రోజూ పంచదార లేకుండా టీ తాగితే ఏమౌతుంది?
Sugar Less Tea: చక్కెరతో ఉన్న టీ తాగడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య సమస్యలు కలుగుతాయని చాలా మంది టీ తాగడం మానేస్తున్నారు. కానీ, పూర్తిగా టీ తాగడం మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. దానికి బదులు ఈ విధంగా టీ తాగితే చాలు.
టీ
భారతదేశంలో చాలా మందికి టీ లేదా కాఫీ లేకుండా రోజు మొదలవడం అసాధ్యం. టీ కేవలం పానీయం కాదు, రోజును ప్రారంభించడంలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన భాగం. చాలా ఇళ్లలో పాల టీ మొదటి ఎంపిక. పాల టీ చేసేటప్పుడు చక్కెర( పంచదార) కలపడం కూడా మామూలే. దీనివల్ల టీ మరింత తియ్యగా ఉంటుంది. కానీ తీపి కోసం మీరు టీలో కలిపే చక్కెర ఆరోగ్యం, చర్మంపై ప్రభావం చూపుతుంది.
ఈ ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే… టీ తాగడం మానేయడం ఒక్కటే పరిష్కారం అని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, టీ లో చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే.. హ్యాపీగా దానిని ఆస్వాదించవచ్చు.
ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం, మీరు రోజూ టీ తాగితే, దాన్ని లైట్గా తాగడానికి ప్రయత్నించండి. అంటే చక్కెర లేకుండా లేదా తక్కువ చక్కెరతో తాగాలి. ఇలా తాగడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ
టీలో ఎక్కువ చక్కెర వేసుకుని తాగితే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరగొచ్చు. ఎక్కువ కాలం ఇలా తాగితే మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. మరోవైపు, చక్కెర లేకుండా టీ తాగడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా ఉంటాయి. ఇన్సులిన్ సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. సాధారణంగా మధుమేహ రోగులకు చక్కెర లేని టీ తాగమని నిపుణులు సలహా ఇస్తారు.
బరువు తగ్గడానికి సహాయకారి
బరువు తగ్గాలనుకునే వాళ్ళు చక్కెరతో టీ తాగడం మానేయాలి. చక్కెర లేకుండా టీ తాగడం బరువు తగ్గడానికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. షుగర్ లెస్ టీలో కేలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోకుండా నిరోధిస్తుంది. అంతేకాకుండా, టీలో జీవక్రియను పెంచే యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇది కొవ్వును కరిగించడానికి సహాయపడుతుంది.
గుండెకు ప్రయోజనకరం
అనేక అధ్యయనాల ప్రకారం, అధిక చక్కెర వాడకం కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటు స్థాయిలను పెంచుతుంది. ఇది గుండెకు చాలా ప్రమాదకరం. కానీ తీపి లేకుండా అంటే చక్కెర లేకుండా టీ తాగడం వల్ల ఈ ప్రమాదం తగ్గుతుంది. టీలో ఫ్లేవనాయిడ్లు ఉంటాయి, ఇవి రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి, గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.
దంతాలకు మంచిది
టీలో చక్కెర ఉండటం వల్ల, దంతాలు పాడయ్యే ప్రమాదం ఉంది. కానీ చక్కెర లేని టీ తాగడం వల్ల ఈ ప్రమాదం ఉండదు.
చర్మం కోసం మంచిది
టీలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇది చర్మాన్ని లోపలి నుంచి శుభ్రపరుస్తుంది. దీనివల్ల చర్మం మెరుస్తుంది, ముడతలు ఆలస్యంగా వస్తాయి. దీని వల్ల ఎక్కువ కాలం యవ్వనంగా కనిపిస్తారు.