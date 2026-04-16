ప్రపంచంలో టాప్ 10 బిగ్ డ్యామ్లు ఇవే.. భారత్ నుంచి ఏ ప్రాజెక్ట్ ఉందో తెలుసా?
Top 10 Largest Dams in the World: ప్రపంచంలోని 10 అతిపెద్ద డ్యామ్ల జాబితాలో చైనా టాప్ లో కొనసాగుతోంది. చైనాలోని జిన్పింగ్-1 అతిపెద్ద డ్యామ్ గా కొనసాగుతోంది. అయితే, భారత్ నుంచి ఈ జాబితాలో ఉన్న డ్యామ్స్ ఏవి?
305 మీటర్ల ఎత్తుతో చైనా డ్యామ్ టాప్.. ఇండియా రికార్డ్ ఇదే
ప్రపంచం ముందుకు సాగడంలో ఆనకట్టలు అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. కేవలం సాగునీరు అందించడమే కాకుండా, విద్యుత్ ఉత్పత్తి, తాగునీటి సరఫరా, వరదల నివారణలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. కొన్ని ఆనకట్టలు వాటి భారీ నిర్మాణం, ఇంజనీరింగ్ అద్భుతాలతో ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. బ్రిటానికా రిపోర్టు ప్రకారం.. ఎత్తు ఆధారంగా ప్రపంచంలోని 10 అతిపెద్ద ఆనకట్టల వివరాలను గమనిస్తే..
చైనా ఆధిపత్యం: జిన్పింగ్-I ఆనకట్ట
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ఆనకట్టగా చైనాలోని జిన్పింగ్-I (Jinping-I) రికార్డు సృష్టించింది. ఇది చైనాలోని యాలాంగ్ నదిపై నిర్మించారు. ఈ భారీ కట్టడం ఏకంగా 305 మీటర్ల ఎత్తును కలిగి ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం 2013లో పూర్తయింది. దీని భారీ నిర్మాణం ఆ దేశపు విద్యుత్ అవసరాలను తీర్చడంలో కీలకంగా మారింది.
తజకిస్థాన్, స్విట్జర్లాండ్ అద్భుతాలు
ప్రపంచంలో రెండో అతిపెద్ద ఆనకట్టగా తజకిస్థాన్లోని నూరెక్ నిలుస్తుంది. వఖ్ష్ నదిపై ఉన్న ఈ ఆనకట్ట ఎత్తు 300 మీటర్లు. ఇది 1980వ సంవత్సరంలోనే పూర్తయింది. ఇక మూడో స్థానంలో స్విట్జర్లాండ్కు చెందిన గ్రాండే డిక్సెన్స్ ఉంది. డిక్సెన్స్ నదిపై నిర్మించిన ఈ డ్యామ్ 285 మీటర్ల ఎత్తుతో పర్యాటకులను సైతం ఆకర్షిస్తుంది. దీని నిర్మాణం 1961లో పూర్తయింది.
జార్జియా, ఇటలీ, మెక్సికో ప్రాజెక్టులు
నాలుగో స్థానంలో జార్జియాలోని ఇంగురి ఆనకట్ట ఉంది. ఇంగురి నదిపై ఉన్న ఈ ప్రాజెక్ట్ 272 మీటర్ల ఎత్తును కలిగి ఉంది. ఇది 1980లో పూర్తి అయింది. ఐదో స్థానంలో ఇటలీకి చెందిన వాయోంట్ డ్యామ్ ఉంది. వాయోంట్ నదిపై ఉన్న ఈ డ్యామ్ ఎత్తు 262 మీటర్లు. ఆరో స్థానంలో మెక్సికోలోని చికోసెన్ డ్యామ్ ఉంది. గ్రిజల్వా నదిపై ఉన్న ఈ డ్యామ్ 261 మీటర్ల ఎత్తుతో 1980లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
భారత్ కు గర్వకారణం తెహ్రీ డ్యామ్
ప్రపంచంలోని టాప్ 10 భారీ డ్యామ్ ల జాబితాలో భారతదేశానికి కూడా చోటు దక్కింది. ఉత్తరాఖండ్లోని భాగీరథి నదిపై నిర్మించిన తెహ్రీ డ్యామ్ ప్రపంచంలో ఏడవ అతిపెద్ద ఆనకట్టగా రికార్డులకెక్కింది. దీని ఎత్తు 261 మీటర్లు. 2002వ సంవత్సరంలో ఈ భారీ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తయింది. ఇది భారతదేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన ఆనకట్టగా నిలవడమే కాకుండా, ఉత్తర భారతం విద్యుత్, సాగునీటి అవసరాలకు ప్రధాన వనరుగా ఉంది.
జాబితాలోని ఇతర భారీ ఆనకట్టలు ఇవే
ఎనిమిదో స్థానంలో స్విట్జర్లాండ్లోని మౌవోసిన్ ఉంది, ఇది డ్రాన్స్ డి బాగ్నెస్ నదిపై 250 మీటర్ల ఎత్తుతో 1957లో పూర్తయింది. తొమ్మిదో స్థానంలో కొలంబియాలోని గువావియో నిలుస్తుంది. గువావియో నదిపై ఉన్న ఈ డ్యామ్ ఎత్తు 246 మీటర్లు. చివరగా పదో స్థానంలో రష్యాలోని సయానో షూషెన్స్కోయ్ ఆనకట్ట ఉంది. యెనిసెయ్ నదిపై నిర్మించిన ఈ డ్యామ్ ఎత్తు 245 మీటర్లు.
ఈ ఆనకట్టలు కేవలం కాంక్రీటు కట్టడాలు మాత్రమే కాదు, ఆయా దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా నిలుస్తున్న ఇంజనీరింగ్ అద్భుతాలు.