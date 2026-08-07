DMart Offers: డీమార్ట్కు ఎప్పుడు వెళ్తే ఎక్కువ ఆఫర్లు వస్తాయో తెలుసా?
DMart Offers: డీమార్ట్లోనే ఎక్కువ మంది ఇంటికి కావాల్సిన వస్తువులు కొనేందుకు ఇష్టపడతారు. అయితే ఏ రోజు డిమార్ట్ కు వెళ్తే ఎక్కువ శాతం ఆఫర్లు వస్తాయో తెలుసా? పెద్ద క్యూ లైన్లలో నిలబడకుండా హ్యాపీగా షాపింగ్ ఏరోజు చేయొచ్చో తెలుసా?
డీమార్ట్ లో షాపింగ్
డీమార్ట్ లో తక్కువ ధరలకే నిత్యావసరాలు దొరుకుతాయి. కాబట్టి ఈ షాపుకే ఎక్కువమంది షాపింగ్ కు వెళతారు. కిరాణా, కూరగాయలు, మసాలాలు, బట్టలు, ఇంటి సామాన్లు, పర్సనల్ కేర్ ఉత్పత్తులు... ఇలా అన్నీ డిమార్ట్ లోనే దొరుకుతాయి. శనివారం, ఆదివారం ఈ రెండు రోజులు డిమార్ట్ కిక్కిరిసిపోయి ఉంటాయి. కనీసం ఊపిరి కూడా సరిగా ఆడనంతగా జనాలు నిండిపోతారు.
డీమార్ట్లో అన్ని వస్తువులపై రోజూ ఒకే డిస్కౌంట్ ఉండదు. నిజానికి ఆఫర్లు ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి. కొన్ని రోజుల్లో కొన్ని వస్తువులపై అదనపు డిస్కౌంట్లు వస్తాయి. అలాగే 'ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం' లాంటి ఆఫర్లు ఉండొచ్చు. ఏ రోజుల్లో ఉంటాయో తెలుసుకుని వెళితే మంచిది.
డిమార్ట్ కు ఏరోజు వెళ్లాలి?
డిమార్ట్ లో ఏ రోజు ఏ ప్రొడక్ట్పై ఆఫర్ ఉంటుందనేది సూటిగా చెప్పడం కష్టం. స్టోర్ను, రాష్ట్రాన్ని బట్టి ఆఫర్లు, డిస్కౌంట్లు మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి అన్ని బ్రాంచ్లలో ఒకే ఆఫర్లు ఉంటాయని చెప్పలేం. రద్దీ లేకుండా ప్రశాంతంగా షాపింగ్ చేయాలనుకునేవాళ్లు సోమవారం నుంచి గురువారం మధ్య డిమార్ట్ కు వెళ్లాలి. ముఖ్యంగా ఉదయం స్టోర్ తెరిచిన వెంటనే వెళితే ప్రశాంతంగా షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 3 గంటల మధ్య స్టోర్లలో రద్దీ తక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే నెలలో 10వ తేదీ నుంచి 25వ తేదీ మధ్య కూడా జనం తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
ఆఫర్లు ఎప్పుడు?
డిమార్ట్ లో ఆదివారం సేల్స్ బాగా జరుగుతాయి. కాబట్టి కొన్ని డీమార్ట్ బ్రాంచ్లలో సోమవారం నాడు కొన్ని వస్తువులపై అదనపు ఆఫర్లు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇంకా 'డీమార్ట్ రెడీ' యాప్ వాడేవాళ్లు ఆన్లైన్ ఆఫర్లు, కూపన్లు, స్పెషల్ డిస్కౌంట్లు పొందొచ్చు. కాబట్టి, షాపింగ్కు వెళ్లే ముందు దగ్గర్లోని బ్రాంచ్ ఆఫర్లను, యాప్లోని ఆఫర్లను చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.