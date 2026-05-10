Trisha Krishnan: విజయ్ ఈవెంట్లో అందరి కళ్లు ఆమెపైనే! త్రిష గ్లామర్ దెబ్బకు సోషల్ మీడియా షేక్!
Trisha Krishnan: చెన్నైలో జరిగిన టీవీకే విజయ్ ప్రమాణ స్వీకార వేడుకలో త్రిష పట్టుచీర, మల్లెపూలు, బ్లూ శారీలో లుక్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. నీలిరంగు పట్టుచీరలో మెరిసిపోతూ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.
ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం.. సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గా త్రిష
చెన్నైలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో దళపతి విజయ్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అయితే, ఆ స్టేడియం అంతా పొలిటికల్ వైబ్స్తో ఊగిపోతున్న వేళ, అందరి కళ్లు ఒక్కసారిగా నటి త్రిష కృష్ణన్ వైపు తిరిగాయి. తన తల్లి ఉమా కృష్ణన్తో కలిసి వేడుకకు హాజరైన త్రిష, తన స్టన్నింగ్ లుక్తో సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచింది.
అక్కడ సెక్యూరిటీ హడావుడి, వేల సంఖ్యలో అభిమానుల అరుపులు ఉన్నా.. త్రిష మాత్రం చాలా ప్రశాంతంగా, ఎంతో క్లాసికల్ గ్రేస్తో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆమె రాకతో అక్కడ ఒక్కసారిగా గ్లామర్ కళ వచ్చేసిందని సోషల్ మీడియా కామెంట్ల వర్షం కురుస్తోంది.
త్రిష పట్టుచీర వెనుక ఉన్న మ్యాజిక్ ఇదే
త్రిష ఈ స్పెషల్ అకేషన్ కోసం చాలా సింపుల్ కానీ ఎంతో రిచ్గా కనిపించే ఆక్వా బ్లూ కాంచీవరం పట్టుచీరను సెలెక్ట్ చేసుకుంది. చీరపై ఉన్న చిన్న చిన్న డిజైన్లు, అంచున ఉన్న గోల్డ్ జరీ బోర్డర్ ఆమెకు పక్కా సౌత్ ఇండియన్ ఓల్డ్ మనీ వైబ్ని ఇచ్చాయి. ఏదో ట్రెండ్ కోసం కట్టుకున్నట్టు కాకుండా, ఒక రాయల్ ఫ్యామిలీ హెయిర్లూమ్ కలెక్షన్ నుంచి తీసిన చీరలా అది మెరిసిపోయింది. దీనికి తోడు క్రీమ్ కలర్ బ్లౌజ్పై గోల్డ్ ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ఆ చీర అందాన్ని మరింత పెంచింది.
మల్లెపూలు.. డైమండ్స్.. అదిరిపోయిన యాక్సెసరీస్
ఈ లుక్లో హైలైట్ ఏంటంటే.. త్రిష తన జుట్టును లోబన్ లా చుట్టుకుని, దానికి నిండుగా మల్లెపూలు పెట్టుకుంది. ఈ స్టైల్ త్రిషకు ఒక టైమ్లెస్ బ్యూటీని ఇచ్చింది. ఇక నగల విషయానికి వస్తే.. ఆమె మెడలో రుబీస్ పొదిగిన డైమండ్ చోకర్, దానికి మ్యాచింగ్ ఇయర్ రింగ్స్, చేతులకు గాజులు ధరించింది. ఓవర్ ద టాప్గా కాకుండా, చాలా హుందాగా ఈ జ్యువెలరీ సెట్ ఆమె లుక్ను కంప్లీట్ చేసింది.
సింపుల్ మేకప్.. రూటెడ్ లుక్
మేకప్ విషయంలో త్రిష ఎప్పుడూ లెస్ ఈజ్ మోర్ అనే పద్ధతినే ఫాలో అవుతుంది. ఈ సారి కూడా రోజీ చీక్స్, మెరిసే స్కిన్, కళ్లకు కాటుక, మ్యూటెడ్ మావ్ లిప్ స్టిక్, చిన్న బిందీతో చాలా ఫ్రెష్గా కనిపించింది. సెలబ్రిటీలు ఈ మధ్య కాలంలో ఫ్యాషన్ పేరుతో రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తూ సహజత్వాన్ని కోల్పోతుంటే, త్రిష మాత్రం మన మూలాలకు తగ్గట్టుగా ట్రెడిషనల్ స్టైల్లో కనిపించడం అభిమానులకు బాగా నచ్చింది.
సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్
స్టేడియంలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నప్పుడు త్రిష నవ్వుతూ తన అభిమానులకు అభివాదం చేయడం అక్కడున్న వారిని ఖుషీ చేసింది. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు క్షణాల్లో వైరల్ అయ్యాయి. "ఒక పట్టుచీర, కాస్త మల్లెపూలు ఉంటే చాలు.. త్రిష ఎప్పుడూ క్వీన్ అనిపించుకుంటుంది" అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఏ హంగామా లేకపోయినా, కేవలం తన క్లాసిక్ స్టైల్తో త్రిష ఆ పొలిటికల్ ఈవెంట్లో హైలైట్గా నిలిచింది.
Trisha Krishnan at Vijay's CM oath ceremony ✨🩵/1#Trisha#TrishaKrishnanpic.twitter.com/OStgO5e7mX
— WV - Media (@wvmediaa) May 10, 2026
వరుసగా వార్తల్లో త్రిష
ఈ మధ్య కాలంలో త్రిష ఏదో ఒక విషయంలో వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది. రీసెంట్గా ఆమె తన బర్త్డే సందర్భంగా తిరుపతి వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడం, ఆ తర్వాత విజయ్ నివాసంలో కనిపించడం వంటి విషయాలు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు విజయ్ ప్రమాణ స్వీకార వేడుకలో ఆమె ఎంట్రీ మరోసారి ఆమెను టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా మార్చేసింది. పట్టుచీర కట్టినా, మోడరన్ డ్రెస్ వేసినా.. త్రిష గ్రేస్ మాత్రం వేరే లెవల్ అని మరోసారి ప్రూవ్ చేసింది.