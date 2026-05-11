Zebra Crossings : జీబ్రా క్రాసింగ్ నలుపు తెలుపులోనే ఎందుకు ఉంటుంది? ఎల్లో ఎందుకు వాడరు?
Zebra Crossings : రోడ్లపై జీబ్రా క్రాసింగ్లు కేవలం నలుపు, తెలుపు రంగుల్లోనే ఎందుకు ఉంటాయో తెలుసా? దీని వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన సైన్స్, అంతర్జాతీయ నిబంధనల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
రోడ్డుపై తెల్లటి చారల వెనుక ఇంత కథ ఉందా? ఎల్లో రంగు ఎందుకు వాడరో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!
మనం రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు సిగ్నల్స్ దగ్గర లేదా రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో రోడ్డుపై తెల్లటి చారలు కనిపిస్తాయి. వీటినే మనం 'జీబ్రా క్రాసింగ్' అంటాం. అయితే, ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఈ చారలు కేవలం తెలుపు రంగులోనే ఎందుకు ఉంటాయి? ఎల్లో, బ్లూ లేదా మరేదైనా వైబ్రెంట్ కలర్ వాడొచ్చు కదా అని మీకు అనిపించవచ్చు. కానీ, ఈ వైట్ కలర్ వెనుక పక్కా సైన్స్, గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు డీటైల్డ్గా తెలుసుకుందాం.
విజిబిలిటీనే మెయిన్ రీజన్
జీబ్రా క్రాసింగ్ తెలుపు రంగులో ఉండటానికి అతి పెద్ద కారణం విజిబిలిటీ అంటే స్పష్టంగా కనిపించడం. నలుపు రంగు రోడ్డు మీద తెలుపు రంగు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. పగటి పూట ఎండ ఉన్నా, సాయంత్రం వేళ వెలుతురు తగ్గినా, లేదా వర్షం పడుతున్నా.. తెల్లటి చారలు డ్రైవర్లకు చాలా దూరం నుంచే కనిపిస్తాయి. తెలుపు రంగు కాంతిని ఎక్కువగా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల డ్రైవర్లు అప్రమత్తమై వేగాన్ని తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
రాత్రి పూట ప్రకాశవంతంగా..
సాధారణంగా రాత్రి వేళల్లో రోడ్ల మీద రంగులను గుర్తించడం కొంచెం కష్టం. అయితే, వాహనాల హెడ్లైట్స్ ఈ తెల్లటి చారలపై పడగానే అవి బాగా మెరుస్తాయి. పసుపు రంగు కూడా బ్రైట్గానే ఉన్నప్పటికీ, నల్లటి రోడ్డుపై తెలుపు ఇచ్చినంత కాంట్రాస్ట్ను అది ఇవ్వలేదు. అందుకే రాత్రిపూట డ్రైవర్ల కంటికి జీబ్రా క్రాసింగ్ ఇబ్బంది లేకుండా కనిపించాలంటే వైట్ కలర్ ఒక్కటే బెస్ట్ ఆప్షన్.
ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్, యూనిఫార్మిటీ
ప్రపంచంలో ఏ మూలకు వెళ్లినా ట్రాఫిక్ రూల్స్ దాదాపు ఒకేలా ఉండాలి. దీనినే స్టాండర్డైజేషన్ అంటారు. ఒక దేశం నుంచి మరో దేశానికి వెళ్లే పర్యాటకులకు లేదా డ్రైవర్లకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదని అంతర్జాతీయంగా జీబ్రా క్రాసింగ్కు తెలుపు రంగునే ఫిక్స్ చేశారు. ఒకవేళ ఒక్కో ఊర్లో ఒక్కో రంగు వాడితే, హై స్పీడ్లో వెళ్లే డ్రైవర్లు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. తెలుపు చారలు కనిపిస్తే అది పెడెస్ట్రియన్ క్రాసింగ్ అని అందరికీ ఇట్టే అర్థమైపోతుంది.
మన్నిక, సేఫ్టీ సైకాలజీ
రోడ్ల మీద వేసే పెయింట్ చాలా కాలం పాటు చెరిగిపోకుండా ఉండాలి. తెల్లటి రోడ్డు పెయింట్ వాతావరణ మార్పులను, వాహనాల టైర్ల రాపిడిని బాగా తట్టుకుంటుంది. ఇందులో చిన్న చిన్న గ్లాస్ బీడ్స్ కలుపుతారు, ఇవి రాత్రిపూట మరింత వెలుతురును ఇస్తాయి. అంతేకాదు, రోడ్డుపై నలుపు-తెలుపు కాంబినేషన్ చూడగానే మనిషి మెదడు వెంటనే రియాక్ట్ అవుతుంది. ఆ ప్యాటర్న్ చూడగానే డ్రైవర్లు ఆటోమేటిక్గా అలర్ట్ అవుతారని సైకలాజికల్ రీసెర్చ్లు కూడా చెబుతున్నాయి. అందుకే ఇది కేవలం డిజైన్ కాదు, ప్రాణాలను కాపాడే ఒక టెక్నిక్ అని సంబంధిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి.