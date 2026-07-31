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వాలెంటైన్స్ డే తెలుసు... ఈ గ్యాలెంటైన్స్ డే ఏమిటి?

feature Jul 31 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:CHAT GPT
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గ్యాలెంటైన్స్ డే

 ఫిబ్రవరి 14 వాలెంటైన్స్ డే. ఇది ప్రేమికుల రోజు. అయితే బాయ్‌ఫ్రెండ్స్‌తో సెలబ్రేట్ చేసుకునే అవకాశం లేని అమ్మాయిలు బాధపడాల్సిన పనిలేదు. వాళ్ల కోసం గ్యాలెంటైన్స్ డే ఉంది. ఏంటిది?

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అమ్మాయిల స్నేహం

ప్రేమ కంటే ఎక్కువగా అమ్మాయిల స్నేహాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునేందుకు కేటాయించిన రోజు ఇది. ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 13న దీన్ని జరుపుకుంటారు.
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పార్క్స్‌ అండ్ రిక్రియేషన్

'పార్క్స్‌ అండ్ రిక్రియేషన్' అనే ఫేమస్ టీవీ షో ద్వారా ఈ కాన్సెప్ట్ బాగా పాపులర్ అయింది. 

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బంధాలు

మన జీవితంలోని ముఖ్యమైన మహిళా స్నేహితులను అభినందించడానికి, ఆ బంధాలను మరింత బలంగా మార్చుకోవడానికి ఈ రోజు ఒక మంచి అవకాశం ఇస్తుంది.
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స్నేహబంధాలు

ప్రేమ అంటే కేవలం రొమాంటిక్ రిలేషన్‌షిప్ మాత్రమే కాదు, స్నేహితుల మధ్య ఉండే లోతైన బంధాలకు కూడా ఎంతో విలువ ఉందని ఈ రోజు గుర్తు చేస్తుంది.
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స్నేహితులను గుర్తుచేసుకుందాం

కష్ట సమయాల్లో మనకు అండగా నిలిచే, ఒక్క పిలుపుతో పలికే స్నేహితులను ఈ రోజు గుర్తుచేసుకుని, వారితో కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు.

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