Airplane Food: ఫ్లైట్ లో ఫుడ్ ఎందుకు రుచిగా ఉండదు? దానికి కారణమేంటో తెలుసా?
Airplane Food: విమానంలో ప్రయాణించేటప్పుడు చాలామంది ఎదుర్కొనే సమస్య..ఫుడ్. ఉప్పు తక్కువైనట్లు, మరికొన్నిసార్లు అసలు రుచే లేనట్లు అనిపిస్తుంది. విమానయాన సంస్థలు అందించే భోజనంలో ఏమైనా తేడా ఉంటుందా? లేక గాల్లో ప్రయాణించడం వల్ల ఫుడ్ లో టేస్ట్ మారుతుందా?
విమానంలో ఆహారం రుచి ఎందుకు మారుతుంది?
విమానంలో ఆహారం రుచి మారడానికి ప్రధాన కారణం మన చుట్టూ ఉండే వాతావరణం. సాధారణంగా మనం భూమిపై ఉన్నప్పుడు ఆహారంలోని రుచులను గుర్తించడానికి నాలుకతో పాటు ముక్కు కూడా సహాయపడుతుంది. కానీ విమానంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు క్యాబిన్లోని పరిస్థితులు ప్రభావం చూపిస్తాయి.
విమానం ఎత్తుకు వెళ్లేకొద్దీ బయట వాతావరణ పీడనం తగ్గుతుంది. అయితే విమానం క్యాబిన్లో ప్రయాణికులు సౌకర్యంగా ఉండేందుకు కృత్రిమంగా గాలి పీడనాన్ని నియంత్రిస్తారు. అయినప్పటికీ క్యాబిన్లోని గాలి సాధారణంగా మనం భూమిపై అనుభవించే వాతావరణం కంటే పొడిగా ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితులు మన రుచి, వాసనను గుర్తించే సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి.
ముక్కు పొడిబారితే రుచి కూడా తగ్గుతుందా?
మనం తినే ఆహారం రుచిని నాలుక మాత్రమే గుర్తిస్తుందని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ ఆహారం అసలు రుచిని ఆస్వాదించడంలో వాసనకు కూడా చాలా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఆహారాన్ని నమిలేటప్పుడు అందులోని సువాసన పదార్థాలు ముక్కు ద్వారా మెదడుకు చేరతాయి. అప్పుడు మనకు ఆ ఆహారం తియ్యగా, ఘాటుగా, రుచికరంగా అనిపిస్తుంది.
విమానంలోని పొడి గాలి వల్ల ముక్కు, నోటి లోపలి భాగాలు పొడిబారవచ్చు. దీంతో వాసనలను గుర్తించే సామర్థ్యం కొంత తగ్గుతుంది. ఫలితంగా ఆహారంలో ఉండే అసలు రుచిని పూర్తిస్థాయిలో ఆస్వాదించలేకపోవచ్చు.
విమానంలో ఇంజిన్ల శబ్దం కూడా రుచిని ప్రభావితం చేస్తుందా?
ఇది చాలామందికి తెలియని మరో విషయం. విమానంలో ప్రయాణించేటప్పుడు ఇంజిన్ల నుంచి వచ్చే శబ్దం ఆగదు. ఈ శబ్దం మనం ఆహారాన్ని ఆస్వాదించే విధానంపై ప్రభావం చూపవచ్చని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
సాధారణంగా మనం ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో భోజనం చేసినప్పుడు ఆహారంలోని రుచులను మెరుగ్గా ఆస్వాదిస్తాం. కానీ విమానంలో ఉండే శబ్దం వల్ల తీపి, ఉప్పు వంటి రుచులను గుర్తించే సామర్థ్యం కొంత తగ్గవచ్చని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచించాయి. అయితే శబ్దం ప్రభావంపై పరిశోధనల్లో ఒకే రకమైన ఫలితాలు లేవు.
విమానంలో టమాటా జ్యూస్కు ఎందుకంత డిమాండ్?
విమాన ప్రయాణాల్లో మరో ఆసక్తికరమైన విషయం టమాటా జ్యూస్. సాధారణంగా భూమిపై ఉన్నప్పుడు టమాటా జ్యూస్ను ఎక్కువగా తాగడానికి ఆసక్తి చూపనివారు కూడా విమానాల్లో దీనిని ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. విమానయాన సంస్థలు కూడా ఈ విషయాన్ని గమనించాయి.
దీనికి ఒక కారణం టమాటాలో ఉండే ఉమామి (Umami) రుచి. తీపి, పులుపు, ఉప్పు, చేదు, ఉమామి.. ఇవి ఐదు ప్రాథమిక రుచులు. ఉమామి అంటే ఒక రకమైన మాంసపు లేదా పులుసు వంటి రుచి. టమాటాల్లో ఈ రుచి కలిగించే సహజ పదార్థాలు ఉంటాయి.
విమానంలో ఇంజిన్ల శబ్దం వల్ల కొన్ని రుచులను గుర్తించడం కష్టమైనప్పటికీ, ఉమామి రుచి అంతగా ప్రభావితం కాకపోవచ్చని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. అందుకే విమాన ప్రయాణాల్లో టమాటా జ్యూస్కు ప్రత్యేక ఆదరణ ఉంటుందనే అభిప్రాయం ఉంది. అయితే దీనికి ఇదొక్కటే కారణమని చెప్పలేం.
విమానయాన సంస్థలు ఆహారాన్ని ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తాయా?
విమానంలో ఆహారం రుచి మారుతుందని తెలిసిన విమానయాన సంస్థలు కూడా కొన్ని ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాయి. భూమిపై సాధారణంగా తయారుచేసే ఆహారంతో పోలిస్తే విమానంలో వడ్డించే భోజనంలో మసాలాలు, మూలికలు, సాస్లు వంటి పదార్థాలను తగిన మోతాదులో ఉపయోగిస్తారు.
కొన్ని విమానయాన సంస్థలు ప్రయాణికులకు అందించే ఆహారాన్ని ముందుగానే ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో పరీక్షిస్తాయి. విమాన క్యాబిన్లో ఉండే గాలి పీడనం, తేమ, ఉష్ణోగ్రత వంటి పరిస్థితులను అనుకరించి ఆహారం రుచిని పరిశీలిస్తారు. జర్మనీకి చెందిన Fraunhofer Institute ఇలాంటి ప్రయోగాల ద్వారా Lufthansa విమానాల్లో అందించే ఆహార మెనూల రూపకల్పనకు సహకరించింది.
అలాగే విమానాల్లో వడ్డించే చాలా ఆహార పదార్థాలను ముందుగానే సిద్ధం చేసి, విమానంలో తినే సమయంలో మళ్లీ వేడి చేసి అందిస్తారు. ఈ ప్రక్రియ కూడా ఆహారం రుచి, ఆకృతిపై ప్రభావం చూపవచ్చు.
విమానంలో ఆహారం రుచిగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి?
విమానంలో ఆహారాన్ని మరింత ఆస్వాదించడానికి కొన్ని చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు. ప్రయాణానికి ముందు, ప్రయాణ సమయంలో తగినంత నీరు తాగాలి. శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గకుండా చూసుకోవాలి. విమానంలో కాఫీ, టీ లేదా ఇతర పానీయాలు తీసుకున్నప్పటికీ నీటిని తాగడం మర్చిపోకూడదు. వీలైతే భోజనం చేసేటప్పుడు ఇయర్ఫోన్స్ లేదా నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ హెడ్ఫోన్స్ ఉపయోగించి చుట్టూ ఉండే శబ్దాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. మీకు ప్రత్యేకమైన ఆహార అలవాట్లు ఉంటే విమాన టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడే వెజిటేరియన్, వీగన్ వంటి మీకు కావాల్సిన భోజనాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.