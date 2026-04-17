Pink Lake: ఈ సరస్సులో నీళ్లు స్ట్రాబెర్రీ మిల్క్ షేక్ లాగా ఎందుకు ఉంటాయో తెలుసా?
Australia Pink Lake : మనం సాధారణంగా చూసే సరస్సుల నీటి కలర్ కంటే ఆస్ట్రేలియాలోని కొన్ని సరస్సులు చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. లేక్ హిలియర్ గులాబీ రంగులో ఉంటూ నీళ్లు స్ట్రాబెర్రీ మిల్క్ షేక్ కనిపిస్తాయి. అసలు నీళ్లు పింక్ కలర్ లో ఉండటానికి కారణం ఏమిటి?
ఆస్ట్రేలియాలోని ఈ సరస్సు నీరు గులాబీ రంగులో ఎందుకు ఉంటుంది?
ప్రకృతిలో ఇప్పటికీ అంతుచిక్కని మిస్టరీలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందుకే ఇది ఎప్పుడూ మనల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉంటుంది. సాధారణంగా సరస్సులో నీరు నీలం రంగులో లేదా పచ్చగా ఉండటం మనం చూస్తుంటాం. కానీ, ఆస్ట్రేలియాలోని ఒక సరస్సు మాత్రం దీనికి పూర్తి భిన్నంగా ఉంటుంది.
పశ్చిమ ఆస్ట్రేలియా తీరంలోని మిడిల్ ఐలాండ్ పై ఉన్న లేక్ హిలియర్ నీరు చూడటానికి అచ్చం బబుల్ గమ్ లేదా స్ట్రాబెర్రీ మిల్క్ షేక్ లాగా మెరిసిపోయే గులాబీ రంగులో ఉంటుంది. దట్టమైన ఆకుపచ్చని అడవి, పక్కనే నీలి రంగులో ఉండే మహాసముద్రం.. వీటి మధ్యలో ఉండే ఈ గులాబీ సరస్సు ఒక అద్భుత దృశ్యంలా అనిపిస్తుంది. ఇంతకీ ఈ నీరు గులాబీ రంగులో ఎలా మారింది? దీని వెనుక ఉన్న సైన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
లేక్ హిలియర్ ఎక్కడ ఉంది?
లేక్ హిలియర్ పశ్చిమ ఆస్ట్రేలియా దక్షిణ తీరంలో ఉన్న మిడిల్ ఐలాండ్లో ఉంది. ఈ ద్వీపం చుట్టూ దట్టమైన యూకలిప్టస్ అడవులు ఉంటాయి. ఈ సరస్సు ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఇది సముద్రానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ, దీని రంగు మాత్రం పక్కనే ఉన్న సముద్రపు నీలి రంగుతో ఏమాత్రం కలవదు. పైనుంచి విమానంలో చూసినప్పుడు ఆకుపచ్చని చెట్లు, నీలి రంగు సముద్రం మధ్యలో ఒక పింక్ కలర్ మచ్చలా ఈ సరస్సు కనిపిస్తుంది. ఇది కేవలం కెమెరా ఎడిటింగ్ లేదా ఫిల్టర్ల వల్ల వచ్చే రంగు కాదు, ఇది నూటికి నూరు శాతం సహజమైనది.
నీరు గులాబీ రంగులోకి మారడానికి కారణం ఏమిటి?
చాలా కాలం వరకు ఈ సరస్సు రంగు గురించి శాస్త్రవేత్తలకు కూడా అంతుచిక్కని రహస్యంగా ఉండేది. అయితే ఇటీవలి పరిశోధనలు దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణాన్ని వెల్లడించాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం ఈ నీటిలో నివసించే కొన్ని ప్రత్యేకమైన సూక్ష్మజీవులు.
డునాలియెల్లా సలీనా అనేది ఒక రకమైన సూక్ష్మ శైవలం. ఇది ఉప్పు నీటిలో ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. సూర్యరశ్మిని గ్రహించడానికి ఇది బీటా-కెరోటిన్ అనే ఎరుపు-నారింజ రంగు పిగ్మెంట్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మనం తినే క్యారెట్లకు రంగునిచ్చే పదార్థం కూడా ఇదే. అలాగే, సలీనిబాక్టర్ రుబర్ అనే జీవులు ఉప్పును ఇష్టపడే బ్యాక్టీరియా. ఇవి కూడా ఎరుపు రంగు పిగ్మెంట్లను విడుదల చేస్తాయి.
పరిశోధకులు ఈ సరస్సు నీటిని డీఎన్ఏ పరీక్ష చేయగా, అందులో 33 శాతం వాటా ఈ బ్యాక్టీరియాదే అని తేలింది. ఈ శైవలాలు, బ్యాక్టీరియాలు కలిసి విడుదల చేసే రంగు వల్లే నీరు అంత అందమైన గులాబీ రంగులోకి మారుతుంది.
ఉప్పు ఎక్కువగా ఉండటమే ప్రధాన కారణం
లేక్ హిలియర్లోని నీరు సాధారణ సముద్రపు నీటి కంటే సుమారు 10 రెట్లు ఎక్కువ ఉప్పగా ఉంటుంది. ఇటువంటి అత్యంత కఠినమైన పరిస్థితులలో సాధారణ జీవులు బ్రతకలేవు. కానీ ఎక్స్ట్రీమోఫైల్స్ అని పిలిచే ఈ సూక్ష్మజీవులు ఆ ఉప్పు నీటిలోనూ హాయిగా జీవిస్తాయి. సూర్యుడి నుంచి వచ్చే ప్రమాదకరమైన అతినీలలోహిత కిరణాల నుండి తమను తాము రక్షించుకోవడానికి ఈ జీవులు రంగు పిగ్మెంట్లను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ ప్రక్రియే సరస్సును ప్రపంచ ప్రసిద్ధ పింక్ లేక్ గా మార్చింది.
ఈ రంగు ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉంటుందా?
ప్రపంచంలోని ఇతర గులాబీ సరస్సులతో పోలిస్తే లేక్ హిలియర్ ప్రత్యేకమైనది. ఇతర సరస్సుల్లో వాతావరణం మారినప్పుడు రంగు మారుతుంటుంది, కానీ ఇక్కడ ఏడాది పొడవునా రంగు మారదు. చివరికి ఒక గ్లాసులో ఈ నీటిని తీసుకున్నా సరే, అది గులాబీ రంగులోనే ఉంటుంది. అయితే, భారీ వర్షాలు కురిసినప్పుడు నీటిలోని ఉప్పు శాతం తగ్గితే రంగు కొంచెం పాలిపోయినట్లు అనిపించవచ్చు. ఉదాహరణకు 2022లో పశ్చిమ ఆస్ట్రేలియాలో కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల ఈ సరస్సు రంగు తాత్కాలికంగా మారింది. ఉప్పు శాతం మళ్ళీ పెరిగితే యథావిధిగా గులాబీ రంగులోకి వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ నీటిలో స్నానం చేయవచ్చా?
ఈ గులాబీ రంగు నీటిని చూడగానే చాలామందికి అందులో దిగాలని, ఈత కొట్టాలని అనిపిస్తుంది. అయితే, ఇందులోకి దిగవచ్చా? ఈ నీరు విషపూరితం కాదు, కాబట్టి అందులో దిగడం వల్ల ప్రమాదం ఏమీ ఉండదు. పైగా డెడ్ సీ తరహాలోనే ఇక్కడ కూడా ఉప్పు సాంద్రత ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మీరు నీటిపై సులభంగా తేలవచ్చు. కానీ, పర్యావరణ పరిరక్షణ దృష్ట్యా, ఆ ద్వీపానికి వెళ్లడానికి సరైన రవాణా మార్గాలు లేకపోవడం వల్ల ప్రభుత్వం అక్కడికి వెళ్లడానికి అనుమతి ఇవ్వదు. పర్యాటకులు కేవలం హెలికాప్టర్లు లేదా విమానాల ద్వారా పైనుంచి మాత్రమే ఈ అద్భుతాన్ని చూడాల్సి ఉంటుంది.