- Home
- Feature
ప్రపంచంలో అత్యంత పొడవైన రైల్వే ప్లాట్ఫారమ్లు ఇవే.. భారత్ సరికొత్త రికార్డు.. టాప్ 7లో 6 మనవే!
World 7 Longest Railway Platforms : ప్రపంచంలోని 7 పొడవైన రైల్వే ప్లాట్ఫారమ్ల జాబితాలో భారత్ రికార్డు సృష్టించింది. హుబ్బళ్ళి నుంచి ఝాన్సీ వరకు టాప్ 7లో 6 భారతీయ స్టేషన్లే ఉండటం విశేషం. ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మీకు తెలుసా ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన రైల్వే ప్లాట్ఫారమ్ ఎక్కడుందో?
భారతీయ రైల్వే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలలో ఒకటి. నిత్యం లక్షలాది మంది ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేర్చే మన రైల్వే శాఖ, ఇప్పుడు మౌలిక సదుపాయాల విషయంలోనూ ప్రపంచ దేశాలకు సవాల్ విసురుతోంది.
ముఖ్యంగా ప్లాట్ఫారమ్ల పొడవు విషయంలో భారత్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ప్రపంచంలోని టాప్ 7 పొడవైన రైల్వే ప్లాట్ఫారమ్ల జాబితాను పరిశీలిస్తే, అందులో ఆరు ప్లాట్ఫారమ్లు భారతదేశంలోనే ఉండటం విశేషం. చైనా, జపాన్ వంటి దేశాలు కూడా ఈ జాబితాలో చోటు దక్కించుకోలేకపోయాయి. కేవలం అమెరికాకు చెందిన ఒక స్టేషన్ మాత్రమే ఈ టాప్ 7లో నిలిచింది.
ప్రపంచంలోనే నంబర్ వన్ హుబ్బళ్లీ జంక్షన్
కర్ణాటకలోని శ్రీ సిద్ధరూధ స్వామి హుబ్బళ్లీ జంక్షన్ ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన రైల్వే ప్లాట్ఫారమ్గా రికార్డు సృష్టించింది. ఈ ప్లాట్ఫారమ్ పొడవు అక్షరాలా 1,507 మీటర్లు. దీనికి సంబంధించిన గణాంకాలే ఈ స్టేషన్ గొప్పతనాన్ని చాటి చెబుతున్నాయి. గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో కూడా చోటు సంపాదించుకున్న ఈ ప్లాట్ఫారమ్, ప్రయాణికుల రద్దీని తట్టుకోవడానికి, రైళ్ల రాకపోకలను సులభతరం చేయడానికి ఎంతో సహాయపడుతోంది.
రెండో స్థానంలో యూపీ గోరఖ్పూర్
ఒకప్పుడు ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన ప్లాట్ఫారమ్గా వెలుగొందిన ఉత్తరప్రదేశ్ లోని గోరఖ్పూర్ జంక్షన్ ఇప్పుడు రెండో స్థానంలో ఉంది. ఈ స్టేషన్ ప్లాట్ఫారమ్ పొడవు 1,366 మీటర్లు. హుబ్బళ్లీ రికార్డు సృష్టించకముందు వరకు గోరఖ్పూర్దే పైచేయిగా ఉండేది. ఇప్పటికీ ఈ స్టేషన్ తన అద్భుతమైన నిర్మాణంతో, పొడవైన ప్లాట్ఫారమ్తో పర్యాటకులను, ప్రయాణికులను ఆకర్షిస్తూనే ఉంది.
దక్షిణాది గర్వకారణం కొల్లాం జంక్షన్
కేరళలోని కొల్లాం జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్ ప్రపంచంలోనే మూడవ పొడవైన ప్లాట్ఫారమ్ను కలిగి ఉంది. దీని పొడవు సుమారు 1,180 మీటర్లు. దక్షిణ రైల్వే కారిడార్లో ఈ స్టేషన్ చాలా కీలకమైనది. భారీ సంఖ్యలో ప్రయాణికుల రద్దీని తట్టుకుంటూ, రైల్వే నెట్వర్క్లో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ప్లాట్ఫారమ్ పొడవు పరంగా చూస్తే ఇది దక్షిణాదిలో రెండో అతిపెద్దదిగా గుర్తింపు పొందింది.
బెంగాల్, అమెరికా స్టేషన్ల రికార్డు
పశ్చిమ బెంగాల్లోని ఖరగ్పూర్ జంక్షన్ ఒకప్పుడు ప్లాట్ఫారమ్ పొడవుకు ఒక బెంచ్మార్క్లా ఉండేది. 1,072 మీటర్ల పొడవుతో ఇది ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోనే నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్న ఏకైక విదేశీ స్టేషన్ అమెరికాలోని షికాగోలో ఉన్న 'స్టేట్ స్ట్రీట్ సబ్వే'. దీని పొడవు 1,067 మీటర్లు. ఇది ఐదో స్థానంలో ఉంది. ఇది అండర్ గ్రౌండ్ లో నిర్మించిన భారీ వ్యవస్థ కావడం విశేషం.
టాప్ 7లో నిలిచిన బిలాస్పూర్, ఝాన్సీ
ఛత్తీస్గఢ్లోని బిలాస్పూర్ జంక్షన్ 1,055 మీటర్ల పొడవైన ప్లాట్ఫారమ్తో ఆరో స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. భారతీయ రైల్వేలో అత్యంత రద్దీగా ఉండే స్టేషన్లలో ఇది ఒకటి. ఇక ఏడో స్థానంలో ఉత్తరప్రదేశ్లోని వీరాంగన లక్ష్మీబాయి ఝాన్సీ జంక్షన్ నిలిచింది. దీని ప్లాట్ఫారమ్ పొడవు 1,050 మీటర్లు. భారీ మౌలిక సదుపాయాలు, ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే రైళ్లను హ్యాండిల్ చేయడంలో ఈ స్టేషన్ ప్రత్యేకత చాటుకుంటోంది.