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- Washing Machine: టాప్ లోడ్.. ఫ్రంట్ లోడ్ డిటర్జెంట్ లిక్విడ్స్ మధ్య తేడా ఏంటి? విడి విడిగా ఎందుకు వాడాలి?
Washing Machine: టాప్ లోడ్.. ఫ్రంట్ లోడ్ డిటర్జెంట్ లిక్విడ్స్ మధ్య తేడా ఏంటి? విడి విడిగా ఎందుకు వాడాలి?
Washing Machine: ప్రస్తుత కాలంలో ప్రతీ ఇంట్లో వాషింగ్ మెషన్ కంపల్సరీ. అయితే ఇందులో టాప్ లోడ్.. ఫ్రంట్ లోడ్ రెండు రకాలు ఉండగా.. దాంటో వేసే డిటర్జెంట్స్ కూడా సెపరేట్ గా దొరుకుతాయి. మరి టాప్ లోడ్.. ఫ్రంట్ లోడ్ డిటర్జెంట్ లిక్విడ్స్ మధ్య తేడా ఏంటి?
నిత్యవసరంగా మారిన వాషింగ్ మెషిన్
ఆధునిక కాలంలో ఇంట్లో కచ్చితంగా వాషింగ్ మెషిన్ ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా మారింది. సంపాదనతో సంబంధం లేకుండా బట్టలు ఉతకడానికి మెషన్ ను తప్పకుండా తీసుకుంటున్నారు. ఇందులో రెండు రకాలు ఉండగా.. టాప్ లో కొంత మంది ఫ్రంట్ లోడ్ కొంత మంది వాడుతుంటారు. వీటికి సెపరేట్ గా డిజర్జంట్ లిక్విడ్స్, సర్ప్ లు కూడా దొరుకుతాయి. అయితే, చాలామంది చేసే అతిపెద్ద పొరపాటు ఏమిటంటే — టాప్ లోడ్ మెషిన్ వాడేవారు ఫ్రంట్ లోడ్ లిక్విడ్ను, లేదా ఫ్రంట్ లోడ్ మెషిన్ వాడేవారు టాప్ లోడ్ డిటర్జెంట్ లిక్విడ్ను వాడటం. రెండు లిక్విడ్స్ బట్టలను శుభ్రం చేయడానికే కదా, మరి తేడా ఏంటని అనుకుంటే మెషిన్ ఆయుష్షు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. రెండింటి తయారీ - పనిచేసే విధానంలో కీలకమైన సాంకేతిక వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయి.
పనిచేసే విధానంలో తేడా (Working Mechanism)
ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్:
ఇది 'టంబ్లింగ్' (Tumbling action) సాంకేతికతపై పనిచేస్తుంది. అంటే బట్టలు డ్రమ్లో పైకి లేచి మళ్లీ కింద పడుతూ శుభ్రపడతాయి. ఇందులో నీటి వినియోగం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.అతి తక్కువ నీటిలో బట్టలు తిరుగుతాయి కాబట్టి, సబ్బు నాణ్యత తో పాటు నురుగు స్థాయి ఇక్కడ చాలా ముఖ్యం.
టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్:
ఇది 'పల్సేటర్' లేదా 'ఎజిటేటర్' (Agitation action) పద్ధతిలో పనిచేస్తుంది. అంటే బట్టలు నీటిలో పూర్తిగా మునిగి, వేగంగా తిరుగుతాయి. ఇందులో నీటి వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
డిటర్జెంట్ లిక్విడ్స్ మధ్య తేడాలు ఇవే..
ఫ్రంట్ లోడ్ లిక్విడ్:
ఇది 'హై-ఎఫిషియన్సీ' (HE) ఫార్ములాతో తయారవుతుంది. ఇది చాలా తక్కువ నురుగును (Low sudsing) ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఫ్రంట్ లోడ్ మెషిన్లలో నీరు తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువ నురుగు వస్తే అది బట్టలకు పట్టుకుని సరిగ్గా వదలదు. అంతేకాక నురుగు డ్రమ్ వెనుక భాగంలోకి వెళ్లి మోటారును, సెన్సార్లను పాడుచేస్తుంది.
టాప్ లోడ్ లిక్విడ్:
ఇది ఎక్కువ నురుగును (High sudsing) ఇస్తుంది. టాప్ లోడ్లో నీటి పరిమాణం ఎక్కువ కాబట్టి, ఆ నీటిలో బట్టల్లోని మురికిని వదిలించడానికి ఎక్కువ నురుగు అవసరమవుతుంది. ఫ్రంట్ లోడ్ లిక్విడ్ చాలా తక్కువ నీటిలోనే వేగంగా కరిగిపోవడానికి అనువుగా విస్కాసిటీ (చిక్కదనం) తక్కువగా ఉండేలా డిజైన్ చేస్తారు. టాప్ లోడ్ డిటర్జెంట్లలో ఉప్పు తో పాటు ఆల్కలైన్ పరిమాణం కాస్త ఎక్కువగా ఉంటుంది.
విడివిడిగా ఎందుకు వాడాలి?
ఫ్రంట్ లోడ్లో టాప్ లోడ్ లిక్విడ్ వాడితే:
టాప్ లోడ్ లిక్విడ్ ఎక్కువ నురుగును ఇస్తుంది. ఫ్రంట్ లోడ్ మెషిన్లో ఈ నురుగు ఓవర్ ఫ్లో అయి, పైకి వచ్చి 'సుడ్స్ లాక్' (Suds Lock) అనే సమస్యకు దారితీస్తుంది. నీరు తక్కువగా ఉండటం వల్ల బట్టలపై సబ్బు మచ్చలు ఉండిపోతాయి. మెషిన్ పంప్, సర్క్యూట్ బోర్డ్లలోకి నీరు-నురుగు వెళ్లి మెషిన్ త్వరగా పాడవుతుంది.
టాప్ లోడ్లో ఫ్రంట్ లోడ్ లిక్విడ్ వాడితే:
ప్రమాదమేమీ జరగదు కానీ, ఎక్కువ నీరు ఉన్న టాప్ లోడ్ మెషిన్లో ఫ్రంట్ లోడ్ లిక్విడ్ తగినంత నురుగును ఇవ్వలేదు. దీనివల్ల బట్టలు సరిగ్గా శుభ్రపడవు మరియు డిటర్జెంట్ ఎక్కువ పరిమాణంలో వృథా అవుతుంది. ఫైనల్ గా చూస్తే.. వాషింగ్ మెషిన్ తయారీదారులు ఇచ్చే సూచనల ప్రకారం, మీ మెషిన్ రకానికి తగ్గట్టుగా సరైన డిటర్జెంట్ లిక్విడ్ను ఎంచుకోవడం వల్ల బట్టలు శుభ్రపడటమే కాకుండా మెషిన్ ఆయుష్షు కూడా పెరుగుతుంది.