసుకుంటే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే