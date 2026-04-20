- Train Speed: పగటిపూటతో పోలిస్తే రాత్రిపూట రైళ్లు ఎందుకు స్పీడ్గా వెళ్తాయి? దీని వెనుక ఉన్న సైన్స్ ఇదే
Train Speed: పగటిపూటతో పోలిస్తే రాత్రిపూట రైళ్లు ఎందుకు స్పీడ్గా వెళ్తాయి? దీని వెనుక ఉన్న సైన్స్ ఇదే
Train Speed: రైలులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు గమనించే ఉంటారు… పగటిపూట కన్నా రాత్రిపూట ట్రైన్ చాలా వేగంగా వెళ్తున్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. నిజంగానే స్పీడ్ పెరుగుతుందా? లేక మన భ్రమా? ఈ విషయం తెలుసుకోండి.
రైలు ప్రయాణంలో ఇది గమనించారా?
రైలు ప్రయాణం ఎంతో థ్రిల్లింగ్ గా ఉంటుంది. పగటిపూట కన్నా రాత్రిపూట రైలు ప్రయాణం చాలా బాగుంటుంది. కిటికీల నుంచి వచ్చే గాలి శబ్దం, పట్టాల చప్పుడు... చాలా వేగంగా సాగుతున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. అయితే రాత్రిపూట రైలు వేగం పెరుగుతుందా? లేక మనకు అలా అనిపిస్తుందా? పగటి పూట కన్నా రాత్రి పూట రైలు నిజంగానే వేగంగా వెళుతుందా?
విజువల్ ఇల్యూషన్
రాత్రిపూట రైలు వేగంగా వెళ్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. పగటి పూట కూడా ఇదే వేగంతో వెళుతుంది. అయితే రాత్రిపూట వేగంగా అనిపించడానికి కారణం 'విజువల్ ఇల్యూషన్'. పగలు మనం దూరంగా ఉన్న కొండలు, చెట్లను చూస్తాం. అవి నెమ్మదిగా కదులుతున్నట్లు కనిపిస్తాయి. కానీ రాత్రికి దగ్గరగా ఉన్న కరెంట్ స్తంభాలు, లైట్లు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. అవి వేగంగా వెనక్కి వెళ్తుండటంతో, రైలు రాకెట్ స్పీడ్తో వెళ్తోందని మన మెదడుకు అనిపిస్తుంది.
ఉదయం పూట సిగ్నల్స్
పగటి పూట ఒక్కోసారి వేగం తగ్గుతుంది
పగటిపూట రైల్వే ట్రాక్పై మరమ్మతులు, వెల్డింగ్ పనులు జరుగుతాయి. అప్పుడు 'కాషన్ ఆర్డర్స్' (Caution Orders) కారణంగా రైలును నెమ్మదిగా నడపాల్సి ఉంటుంది. మనుషులు, జంతువులు కూడా పట్టాలు దాటుతుంటారు. కానీ రాత్రి 10 గంటల తర్వాత ఈ పనులన్నీ ఆగిపోతాయి. ట్రాక్ ఖాళీగా ఉండటంతో, రైలు గంటకు 110 నుంచి 130 కి.మీ గరిష్ఠ వేగంతో దూసుకుపోతుంది.
మన మెదడు సృష్టించే దృశ్య భ్రాంతి, స్పష్టమైన సిగ్నల్స్, అడ్డంకులు లేని ఖాళీ ట్రాక్... ఈ మూడు కారణాల వల్లే రాత్రిపూట రైలు ప్రయాణం మనకు చాలా వేగంగా, థ్రిల్లింగ్గా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి, మరోసారి మీరు రాత్రి రైల్లో వెళ్తున్నప్పుడు, ఆ వేగానికి భయపడకుండా ఈ సైన్స్ను గుర్తుచేసుకోండి.