Walnuts: వాల్ నట్స్ రాత్రిపూట నానపెట్టి.. ఉదయాన్నే తింటే ఏమౌతుంది?
Walnuts: వాల్ నట్స్ గుండె ఆఱోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి, మెదడు శక్తిని పెంచడానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు, ఇంకా చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అందిస్తాయి. వాల్ నట్స్ నానపెట్టి ఉదయాన్నే పరుగడుపున తింటే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ డబల్ అవుతాయి...
వాల్ నట్స్ అత్యంత ఖరీదైన సీడ్స్ లో ఒకటి. అందులోనూ రుచి కూడా చేదుగా అనిపిస్తాయి. కాబట్టి... వీటిని కొనడానికి చాలా మంది ఆసక్తి చూపించరు. కానీ... వాటి ధర ఖరీదు ఎక్కువైనా ఆరోగ్యం పరంగా చాలా ప్రయోజనాలు కలిగిస్తాయి. వీటిని రోజుకి రెండు అయినా తినాలి అని నిపుణులు కూడా చెబుతుంటారు. అధిక మొత్తంలో పోషకాలు కలిగి ఉన్న ఈ వాల్ నట్స్ ని సూపర్ ఫుడ్ అని చెప్పొచ్చు. రోజుకి ఒకటి లేదా రెండింటిని తినడం వల్ల గుండె, మెదడు ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని నమ్ముతారు. మరి, వీటిని రాత్రిపూట నానపెట్టి ఉదయాన్నే పరగడుపున తింటే ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
వాల్ నట్స్ నానపెట్టి మాత్రమే ఎందుకు తినాలి?
వాల్ నట్స్ ని కచ్చితంగా నానపెట్టి మాత్రమే తినాలి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిలో ఉండే కొన్ని రకాల ఎంజైమ్ లు కేవలం నానపెట్టిన తర్వాత తింటేనే చాలా సులభంగా జీర్ణమౌతాయి. అందుకే వీటిని నానపెట్టి తినమని చెబుతుంటారు. ఇలా నానపెట్టి తినడం వల్ల పోషకాలు తగ్గిపోతాయి అనుకోవం పొరపాటు. అంతేకాదు, వాల్నట్లను నానబెట్టడం వల్ల వాటిలోని ఫైటిక్ యాసిడ్ తగ్గుతుంది. ఈ ఆమ్లం శరీరం పోషకాలను పూర్తిగా గ్రహించకుండా నిరోధిస్తుంది. వాల్నట్లను నానబెట్టడం వల్ల శరీరం విటమిన్లు , ఖనిజాలను సులభంగా గ్రహించగలదు.
ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్...
వాల్నట్స్ లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. అవి మన మెదడు కణాలకు అవసరం. ప్రతిరోజూ నానబెట్టిన వాల్నట్లు తినడం వల్ల మీ జ్ఞాపకశక్తి , ఏకాగ్రత మెరుగుపడుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా, దీనిలో లభించే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు రక్తంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని పెంచుతాయి. హృదయ సంబంధ వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంలో చాలా సహాయపడతాయి.
మధుమేహం, మలబద్ధకం సమస్యలు ఉన్నవారికి
నానబెట్టిన వాల్నట్స్లో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది, ఇది మీ జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మలబద్ధకం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అలాగే, దీనిలో లభించే ఫైబర్ కారణంగా, ఇది మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది రక్తంలో చక్కెర కంటెంట్ చాలా నెమ్మదిగా విడుదలయ్యేలా చేస్తుంది. చక్కెర స్థాయి పెరగకుండా నిరోధిస్తుంది
గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది
వాల్నట్స్లో మంచి కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది.
నిద్ర సమస్యలను తగ్గిస్తుంది, ఒత్తిడిని నియంత్రిస్తుంది
వాల్నట్స్ మెలటోనిన్ను ఉత్పత్తి చేయడంలో సహాయపడతాయి, ఇది మన నిద్రను నియంత్రించే సహజ హార్మోన్. మీరు నిద్రలేమితో బాధపడుతుంటే, నానబెట్టిన వాల్నట్స్ తినడం ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, లోతైన, విశ్రాంతి నిద్రను ప్రోత్సహించడానికి సహాయపడుతుంది.
బరువు తగగడానికి...
వాల్నట్స్లో ఫైబర్ , ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది మిమ్మల్ని ఎక్కువ కాలం కడుపు నిండుగా ఉండేలా చేస్తుంది. ఇది అతిగా తినడం నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. అధిక బరువు పెరగకుండా.. కంట్రోల్ లో ఉంటుంది.
జుట్టు , చర్మ కాంతి కోసం
వాల్నట్స్లో లభించే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ E చర్మాన్ని ఫ్రీ రాడికల్ నష్టం నుండి రక్షిస్తాయి, ఎక్కువ కాలం యవ్వనంగా కనిపించేలా చేస్తాయి. వాల్నట్స్లోని ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు మీ జుట్టును బలోపేతం చేస్తాయి. మీ జుట్టు తో పాటు స్కిన్ కూడా మెరిసేలా చేస్తాయి.
బలమైన ఎముకలు...
వాల్నట్స్లో మన ఎముకలను బలోపేతం చేయడానికి అవసరమైన కాల్షియం, మెగ్నీషియం , భాస్వరం వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి. నానబెట్టిన వాల్నట్స్ తినడం వృద్ధాప్యంలో ఎముక సమస్యలను నివారించడానికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. రాత్రి పడుకునే ముందు, 2 నుండి 4 వాల్నట్స్ నీటిలో నానబెట్టండి. మరుసటి రోజు ఉదయం, ఖాళీ కడుపుతో, వాటిని తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
మరిన్ని ప్రయోజనాలు
ప్రతిరోజూ ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో రెండు వాల్నట్స్ తినడం అలవాటు చేసుకుంటే, చిన్న వయసులోనే యువతలో కనిపించే వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నివారించడంలో , ముఖం కాంతిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఇందులో ఉండే విటమిన్ E అందాన్ని పెంచడంలో హెల్ప్ చేస్తుంది