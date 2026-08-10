Landfill: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చెత్త కుప్ప ఏదేశంలో ఉందో తెలుసా? ఇండియాలో మాత్రం కాదు..
Landfill: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతిరోజూ లక్షల టన్నుల చెత్త ఉత్పత్తి అవుతోంది. ఈ వ్యర్థాల వల్ల దేశాల్లో భారీ చెత్త కుప్పలు (ల్యాండ్ఫిల్లు) కొండలలాగా పెరిగాయి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్ద డంపింగ్ యార్డులు ఉన్న దేశాల ఏవో తెలుసా? అందులో ఇండియా ప్లేస్ ఏది?
యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా (Apex Regional Landfill)
ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే.. ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద చెత్త కుప్ప అభివృధ్ది చెందిన అమెరికాలో ఉండటం. నెవాడా ఎడారి ప్రాంతంలో వేలాది ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న అపెక్స్ రీజినల్ చెత్త కుప్ప అన్నింటికంటే పెద్దది. అమెరికాలోని లాస్ వేగాస్ (నెవాడా) వద్ద ఉన్న అపెక్స్ రీజినల్ ల్యాండ్ఫిల్ (Apex Regional Landfill) విస్తీర్ణం పరంగా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డంపింగ్ యార్డ్. ఇది సుమారు 2,200 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉంది. ఇక్కడ ప్రతిరోజూ సుమారు 11,000 టన్నులకు పైగా చెత్త వచ్చి చేరుతుంది.
మెక్సికో ((Bordo Poniente)
మెక్సికో రాజధాని మెక్సికో సిటీలోని బోర్డో పొనియంటే (Bordo Poniente) ల్యాటిన్ అమెరికాలోనే అతిపెద్ద చెత్త కుప్పల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. సుమారు 927 ఎకరాల్లో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో కోట్లాది టన్నుల వ్యర్థాలు పేరుకుపోయాయి. ప్రభుత్వం దీనిని అధికారికంగా మూసివేసినప్పటికీ, దాని నుండి వెలువడే మిథేన్ వాయువు కాలుష్య సమస్యగా మారింది
చైనా (Laogang Landfill)
షాంఘై సమీపంలో నిరంతరం చెత్త లారీలతో రద్దీగా ఉండే లాఓగాంగ్ డంపింగ్ యార్డ్ అతి పెద్ద చెత్త కుప్పల్లో ఒకటి. చైనాలోని అతిపెద్ద నగరమైన షాంఘైలో లాఓగాంగ్ ల్యాండ్ఫిల్ (Laogang Landfill) ఉంది. దాదాపు 830 ఎకరాలకంటే ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉన్న ఈ ప్రదేశం ఆసియాలోనే అతిపెద్ద వ్యర్థాల కేంద్రాలలో ఒకటి. షాంఘై నగరం ఉత్పత్తి చేసే చెత్తలో సగానికి పైగా (రోజుకు 10,000 టన్నులు) ఇక్కడికే చేరడం విశేషం. అయితే వీరు ఈ చెత్తతో పవర్ ను తయారు చేసి ఉపయోగించుకుంటున్నారు.
దక్షిణ కొరియా (Sudokwon Landfill)
దక్షిణ కొరియాలోని ఇంచెయాన్ ప్రాంతంలో ఉన్న సుడోక్వోన్ (Sudokwon Landfill) సుమారు 570 ఎకరాల వైశాల్యంలో ఉంది. సియోల్ తో పాటు పరిసర ప్రాంతాల నుండి ప్రతిరోజూ 18,000 నుండి 20,000 టన్నుల చెత్త ఇక్కడికి వస్తుంది. అయితే, దక్షిణ కొరియా ప్రభుత్వం ఈ చెత్త నుండి వెలువడే మిథేన్ వాయువు ద్వారా విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేస్తూ పర్యావరణ హానిని తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తోంది.
ఇండియా (Ghazipur - Deonar)
భారతదేశంలోని ఢిల్లీలోని గాజీపూర్ (Ghazipur), ముంబైలోని డియోనార్ (Deonar) ల్యాండ్ఫిల్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందాయి. ఢిల్లీ గాజీపూర్ చెత్త కుప్ప ఎత్తు ఈజిప్ట్ పిరమిడ్లను తలపిస్తూ ఆకాశాన్ని తాకుతోంది. అలాగే 1927లో ఏర్పాటు చేసిన ముంబై డియోనార్ లో దాదాపు 326 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఇది ఉంది. దేశంలోనే అత్యంత పురాతనమైన, పెద్ద డంపింగ్ యార్డులలో ఒకటి.
నైజీరియా (Olusosun)
ఆఫ్రికా ఖండంలోనే అతిపెద్ద వ్యర్థాల ప్రదేశాలలో నైజీరియాలోని లాగోస్ వద్ద ఉన్న ఒలుసోసున్ (Olusosun) ప్రధానమైనది. ఇక్కడికి ఇతర దేశాల నుండి వచ్చే ప్లాస్టిక్ , ఎలక్ట్రానిక్ (E-Waste) వ్యర్థాలు ఎక్కువగా చేరుతుంటాయి. ఈ భారీ చెత్త కుప్పలు భూగోళానికి తీవ్రమైన సవాలుగా మారాయి. ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించడం, చెత్తను ఇంట్లోనే వర్గీకరించడం (రీసైక్లింగ్), పునర్వినియోగ సంస్కృతిని పెంచడం ద్వారా మాత్రమే మన భూమిని ఈ చెత్త కొండల నుండి కాపాడుకోగలము.