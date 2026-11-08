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- Lightning Strike: ఒకే వ్యక్తిపై ఏడుసార్లు పిడుగు పడింది, అయినా ఎలా బతికాడో తెలుసా.. మామూలు సుడి కాదు, కానీ
Lightning Strike: ఒకే వ్యక్తిపై ఏడుసార్లు పిడుగు పడింది, అయినా ఎలా బతికాడో తెలుసా.. మామూలు సుడి కాదు, కానీ
ఒకసారి పిడుగు పడితేనే మనిషి ప్రాణాలు పోతాయి. కానీ ఓ వ్యక్తిపై ఏకంగా 7 సార్లు పిడుగులు పడ్డాయి. ప్రతిసారీ చావును జయించి గిన్నిస్ రికార్డు సృష్టించిన ఆయన విచిత్రమైన జీవిత కథ ఇది.
Lightning Strike
సాధారణంగా ఒక మనిషిపై పిడుగు పడే అవకాశం 43 లక్షల మందిలో ఒకరికి మాత్రమే ఉంటుంది. అలాంటిది ఒకే మనిషిపై 7 సార్లు పిడుగులు పడటం, ఆయన ప్రతిసారీ బతకడం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద విచిత్రం. అమెరికాకు చెందిన రాయ్ సుల్లివాన్ అనే వ్యక్తి తన జీవితంలో అత్యధిక సార్లు పిడుగుపాటుకు గురై ప్రాణాలతో బయటపడి 'గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్'లో స్థానం సంపాదించారు.
మొదటి ప్రమాదం - మలుపు తిరిగిన జీవితం
రాయ్ సుల్లివాన్ వర్జీనియాలోని షెనాండోవా నేషనల్ పార్క్లో రేంజర్గా పనిచేసేవారు. అడవులు, ఎత్తైన కొండల మధ్య నిరంతరం తిరగడం వల్ల ఆయన పిడుగులకు త్వరగా గురయ్యేవారు. 1942లో ఒక ఫైర్ టవర్పై ఉన్నప్పుడు ఆయనపై మొదటిసారి పిడుగు పడి కాలి బొటనవేలు గోరు ఊడిపోయింది. ఇది ఆయన జీవితాన్ని తలకిందులు చేసే వరుస ప్రమాదాలకు ఆరంభం మాత్రమే.
వెంటాడిన పిడుగులు
1969 నుండి 1977 మధ్యకాలంలో పిడుగులు ఆయనను నీడలా వెంటాడాయి. లారీ నడుపుతున్నప్పుడు, ఇంటి ముందు నిలబడినప్పుడు, సరస్సులో చేపలు పడుతున్నప్పుడు... ఇలా వరుసగా ఏడుసార్లు ఆకాశం నుండి మృత్యువు ఆయనపై విరుచుకుపడింది. ఈ ప్రమాదాల్లో ఆయన వెంట్రుకలు, కనురెప్పలు కాలిపోవడం, భుజం, కడుపు తీవ్రంగా గాయపడటం జరిగాయి.
ప్రజల్లో భయం - హ్యూమన్ లైట్నింగ్ రాడ్
వరుస పిడుగుపాట్ల వల్ల సమాజంలో ఆయన ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నారు. ఆయన పక్కన నిలబడితే తమపై కూడా పిడుగు పడుతుందేమోనని తోటి ఉద్యోగులు, ప్రజలు భయపడి దూరంగా పారిపోయేవారు. దాంతో ఆయనకు "హ్యూమన్ లైట్నింగ్ రాడ్" అని పేరు వచ్చింది. వాతావరణం మారితే చాలు ఆయన కారులో నీళ్ల క్యాన్ ఉంచుకుని భయంతో దాక్కునేవారు.
7 సార్లు చావును జయించి... చివరికి విషాదాంతం!
ప్రకృతి విసిరిన 7 అత్యంత శక్తివంతమైన పిడుగులను తట్టుకుని 'అమరజీవి'గా నిలిచిన రాయ్ సుల్లివాన్ జీవితాంతం మరణాన్ని జయించారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తూ 1983లో, 71 ఏళ్ల వయసులో తన వ్యక్తిగత కారణాలతో డిప్రెషన్ కారణంగా ఆయన తనను తాను కాల్చుకుని ప్రాణాలు విడిచారు.