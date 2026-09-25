Snakes : ఏ పాము ఆడది, ఏది మగది గుర్తించడం ఎలా? వీటిలో సంభోగం ఎలా జరుగుతుంది?
మనుషులను చూడగానే ఆడా, మగ తేడా చెప్పవచ్చు… కొన్ని జంతువుల్లో కూడా ఆడమగ తేడాను ఈజీగా గుర్తించవచ్చు. మరి పాముల్లో బాహ్య లక్షణాలను బట్టి ఏది ఆడది, ఏది మగది గుర్తించవచ్చా?
పాముల గురించి ఆసక్తికర విషయాలు...
Snakes : పాము కనిపిస్తే చాలు.. అది విషపూరితమైనదా? కాదా? అని తెలుసుకోవడానికే చాలామంది ప్రయత్నిస్తారు. కానీ పాములను దగ్గరగా పరిశీలించే వారికి మరో ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న కూడా ఉంటుంది. ఆ పాము ఆడదా? మగదా? అని. మనుషులు, చాలా జంతువుల్లో ఆడ, మగ తేడాను శరీర ఆకారం లేదా ఇతర బాహ్య లక్షణాలతో సులభంగా గుర్తించవచ్చు. కానీ పాముల విషయంలో మాత్రం అంత ఈజీ కాదు.
కొన్ని పాము జాతుల్లో ఆడ, మగ వాటి మధ్య స్వల్పమైన శారీరక తేడాలు కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా తోక ఆకారం, పొడవు, శరీర పరిమాణం వంటి లక్షణాలు కొంతవరకు సూచన ఇవ్వవచ్చు. అయితే కేవలం పాము ఆకారాన్ని చూసి దాని లింగాన్ని కచ్చితంగా చెప్పడం అన్ని జాతుల్లో సాధ్యం కాదు. శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించడానికి పాముల ప్రత్యేక పునరుత్పత్తి అవయవాలను పరిశీలిస్తారు. అసలు ఆడ, మగ పాములను ఎలా గుర్తిస్తారు? వాటి సంభోగం ఎలా జరుగుతుంది? తెలుసుకుందాం.
పాము ఆకారం చూస్తే ఆడదో, మగదో తెలిసిపోతుందా?
సాధారణంగా పామును చూసిన వెంటనే ఆడదా, మగదా అని చెప్పడం కష్టం. ఎందుకంటే చాలా జాతుల్లో రెండు లింగాల శరీర ఆకారాలు ఒకేలా కనిపిస్తాయి. అయితే కొన్ని జాతుల్లో కొన్ని భేదాలు కనిపించవచ్చు. ముఖ్యంగా తోక ఆకారం కొంతవరకు సూచనగా ఉపయోగపడుతుంది.
అనేక పాము జాతుల్లో మగ పాముల తోక కొంత మందంగా ఉండి, క్రమంగా సన్నబడుతుంది. ఆడ పాముల్లో మాత్రం తోక త్వరగా సన్నబడే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని జాతుల్లో మగ పాముల తోక ఆడవాటి కంటే పొడవుగా కూడా ఉంటుంది. అయితే ఈ లక్షణాలు జాతిని బట్టి మారుతాయి. అందువల్ల తోకను మాత్రమే చూసి లింగాన్ని ఖరారు చేయడం సరైన పద్ధతి కాదు.
కొన్ని పాముల్లో ఆడవి మగవాటి కంటే పెద్దగా ఉండవచ్చు. మరికొన్ని జాతుల్లో పరిస్థితి దీనికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది. అంటే శరీర పరిమాణం కూడా ప్రతి పాము జాతికి ఒకే నియమంగా పనిచేయదు. కాబట్టి శరీర ఆకారం, లక్షణాలను బట్టి పాముల లింగాన్ని గుర్తించడం కష్టం.
మగపాములో ఉండే ప్రత్యేకత ఏంటి?
పాముల లింగ నిర్ధారణలో కీలకమైన విషయం హెమిపీనిస్ (Hemipenes). మగ పాములకు సాధారణంగా రెండు హెమిపీనిస్లు ఉంటాయి. ఇవి మనం బయట నుంచి సాధారణంగా చూడలేం. తోక అడుగు భాగంలో, క్లోయాకా వెనుక భాగంలో అవి లోపలికి ముడుచుకుని ఉంటాయి.
పాములు సంభోగం చేసే సమయంలో వీటిలో ఒకటి బయటకు వచ్చి ఆడ పాము క్లోయాకాలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అంటే మగ పాములో కనిపించని ఈ రెండు ప్రత్యేక అవయవాల ఉనికే శాస్త్రీయంగా లింగ నిర్ధారణలో ముఖ్యమైన ఆధారం.
శాస్త్రీయంగా పాము లింగాన్ని ఎలా గుర్తిస్తారు?
పాముల లింగాన్ని నిర్ధారించడానికి నిపుణులు ఉపయోగించే పద్ధతుల్లో క్లోయాకల్ ప్రోబింగ్ (Cloacal probing) ఒకటి. ఈ ప్రక్రియలో ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన సున్నితమైన, మొనలేని ప్రోబ్ను క్లోయాకా ద్వారా తోక అడుగు భాగంలోకి జాగ్రత్తగా ప్రవేశపెడతారు.
మగ పాములో హెమిపీనిస్ నిర్మాణం కారణంగా ప్రోబ్ సాధారణంగా ఆడ పాముతో పోలిస్తే ఎక్కువ దూరం వెళ్లగలదు. ఆడ పాములో మాత్రం అదే విధంగా లోతుగా వెళ్లదు. పశువైద్య వైద్య సాహిత్యంలో మగ పాముల్లో ప్రోబ్ సాధారణంగా ఎక్కువ సబ్కాడల్ స్కేల్స్ దూరం వెళ్లగా, ఆడ పాముల్లో తక్కువ దూరంలోనే ఆగుతుందని వివరిస్తారు.
అయితే ఇది ఇంట్లో ఎవరైనా స్వయంగా ప్రయత్నించాల్సిన పద్ధతి కాదు. సరైన శిక్షణ లేకుండా ప్రోబ్ ఉపయోగిస్తే పాము తోక, క్లోయాకా లేదా పునరుత్పత్తి అవయవాలకు గాయం అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే పాముల లింగ నిర్ధారణను అనుభవం ఉన్న హెర్పటాలజిస్ట్ లేదా సరీసృపాల పశువైద్య నిపుణుడి ద్వారా చేయించడం సురక్షితం.
చిన్న పాములను ఎలా గుర్తిస్తారు?
చిన్న వయసున్న పాముల్లో కూడా నిపుణులు ‘పాపింగ్’ (Popping) అనే పద్ధతిని ఉపయోగిస్తారు. తోక అడుగు భాగంపై ప్రత్యేకమైన పద్ధతిలో ఒత్తిడి కలిగించడం ద్వారా మగ పాములోని హెమిపీనిస్ బయటకు కనిపించేలా చేయవచ్చు. బయటకు వచ్చిన హెమిపీనిస్ ఉంటే అది మగ పాము అని గుర్తించవచ్చు.
అయితే ఈ పద్ధతికి కూడా అనుభవం అవసరం. తప్పుగా లేదా అధిక ఒత్తిడితో చేస్తే పాముకు గాయం కావచ్చు. అందుకే వీడియోలు చూసి ఎవరైనా స్వయంగా ప్రయత్నించడం మంచిది కాదని సరీసృపాల సంరక్షణ మార్గదర్శకాలు సూచిస్తున్నాయి.
మరో మార్గం.. అల్ట్రాసౌండ్
పాముల లింగ నిర్ధారణకు అవసరమైన సందర్భాల్లో అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ వంటి వైద్య పరీక్షలను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. పరిశోధనల్లో అల్ట్రాసౌండ్ ద్వారా మగ పాముల హెమిపీనిస్ నిర్మాణాలను గుర్తించి లింగాన్ని నిర్ధారించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఒక అధ్యయనంలో పరిశీలించిన పాముల విషయంలో అల్ట్రాసోనోగ్రఫీ ద్వారా లింగ నిర్ధారణ విజయవంతంగా జరిగింది. అంటే పాము శరీరాన్ని బయట నుంచి చూడటంతోనే కాకుండా, అవసరమైతే వైద్య ఇమేజింగ్ సాంకేతికతతో కూడా లింగాన్ని గుర్తించవచ్చన్నమాట.
ఆడ, మగ పాములు సంభోగం ఎలా చేస్తాయి?
పాముల సంభోగ ప్రక్రియ కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. మొదట మగ పాము ఆడ పామును గుర్తించడానికి ప్రధానంగా వాసన, రసాయన సంకేతాలు వంటి అంశాలపై ఆధారపడుతుంది. కొన్ని జాతుల్లో ఆడ పాముల నుంచి వచ్చే ప్రత్యేక రసాయన సంకేతాలు మగ పాములను ఆకర్షిస్తాయి.
ఆడ పాము దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మగ పాము దాని శరీరాన్ని తాకుతూ, చుట్టూ తిరుగుతూ లేదా తన శరీరాన్ని దానికి సమాంతరంగా ఉంచుతూ కోర్ట్షిప్ ప్రవర్తనను ప్రదర్శిస్తుంది. కొన్ని జాతుల్లో మగ పాములు తమ ప్రత్యర్థి మగ పాములతో పోటీ పడటం కూడా కనిపిస్తుంది.
సంభోగ సమయంలో హెమిపీనిస్ పాత్ర ఏంటి?
కోర్ట్షిప్ తర్వాత ఆడ పాము సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు రెండు పాముల క్లోయాకాలు ఒకదానికొకటి దగ్గరవుతాయి. మగ పాము తన రెండు హెమిపీనిస్లలో సాధారణంగా ఒకదానిని బయటకు తెచ్చి ఆడ పాము క్లోయాకాలో ప్రవేశపెడుతుంది. మగ పాము నుంచి వచ్చే వీర్యకణాలు హెమిపీనిస్ ద్వారా ఆడ పాము పునరుత్పత్తి మార్గంలోకి చేరుతాయి. పాముల్లో ఫలదీకరణం శరీరం లోపలే జరుగుతుంది. జాతిని బట్టి ఆడ పాము గుడ్లు పెట్టవచ్చు లేదా ప్రత్యక్షంగా పిల్లలను కనవచ్చు.
ఒకసారి సంభోగం చేస్తే వెంటనే గుడ్లు పెడతాయా?
అలా తప్పనిసరిగా జరగదు. పాముల పునరుత్పత్తిలో మరో ఆసక్తికరమైన విషయం వీర్యకణాలను కొంతకాలం నిల్వ చేసుకునే సామర్థ్యం. కొన్ని పాము జాతుల్లో ఆడ పాములు మగ పాము నుంచి పొందిన వీర్యకణాలను కొంతకాలం నిల్వ చేసుకుని, అనుకూల పరిస్థితుల్లో వాటిని ఉపయోగించగలవు. కొన్ని జాతుల్లో ఈ నిల్వ వ్యవధి చాలా ఎక్కువగా ఉండవచ్చని అధ్యయనాలు, వన్యప్రాణి సమాచార వనరులు చెబుతున్నాయి. అందుకే సంభోగం జరిగిన వెంటనే ఫలదీకరణ జరిగి గుడ్లు ఏర్పడటం ప్రతి పాము జాతిలో ఒకే విధంగా ఉండదు.
పాము ఆడదా, మగదా తెలుసుకోవడం ఎందుకు ముఖ్యం?
అడవిలో స్వేచ్ఛగా తిరిగే పామును చూసి అది ఆడదా, మగదా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం సాధారణంగా ఉండదు. అయితే పాములపై పరిశోధనలు, సంరక్షణ కార్యక్రమాలు, జంతుప్రదర్శనశాలలు, రక్షణ కేంద్రాలు, నియంత్రిత పెంపకం వంటి సందర్భాల్లో లింగ నిర్ధారణ చాలా ముఖ్యమైనది. అలాగే శాస్త్రవేత్తలు పాముల ప్రవర్తన, సంభోగ కాలం, జనాభా నిర్మాణం, పునరుత్పత్తి విజయాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి కూడా ఆడ, మగ పాములను గుర్తిస్తారు.
మొత్తంగా చూస్తే పాము ఆడదా, మగదా అని కేవలం శరీర ఆకారం చూసి కచ్చితంగా చెప్పడం సాధ్యం కాదు. తోక పొడవు, తోక అడుగు భాగం మందం వంటి లక్షణాలు కొన్ని జాతుల్లో సూచన ఇవ్వవచ్చు కానీ అవి ప్రామాణిక పద్దతులు కావు. శాస్త్రీయంగా అయితే మగ పాముల్లో ఉండే హెమిపీనిస్ నిర్మాణాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని క్లోయాకల్ ప్రోబింగ్, పాపింగ్ వంటి పద్ధతులతో లింగాన్ని నిర్ధారిస్తారు. అవసరమైనప్పుడు అల్ట్రాసౌండ్ వంటి వైద్య పద్ధతులు కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
పాముల పునరుత్పత్తి కూడా అంతే ప్రత్యేకమైనది. వాసన సంకేతాలతో జోడీని గుర్తించడం నుంచి కోర్ట్షిప్, హెమిపీనిస్ ద్వారా సంభోగం, అంతర్గత ఫలదీకరణం వరకు ప్రతి దశలోనూ పాముల శరీర నిర్మాణం, ప్రవర్తనకు అనుగుణంగా ప్రత్యేకమైన పరిణామ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.