సోలార్ ప్యానెల్స్ ఉన్న ఇంటిపై పిడుగు పడితే ఏమవుతుంది? టీవీ, ఫ్రిజ్ కాలిపోతాయా?
Solar Panels: ఇటీవల సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు చేసుకుంటున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. అయితే వర్షాకాలం వచ్చిందంటే కొంతమందికి ఒక భయం మొదలవుతుంది. ఇంటిపై సోలార్ ప్యానెల్స్ ఉంటే పిడుగులు వాటిపై పడతాయా? పడితే ఏమవుతుందో తెలుసుకుందాం.
సోలార్ ప్యానెల్స్ ఉంటే పిడుగు వాటిపైనే పడుతుందా?
ఇంటిపై సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు చేసినంత మాత్రాన పిడుగు వాటినే లక్ష్యంగా చేసుకుని పడుతుందని చెప్పలేం. పిడుగు ఎక్కడ పడుతుందనేది అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇంటి ఎత్తు, చుట్టుపక్కల ఉన్న భవనాలు, చెట్లు, ఇతర ఎత్తైన నిర్మాణాలు వంటి అంశాలు ప్రభావం చూపుతాయి. అయితే ఇంటి పైకప్పుపై అమర్చిన సోలార్ ప్యానెల్స్ కూడా మెటల్ ఫ్రేమ్లు, కేబుల్స్, ఇన్వర్టర్ వంటి విద్యుత్ వ్యవస్థలో భాగంగా ఉంటాయి. పిడుగు నేరుగా సోలార్ ప్యానెల్స్పై పడినా లేదా ఇంటికి సమీపంలో పడినా భారీ విద్యుత్ సర్జ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే సోలార్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు కేవలం ప్యానెల్స్ పెట్టడం మాత్రమే కాకుండా లైట్నింగ్ ప్రొటెక్షన్, ఎర్తింగ్, సర్జ్ ప్రొటెక్షన్ వంటి భద్రతా ఏర్పాట్లకు కూడా ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి.
ప్యానెల్స్పై పిడుగు పడితే సోలార్ సిస్టమ్కు ఏం జరుగుతుంది?
పిడుగు అంటే అత్యంత భారీ విద్యుత్ శక్తి. అది నేరుగా సోలార్ ప్యానెల్పై పడితే ప్యానెల్స్, వాటి వైరింగ్, జంక్షన్ బాక్స్, ఇన్వర్టర్ వంటి భాగాలు తీవ్రంగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పిడుగు నేరుగా కాకుండా ఇంటికి దగ్గరలో పడినా, దాని ప్రభావంతో విద్యుత్ లైన్లు లేదా సోలార్ కేబుల్స్లో అధిక వోల్టేజ్ సర్జ్ ఏర్పడొచ్చు.
ఈ సర్జ్ ఇన్వర్టర్ లేదా ఇంటి విద్యుత్ వ్యవస్థలోకి చేరితే టీవీ, ఫ్రిజ్, కంప్యూటర్, ఏసీ వంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే సోలార్ ప్యానెల్స్ ఉన్నంత మాత్రాన ఇంట్లోని సామాన్లు కాలిపోవడం ఖాయం కాదు. కానీ సరైన రక్షణ వ్యవస్థ లేకపోతే పిడుగు వల్ల నష్టం జరిగే ప్రమాదం మాత్రం ఉంటుంది.
SPD అంటే ఏమిటి? ఇది ఇంటి సామాన్లను ఎలా కాపాడుతుంది?
సోలార్ సిస్టమ్లో ముఖ్యమైన భద్రతా పరికరాల్లో సర్జ్ ప్రొటెక్షన్ డివైజ్ (SPD) ఒకటి. సులభంగా చెప్పాలంటే ఇది విద్యుత్ వ్యవస్థకు ఒక రకమైన సర్జ్ షీల్డ్లా పనిచేస్తుంది. పిడుగు లేదా ఇతర కారణాల వల్ల విద్యుత్ లైన్లో ఒక్కసారిగా వోల్టేజ్ పెరిగినప్పుడు, ఆ అధిక శక్తి సున్నితమైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల వైపు వెళ్లకుండా సర్జ్ను సురక్షిత మార్గంలో మళ్లించడంలో SPD సహాయపడుతుంది. సోలార్ సిస్టమ్లో DC వైపు, అలాగే అవసరాన్ని బట్టి AC వైపు కూడా సరైన రక్షణ పరికరాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. అయితే SPD ఒక్కటే ఉంటే 100 శాతం రక్షణ లభిస్తుందని భావించకూడదు. సిస్టమ్ డిజైన్, సరైన ఎర్తింగ్, లైట్నింగ్ ప్రొటెక్షన్, వైరింగ్ వంటి అన్ని అంశాలు నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండాలి.
ప్రత్యేక ఎర్తింగ్, లైట్నింగ్ అరెస్టర్ ఎందుకు ముఖ్యం?
పిడుగు వంటి భారీ విద్యుత్ శక్తికి సురక్షితంగా భూమిలోకి వెళ్లే మార్గం ఉండటం చాలా ముఖ్యం. అందుకే సోలార్ సిస్టమ్లో సరైన ఎర్తింగ్ ఏర్పాటు చేస్తారు. సిస్టమ్లోని లోహ భాగాలు, నిర్మాణం, రక్షణ పరికరాలను నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఎర్తింగ్ వ్యవస్థతో అనుసంధానం చేయడం ద్వారా ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు. అవసరమైన సందర్భాల్లో లైట్నింగ్ అరెస్టర్ను కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇది పిడుగును కంట్రోల్ చేసే పరికరం కాదు. పిడుగు పడే పరిస్థితుల్లో విద్యుత్ శక్తిని సురక్షిత మార్గంలో భూమికి మళ్లించేందుకు రూపొందించిన రక్షణ వ్యవస్థలో ఇది ఒక భాగం. సోలార్ ప్యానెల్స్ కోసం ప్రత్యేక ఎర్తింగ్ పిట్ పెట్టడం మాత్రమే సరిపోదు. మొత్తం వ్యవస్థకు సరైన ఎర్తింగ్ డిజైన్, బాండింగ్, SPD, లైట్నింగ్ ప్రొటెక్షన్ వంటి అంశాలను నిపుణుల ద్వారా పరిశీలించి ఏర్పాటు చేయాలి.
సోలార్ ప్యానెల్స్ ఉన్న ఇంట్లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు చేసుకునేటప్పుడు తక్కువ ఖర్చుతో పని పూర్తిచేయాలని కాకుండా సేఫ్టీకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. నాణ్యమైన పరికరాలను ఉపయోగించడంతో పాటు, సరైన వైరింగ్, ఎర్తింగ్, SPD, అవసరమైన చోట లైట్నింగ్ ప్రొటెక్షన్ వంటి భద్రతా ఏర్పాట్లు ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే సోలార్ సిస్టమ్ను అనుభవం ఉన్న, అర్హత కలిగిన టెక్నీషియన్లు లేదా ఇన్స్టాలర్లతోనే ఏర్పాటు చేయించుకోవడం మంచిది. పిడుగులు ఎక్కువగా పడే ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేకంగా లైట్నింగ్ ప్రొటెక్షన్ డిజైన్ను నిపుణులతో పరిశీలించాలి. పిడుగు సమయంలో సోలార్ సిస్టమ్ను తాకడం, కేబుల్స్ లేదా మెటల్ భాగాలను చేతితో తాకకూడదు.