Indian Army: ఇండియన్ ఆర్మీలో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్నే ఎందుకు వాడతారు? కారణాలు ఇవే
Indian Army: ఇండియన్ ఆర్మీలో ఎక్కువ కనిపించే బైక్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్. దీనిపై సైనికులు.. కొండల దారుల్లో కూడా ప్రయాణాలు చేస్తూ ఉంటారు. అసలు ఇండియన్ ఆర్మీలో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైకు ఎప్పుడు ఎంట్రీ ఇచ్చింది? దీని వెనుక చరిత్ర ఏమిటి?
ఇండియన్ ఆర్మీతో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్
సైనికులు సరిహద్దుల్లో గస్తీ కాయడం అంత సులువైన విషయం కాదు. మంచు కొండలు, రాళ్ల దారులు, ఇసుక ఎడారులు.. ఇలా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా వారు గస్తీ కాయాలి. అందుకే వారికి ఎలాంటి రోడ్డులోనైనా నడిచే వాహనం కావాలి. అలాంటి అవసరాలకే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్.. బైక్ ఇండియన్ ఆర్మీకి ఎంతో దగ్గరైంది. దాదాపు 70 ఏళ్లకు పైగా ఈ బైక్ ఆర్మీతో కలిసి ప్రయాణిస్తోంది. భారత ఆర్మీతో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్ అనుబంధం 1952లో మొదలైంది. అప్పట్లో జమ్మూ కశ్మీర్, రాజస్థాన్ సరిహద్దుల్లో గస్తీకి అవసరమైన మోటార్సైకిల్ కోసం భారత సైన్యం వెతికింది. ఎన్నో పరీక్షల తర్వాత రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 350 బుల్లెట్ను మొదటిసారి సెలెక్ట్ చేసింది. తొలి విడతలో 500 బైక్లను ఆర్డర్ చేసింది. కొండ ప్రాంతాలు, గుంతల రోడ్లు, ఎడారి మార్గాల్లో కూడా ఈ బైక్ బాగా పనిచేయడంతో ఆర్మీ మరిన్ని బైక్లను కొనుగోలు చేసింది. ఆ పెరుగుతున్న డిమాండ్ను తీర్చేందుకు 1955లో చెన్నై సమీపంలోని తిరువొట్టియూరులో ఎన్ఫీల్డ్ ఇండియా ఫ్యాక్టరీ ఏర్పాటు చేశారు. మొదట ఇంగ్లండ్ నుంచి విడిభాగాలు తెచ్చి బైక్లను అమర్చేవారు. తర్వాత మొత్తం తయారీ భారత్లోనే ప్రారంభమైంది.
ఈ బైక్ స్పెషాలిటీ ఏంటి?
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్లకు ఆర్మీలో ప్రత్యేక స్థానం రావడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ఇది బలంగా ఉంటుంది. కఠినమైన దారుల్లో కూడా నడిచే సామర్థ్యం ఉంది. దీనికి రిపేర్ చేయడం కూడా చాలా సులువు. అలాగే ఎక్కువ బరువును మోయగల శక్తి దీనికి ఉంది. ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాల్లో కూడా ఇవి చక్కగా నడుస్తాయి. అందుకే లడఖ్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఇండియన్ ఆర్మీ చాలాకాలం పాటు ఈ బైక్లనే వాడుతోంది. అలాగే ఆర్మీకి చెందిన డేర్డెవిల్స్ మోటార్సైకిల్ బృందం కూడా పరేడ్ లలో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్లతోనే ప్రపంచ రికార్డులు సృష్టించింది. దీంతో ఈ బైక్కు ఇంకా గుర్తింపు వచ్చింది.
ఇప్పుడు వేరే బైకులు కూడా
అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. కొత్త టెక్నాలజీతో వచ్చిన ఇతర మోటార్సైకిళ్లను కూడా ఇండియన్ ఆర్మీ అవసరాన్ని బట్టి ఉపయోగిస్తోంది. అయినప్పటికీ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్తో ఉన్న బంధం మాత్రం అలాగే కొనసాగుతోంది. సైనికుల ధైర్యానికి, కష్టమైన మార్గాల్లో సాగే ప్రయాణాలకు ఈ బైక్ ఒక గుర్తు. అందుకే భారతీయ ఆర్మీలో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్ కూడా ఒక భాగమే.