Second Hand Cars: సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొంటున్నారా? ఈ 6 విషయాలు చెక్ చేయండి.. లేదంటే మోసపోతారు!
Second Hand Cars: సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ కొనే ప్లాన్లో ఉన్నారా? మోసపోకుండా ఉండాలంటే ఈ 6 ముఖ్యమైన విషయాలను తప్పక చెక్ చేయండి. సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల విషయంలో చూడాల్సిన పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
పాత కారు లేదా సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనడం ప్రస్తుతం ఒక స్మార్ట్ నిర్ణయం అని చెప్పాలి. కొత్త కారు కొనేంత బడ్జెట్ లేకపోయినా, లేదా డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడానికో చాలా మంది పాత కార్ల వైపు మొగ్గు చూపుతుంటారు. అయితే, పైన మెరిసే రంగును చూసి మోసపోతే మాత్రం తర్వాత భారీగా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది.
ఒక మంచి సెకండ్ హ్యాండ్ కారును ఎంచుకోవాలంటే కేవలం పైన కనిపించే రూపం మాత్రమే కాదు, దాని లోపల ఉన్న సాంకేతిక అంశాలను కూడా పరిశీలించాలి. మీరు పాత కారును కొనే ముందు ఈ 6 ముఖ్యమైన విషయాలను గమనిస్తే మీ డీల్ సక్సెస్ అవుతుంది.
1. ఇంజిన్ కండిషన్
కారుకు ఇంజిన్ అనేది గుండె లాంటిది. అది బాగుంటేనే కారు ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తుది. ముందుగా కారు బోనెట్ తెరిచి లోపల ఎక్కడైనా ఆయిల్ లీక్ అవుతుందా అనేది చూడండి. ఇంజిన్ ఆయిల్ రంగు, దాని లెవల్ను సరిచూసుకోండి. కారును స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంజిన్ నుండి ఏవైనా వింత శబ్దాలు వస్తున్నాయా అనేది గమనించాలి.
అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా సైలెన్సర్ నుండి వచ్చే పొగను చూడండి. ఒకవేళ పొగ నీలం రంగులో లేదా నలుపు రంగులో వస్తుంటే, ఆ ఇంజిన్లో ఏదో పెద్ద సమస్య ఉందని అర్థం. అలాంటి కారుకు దూరంగా ఉండటమే మంచిది.
2. బాడీ, డెంట్లు కీలకం
కారును ఎప్పుడూ పగటి వెలుతురులోనే చూడాలి. బాడీ పెయింట్ అన్ని చోట్లా ఒకేలా ఉందో లేదో గమనించండి. ఏదైనా ఒక చోట రంగు తేడాగా అనిపిస్తే, అక్కడ డెంట్ పడిందని లేదా యాక్సిడెంట్ జరిగి రిపేర్ చేశారని అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే తలుపులు, బోనెట్, డిక్కీని పదే పదే తెరిచి మూసి చూడండి. అవి సరిగ్గా ఫిట్ అవుతున్నాయో లేదో చెక్ చేయండి. గ్యాప్స్ ఎక్కువగా ఉన్నా అది ప్రమాదానికి గురైన కారు అని గుర్తు పట్టవచ్చు.
3. టైర్లు, సస్పెన్షన్ చెక్ చేయండి
టైర్ల పరిస్థితిని జాగ్రత్తగా చూడండి. అవి ఎంతవరకు అరిగిపోయాయో చెక్ చేయండి. టైర్లు ఒక వైపు మాత్రమే ఎక్కువగా అరిగిపోయి ఉంటే, ఆ కారు వీల్ అలైన్మెంట్లో లోపం ఉందని అర్థం. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో ఖర్చు పెరుగుతుంది. కారును నడిపేటప్పుడు గుంతల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు సస్పెన్షన్ నుండి ఏవైనా శబ్దాలు వస్తున్నాయా అనేది వినాలి. స్మూత్ గా వెళ్తుంటేనే ఆ కారును తీసుకోవడానికి మొగ్గు చూపండి.
4. ఇంటీరియర్, ఎలక్ట్రానిక్స్: లోపల అంతా ఓకేనా?
కారు లోపల కూర్చుని ఏసీ, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, పవర్ విండోస్, లైట్లు సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయో లేదో చెక్ చేయండి. సీట్ల కండిషన్, డ్యాష్బోర్డ్ ఎలా ఉందో చూడాలి. చాలా మంది ఓడోమీటర్ మాత్రమే చూస్తారు. కానీ ఇప్పుడు ఓడోమీటర్ రీడింగ్ను మార్చే టెక్నాలజీ కూడా వచ్చింది. అందుకే ఓడోమీటర్ రీడింగ్ను కారు సర్వీస్ రికార్డులతో సరిపోల్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సర్వీస్ హిస్టరీ చూస్తే కారు నిజంగా ఎన్ని కిలోమీటర్లు తిరిగింది అనేది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.
5. టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయండి
టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయకుండా ఏ కారును కొనకండి. కనీసం 5 నుండి 10 కిలోమీటర్ల వరకు కారును నడపండి. బ్రేకులు వేసి చూడండి, గేర్లు మార్చేటప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉందేమో గమనించండి. కారు నడుపుతున్నప్పుడు మీరు కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతున్నారా లేదా అనేది ముఖ్యం. స్టీరింగ్ వైబ్రేట్ అవుతున్నా, కారు ఒక పక్కకు లాగుతున్నా అందులో మెకానికల్ లోపాలు ఉన్నాయని అర్థం.
6. పేపర్ వర్క్ జాగ్రత్త
అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనది కారు డాక్యుమెంట్లు. ఆర్సీ లో యజమాని పేరు, ఛేసిస్ నంబర్ కారు మీద ఉన్న నంబర్తో మ్యాచ్ అవుతుందో లేదో చూడండి. ఇన్సూరెన్స్ యాక్టివ్ లో ఉందో లేదో చెక్ చేయండి. ఒకవేళ నో క్లెయిమ్ బోనస్ ఉంటే, ఆ కారుతో గతంలో ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరగలేదనీ, క్లెయిమ్ చేయలేదని అర్థం. చివరగా కారుపై ఏవైనా ట్రాఫిక్ బ్రేక్ చేసిన కేసులు ఉన్నాయా? లేదా లోన్ బకాయిలు ఉన్నాయా? అనేది ఎన్ఓసీ ద్వారా చెక్ చేయండి.