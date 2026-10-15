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- Worlds Spiciest Chilli: ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన మిర్చి.. కడుపుని కాల్చేసే మిరప ఏదో తెలుసా?
Worlds Spiciest Chilli: ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన మిర్చి.. కడుపుని కాల్చేసే మిరప ఏదో తెలుసా?
Worlds Spiciest Chilli: ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన మిర్చి ఏదో తెలుసా? అది తింటే ఏమౌతుంది? అసలు ఆ మిరపను కనిపెట్టింది ఎవరు? దేనికి ఉపయోగిస్తారు? ఎక్కడ పండిస్తారో తెలుసా?
అత్యంత ప్రమాదకరమైన మిర్చి
సాధారణంగా కూరలో కాస్త కారం ఎక్కువైతేనే నోరు మండిపోతుంది, కళ్ల వెంట నీళ్లు తిరుగుతాయి. కానీ, ప్రపంచంలోనే అత్యంత తీవ్రమైన ఘాటు కలిగిన మిరపకాయ గురించి వింటే ఎవరికైనా ఆశ్చర్యం కలగక మానదు. ఆ మిరపకాయ పేరే ‘పెప్పర్ ఎక్స్’ (Pepper X). ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఘాటైన మిరపకాయగా ఇది ‘గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్’ లో స్థానం సంపాదించుకుంది.
తింటే ఏమవుతుంది?
‘పెప్పర్ ఎక్స్’ మిరపకాయను నేరుగా తినడం దాదాపు అసాధ్యం. దీన్ని తయారు చేసిన ఎడ్ క్యూరీ స్వయంగా మాట్లాడుతూ, దీనిని తిన్న తర్వాత కొన్ని గంటల పాటు కడుపులో తీవ్రమైన మంట, తీవ్రమైన తిమ్మిరి (cramps) అనుభవించాల్సి వచ్చిందని వెల్లడించారు. ఈ మిరపకాయలో ఉండే ‘కాప్సైసిన్’ (Capsaicin) అనే రసాయన సమ్మేళనం అత్యధిక పరిమాణంలో ఉండటమే ఈ తీవ్రమైన ఘాటుకు ప్రధాన కారణం.
ఎంత ఘాటు ఉంటుందంటే?
మిరపకాయ ఘాటును ‘స్కోవిల్లే హీట్ యూనిట్స్’ (SHU) ఆధారంగా కొలుస్తారు. మన ఇంట్లో ఉపయోగించే సాధారణ మిరపకాయల ఘాటు సుమారు 2,500 నుండి 8,000 SHU వరకు ఉంటుంది. రక్షణ కోసం ఉపయోగించే ‘పెప్పర్ స్ప్రే’ ఘాటు దాదాపు 16 లక్షల (1.6 Million) SHU ఉంటుంది. కానీ, ఈ ‘పెప్పర్ ఎక్స్’ ఘాటు ఏకంగా 26.93 లక్షల (2.69 Million) SHU గా నమోదైంది! అంటే ఇది పెప్పర్ స్ప్రే కంటే కూడా అత్యధిక ఘాటును కలిగి ఉందన్నమాట.
ఈ మిర్చిని కనిపెట్టింది ఎవరు?
అమెరికాలోని సౌత్ కరోలినాకు చెందిన పగ్గల్టి ఎడ్ క్యూరీ (Ed Currie) అనే వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త ఈ మిరపకాయను అభివృద్ధి చేశారు. గతంలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఘాటైన మిరపకాయగా గుర్తింపు పొందిన ‘కరోలినా రీపర్’ (Carolina Reaper) ను కూడా ఈయనే సృష్టించారు. కరోలినా రీపర్ ఘాటు 16.4 లక్షల SHU కాగా, దానికంటే చాలా రెట్లు ఎక్కువ ఘాటు ఉండేలా దాదాపు 10 ఏళ్లకు పైగా శ్రమించి క్రాస్ బ్రీడింగ్ ద్వారా ఈ ‘పెప్పర్ ఎక్స్’ను ఉత్పత్తి చేశారు.
పెప్పర్ ఎక్స్ ఎలా ఉపయోగిస్తారు?
పెప్పర్ ఎక్స్’ మిరపకాయలు కారంగా మాత్రమే కాకుండా ఆకారంలో కూడా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఈ మిరపకాయలు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ ద్వారా ‘ప్రపంచంలోని హాటెస్ట్ మిర్చి’గా గుర్తింపు పొందింది. ఈ మిరపకాయలను మార్కెట్లో నేరుగా కూరగాయల రూపంలో అమ్మరు. దీనికి బదులుగా, అత్యంత ఘాటైన హాట్ సాస్లు (Hot Sauces), స్పైసీ ఆహార పదార్థాల ప్రాసెసింగ్ , మూలికా ఔషధాల తయారీలో దీనిని ఉపయోగిస్తారు.