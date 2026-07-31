ఫిబ్రవరి 14 వాలెంటైన్స్ డే. ఇది ప్రేమికుల రోజు. అయితే బాయ్ఫ్రెండ్స్తో సెలబ్రేట్ చేసుకునే అవకాశం లేని అమ్మాయిలు బాధపడాల్సిన పనిలేదు. వాళ్ల కోసం గ్యాలెంటైన్స్ డే ఉంది. ఏంటిది?
'పార్క్స్ అండ్ రిక్రియేషన్' అనే ఫేమస్ టీవీ షో ద్వారా ఈ కాన్సెప్ట్ బాగా పాపులర్ అయింది.
కష్ట సమయాల్లో మనకు అండగా నిలిచే, ఒక్క పిలుపుతో పలికే స్నేహితులను ఈ రోజు గుర్తుచేసుకుని, వారితో కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు.
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