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- Crocodile Island: ప్రకృతి అందాలకు కేరాఫ్ అయిన ఈ క్రొకడైల్ ఐలాండ్ కు ఎప్పుడైనా వెళ్లారా?
Crocodile Island: ప్రకృతి అందాలకు కేరాఫ్ అయిన ఈ క్రొకడైల్ ఐలాండ్ కు ఎప్పుడైనా వెళ్లారా?
Crocodile Island: సముద్రం మధ్యలో, నదుల మధ్యలో ఐలాండ్స్ చూసే ఉంటాం. ప్రకృతి మధ్యలో సేద తీరుతుంటే ఎంత బాగుటుందో కదా. అయితే మీరు ఈ క్రొకడైల్ ఐలాండ్ కు ఎప్పుడైనా వెళ్లారా? పగడపు దిబ్బలు, సముద్రపు జీవులతో కనువిందు చేస్తోంది. ఇది ఎక్కడుంది?
నిజంగానే మొసళ్లు ఉంటాయా?
సముద్రం మధ్యలో ఓ భారీ మొసలి పడుకుని ఉన్నట్లు కనిపించే దీవి గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? దూరం నుంచి చూస్తే అచ్చం మొసలి ఆకారంలో కనిపించే ఈ దీవి పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటోంది. చుట్టూ నీలిరంగు సముద్రం, అందమైన పగడపు దిబ్బలు, రకరకాల సముద్ర జీవులతో ప్రకృతి ప్రేమికులకు కనువిందు చేస్తోంది. ఇంతకీ ఈ దీవి ఎక్కడుంది? దీనికి క్రొకడైల్ ఐలాండ్ అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు? అక్కడ నిజంగానే మొసళ్లు ఉంటాయా?
ఎక్కడుందీ క్రొకడైల్ ఐలాండ్?
ఫిలిప్పీన్స్లోని ప్రసిద్ధ పర్యాటక ప్రాంతం బొరాకే (Boracay) సమీపంలో ఈ క్రొకడైల్ ఐలాండ్ ఉంది. ఇది చిన్న రాతి దీవి. బొరాకేలోని వైట్ బీచ్ నుంచి బోటులో వెళ్తే సుమారు 15 నుంచి 20 నిమిషాల్లో ఈ దీవి పరిసరాలకు చేరుకోవచ్చు. చుట్టూ స్వచ్ఛమైన సముద్ర జలాలు, పచ్చని ప్రకృతి మధ్య ఈ దీవి ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది.
దూరం నుంచి ఈ దీవిని చూస్తే నీటిలో మొసలి తేలుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. దీవి పొడవైన ఆకారం, పైకి కనిపించే రాతి భాగాలు మొసలి శరీరాన్ని పోలి ఉండటంతో దీనికి క్రొకడైల్ ఐలాండ్ అనే పేరు వచ్చింది. అయితే పేరులో మొసలి ఉన్నంత మాత్రాన ఇక్కడ మొసళ్లు ఉంటాయని అనుకోవద్దు. ఈ పేరు దీవి ఆకారాన్ని బట్టే వచ్చింది.
సముద్ర జీవులకు నిలయం
ఈ దీవి ప్రత్యేకత కేవలం దాని ఆకారమే కాదు. చుట్టూ ఉన్న సముద్ర ప్రాంతం కూడా ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ పగడపు దిబ్బలు, రంగురంగుల చేపలు, వివిధ రకాల సముద్ర జీవులు కనిపిస్తాయి. అందుకే సముద్రంలో నీటి అడుగున ప్రపంచాన్ని చూడాలనుకునే పర్యాటకులకు ఇది మంచి ప్రదేశంగా గుర్తింపు పొందింది. స్నార్కెలింగ్ ద్వారా సముద్ర జీవులను చూడవచ్చు. మరింత లోతుకు వెళ్లాలనుకునేవారు శిక్షణ పొందిన నిపుణుల పర్యవేక్షణలో స్కూబా డైవింగ్ చేయవచ్చు. సముద్రం అడుగున ఉన్న పగడపు దిబ్బలు, చేపలు పర్యాటకులకు ప్రత్యేక అనుభూతిని అందిస్తాయి.
పర్యాటకులు ఏం చేయొచ్చు?
క్రొకడైల్ ఐలాండ్కు వెళ్లేవారు అక్కడి ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించడంతో పాటు ఎన్నో వాటర్ యాక్టివిటీస్లో పాల్గొనవచ్చు. ముఖ్యంగా స్నార్కెలింగ్, స్కూబా డైవింగ్ ఇక్కడి ప్రధాన ఆకర్షణలు. సముద్రంలోకి వెళ్లి రంగురంగుల చేపలను, పగడపు దిబ్బలను దగ్గరగా చూడొచ్చు.
అంతేకాదు.. బోటు ప్రయాణం కూడా ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. సముద్రం మధ్యలో ప్రయాణిస్తూ చుట్టూ కనిపించే సముద్రాన్ని, దీవి అందాలను ఆస్వాదించవచ్చు. ఫొటోగ్రఫీ ఇష్టపడేవారికి కూడా ఈ ప్రాంతం మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది.
ఎలా చేరుకోవాలి?
క్రొకడైల్ ఐలాండ్కు నేరుగా రోడ్డు మార్గం లేదు. బొరాకే నుంచి బోటులో మాత్రమే చేరుకోవాలి. సాధారణంగా అక్కడ నిర్వహించే ఐలాండ్ హాపింగ్ టూర్లలో ఈ దీవిని కూడా సందర్శించే అవకాశం ఉంటుంది. బొరాకేలోని వైట్ బీచ్ నుంచి బోటు ప్రయాణం ప్రారంభించి ఈ దీవికి చేరుకోవచ్చు.
సముద్ర పరిస్థితులను బట్టి బోటు ప్రయాణ సమయం మారవచ్చు. స్నార్కెలింగ్, డైవింగ్ చేసేవారు గైడ్ సూచనలు పాటించాలి. పగడపు దిబ్బలను తాకడం, వాటిపై నిలబడటం వంటివి చేయకూడదు. సముద్ర జీవులకు హాని కలగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
మొసలి ఆకారంలో కనిపించే ఈ చిన్న దీవి ప్రకృతి సృష్టించిన ఓ అద్భుతం. మొసళ్ల వల్ల కాదు.. ప్రత్యేకమైన భౌగోళిక రూపం, సముద్రపు అందాలు, నీటి అడుగున కనిపించే జీవవైవిధ్యం వల్ల క్రొకడైల్ ఐలాండ్ పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తోంది.