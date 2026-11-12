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తాజ్ మహల్ కట్టడానికి షాజహాన్ ఎంత ఖర్చు చేశాడో తెలుసా?

feature Nov 12 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:GEMINI AI సాయంతో రూపొందించిన ప్రతీకాత్మక చిత్రం
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తాజ్ మహల్ నిర్మాణ ఖర్చు ఎంత?

మొఘల్ చక్రవర్తి షాజహాన్ ప్రపంచ వింతల్లో ఒకటైన తాజ్ మహల్ ను 1653లో ఆగ్రాలో నిర్మించాడు. మరి ఈ అద్భుత నిర్మాణానికి అప్పట్లో ఆయన ఎంత ఖర్చు చేశాడంట తెలుసా?

Image credits: GEMINI AI సాయంతో రూపొందించిన ప్రతీకాత్మక చిత్రం
Telugu

రూ.3.2 కోట్లు

ఆ కాలంలో తాజ్ మహల్ కట్టడానికి దాదాపు రూ.3.2 కోట్లు ఖర్చయ్యిందని కొన్ని చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది. అయితే ఇంతే ఖర్చయ్యిందని కచ్చితంగా చెప్పలేం. 

Image credits: GROK AI సాయంతో రూపొందించిన ప్రతీకాత్మక చిత్రం
Telugu

నేటి లెక్కల ప్రకారం

అయితే నేటి కాలం లెక్కల ప్రకారం చూసుకుంటే ఇలాంటి నిర్మాణానికి రూ.52,800 కోట్ల రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా.

Image credits: GROK AI సాయంతో రూపొందించిన ప్రతీకాత్మక చిత్రం
Telugu

20 వేల మంది కార్మికులు

ఈ కట్టడాన్ని దాదాపు 20 వేల మంది కార్మికులు, ఆర్కిటెక్ట్‌లు, శిల్పులు కలిసి అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. 1632 నుండి 1653 వరకు అంటే 21 సంవత్సరాలు దీన్ని నిర్మించారని చెబుతారు.

Image credits: GROK AI సాయంతో రూపొందించిన ప్రతీకాత్మక చిత్రం
Telugu

చలువ రాయి వాడకం

తాజ్ మహల్ నిర్మాణంలో నాణ్యమైన తెల్లటి చలువ రాయిని ఉపయోగించారు.

Image credits: GROK AI సాయంతో రూపొందించిన ప్రతీకాత్మక చిత్రం

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