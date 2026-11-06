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- World Dead End Road: ప్రపంచంలోనే చిట్టచివరి రోడ్డు ఎక్కడుందో తెలుసా? భూమికి డెడ్ ఎండ్ ప్రదేశంలో ఏముంటుంది?
World Dead End Road: ప్రపంచంలోనే చిట్టచివరి రోడ్డు ఎక్కడుందో తెలుసా? భూమికి డెడ్ ఎండ్ ప్రదేశంలో ఏముంటుంది?
World Dead End Road: ఈ భూమి మొత్తం మీద చిట్ట చివరి రోడ్డు ఎక్కడ ఉంది? సాధారణంగా గల్లీల్లో డెడ్ ఎండ్ రోడ్స్ చూస్తుంటాం? మరి ఈ ప్రపంచానికే డెడ్ ఎండ్ రోడ్డు ఎక్కడ ఉంది? దాని విషేశాలేంటో తెలుసుకుందాం?
ప్రపంచంలోనే చిట్టచివరి రోడ్డు
ప్రపంచం ఎంత విశాలమైనదో, అక్కడక్కడా వింతలు, విశేషాలకు కూడా అంతే కొదవలేదు. భూగోళంపై ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. అందులోనూ ప్రకృతి రమణీయతతో పాటు సాహసోపేతమైన ప్రయాణాలను ఇష్టపడేవారిని నిత్యం ఆశ్చర్యపరిచే విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి నార్వే దేశం. ఇక్కడి ఒక ప్రత్యేకమైన హైవేను ప్రపంచంలోనే "చివరి రోడ్డు" లేదా "భూమి అంతమయ్యే అంచు"గా పిలుస్తుంటారు. అదే యూరోపియన్ రూట్ ఈ-69 (E-69 Highway). ఇక్కడికి వెళ్తే భూమి, ఆకాశం ఒకచోట కలుసుకున్నట్లు అనిపిస్తుంది.
ఈ-69 హైవే ప్రత్యేకతలు
ఉత్తర ధ్రువానికి (North Pole) అత్యంత సమీపంలో ఉన్న ఈ రహదారి పొడవు దాదాపు 129 కిలోమీటర్లు. ఇది నార్వేలోని ఓల్డాఫెవోఓర్డ్ గ్రామాన్ని, నార్డ్కాప్ (North Cape) ప్రాంతంతో కలుపుతుంది. ఈ ప్రయాణ మార్గంలో దాదాపు ఐదు సొంగాలు (Tunnels) ఉన్నాయి. వీటిలో అత్యంత ముఖ్యమైనది నార్త్కేప్ సొరంగం. ఇది సముద్ర మట్టానికి సుమారు 212 మీటర్ల దిగువన, సముద్రం కింద దాదాపు 6.9 కిలోమీటర్ల పొడవున నిర్మించబడింది. ఈ ఇంజనీరింగ్ అద్భుతం పర్యాటకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటుంది.
కఠినమైన వాతావరణం - నిబంధనలు
ఈ రోడ్డుపై ప్రయాణించడం సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఉత్తర ధ్రువ ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ వాతావరణం అత్యంత కఠినంగా ఉంటుంది. శీతాకాలంలోనే కాకుండా వేసవి కాలంలో కూడా ఇక్కడ చలి తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది. బలమైన గాలులు వీయడంతో పాటు భారీగా మంచు కురుస్తుంది.
ఈ భీకరమైన వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా, ఇక్కడ ప్రయాణించే పర్యాటకులు కొన్ని కఠినమైన నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఈ రహదారిపై ఎవరూ ఒంటరిగా ప్రయాణించడానికి అనుమతి లేదు. మంచు తుఫానుల్లో చిక్కుకోకుండా ఉండేందుకు వాహనాలను కాన్వాయ్లుగా నడుపుతారు.
పర్యాటకుల ప్రత్యేక అనుభూతి
భూమి ఉత్తర ధ్రువంపై నేరుగా కాలు పెట్టడం అందరికీ సాధ్యం కాదు. అందుకే సాహస ప్రియులు ఈ-69 చివరి అంచు వరకు వెళ్లి, ఉత్తర ధ్రువానికి దగ్గరగా ఉన్న అనుభూతిని పొందాలని తపన పడుతుంటారు. ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో ఇక్కడ రాత్రి సమయంలో ఆకాశంలో కనిపించే 'అరోరా బోరియాలిస్' (Northern Lights) అద్భుత దృశ్యాలు పర్యాటకులకు కనువిందు చేస్తాయి. ఆకాశంలో ఆకుపచ్చ, గులాబీ రంగుల కాంతులు నృత్యం చేస్తున్నట్లుండే ఈ విన్యాసం జీవితంలో మరువలేని అనుభూతిని పంచుతుంది.