మొఘల్ చక్రవర్తి షాజహాన్ ప్రపంచ వింతల్లో ఒకటైన తాజ్ మహల్ ను 1653లో ఆగ్రాలో నిర్మించాడు. మరి ఈ అద్భుత నిర్మాణానికి అప్పట్లో ఆయన ఎంత ఖర్చు చేశాడంట తెలుసా?
ఆ కాలంలో తాజ్ మహల్ కట్టడానికి దాదాపు రూ.3.2 కోట్లు ఖర్చయ్యిందని కొన్ని చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది. అయితే ఇంతే ఖర్చయ్యిందని కచ్చితంగా చెప్పలేం.
అయితే నేటి కాలం లెక్కల ప్రకారం చూసుకుంటే ఇలాంటి నిర్మాణానికి రూ.52,800 కోట్ల రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా.
ఈ కట్టడాన్ని దాదాపు 20 వేల మంది కార్మికులు, ఆర్కిటెక్ట్లు, శిల్పులు కలిసి అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. 1632 నుండి 1653 వరకు అంటే 21 సంవత్సరాలు దీన్ని నిర్మించారని చెబుతారు.
తాజ్ మహల్ నిర్మాణంలో నాణ్యమైన తెల్లటి చలువ రాయిని ఉపయోగించారు.
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