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- IndianRailways: మంచుకొండల్లో రైల్వే వంతెన.. కిటికీలోంచి కశ్మీర్ అందాలు చూడొచ్చు.. ఈ ట్రైన్ జర్నీ మిస్ కావొద్దు
IndianRailways: మంచుకొండల్లో రైల్వే వంతెన.. కిటికీలోంచి కశ్మీర్ అందాలు చూడొచ్చు.. ఈ ట్రైన్ జర్నీ మిస్ కావొద్దు
IndianRailways: మంచు కొండలు..పచ్చని లోయలు..ప్రకృతి అందాలు.. ఇవన్నీ ట్రైన్ కిటికీలోంచి చూస్తూ ప్రయాణం చేస్తే ఆ అనుభూతే వేరు. కశ్మీర్ అందాలు ఆస్వాదించాలనుకునే వారికి వందేభారత్ జర్నీ ఓ ప్రత్యేక అనుభూతి. మరి ఈ రైలు ప్రయాణంలో ఉన్న విశేషాలేంటి?
రైల్వే కనెక్టివిటీలో మరో కీలక ముందడుగు
జమ్మూ కశ్మీర్ రైల్వే కనెక్టివిటీలో మరో కీలక ముందడుగు పడింది. కత్రా–బనిహాల్ రైల్వే మార్గంలో రైళ్ల వేగాన్ని గంటకు 75 కిలోమీటర్ల నుంచి 100 కిలోమీటర్లకు పెంచారు. దీంతో కత్రా–శ్రీనగర్ మధ్య రైలు ప్రయాణం మరింత వేగవంతం కానుంది. ఇప్పటికే వందేభారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తుండగా.. ఈ వేగం పెంపు ఈ మార్గంలో రైల్వే సేవలను మరింత మెరుగుపరిచే అవకాశం ఉంది.
రోడ్డు ప్రయాణ కష్టాలకు రైల్వే ప్రత్యామ్నాయం
జమ్మూ కశ్మీర్లో రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణించడం అనేక సందర్భాల్లో సవాలుతో కూడుకున్నదే. కొండచరియలు విరిగిపడటం, భారీగా మంచు కురవడం, ట్రాఫిక్ రద్దీ, హైవేలు మూతపడటం వంటి కారణాలతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటారు. కొన్ని సందర్భాల్లో గమ్యస్థానానికి చేరుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం కూడా పడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో రైల్వే కనెక్టివిటీ ప్రయాణికులకు మరో ప్రత్యామ్నాయంగా నిలుస్తోంది.
ఉధంపూర్–శ్రీనగర్–బారాముల్లా రైల్వే లింక్ (USBRL)లో భాగమైన కత్రా–బనిహాల్ సెక్షన్లో రైళ్ల గరిష్ఠ అనుమతించిన వేగాన్ని గంటకు 100 కిలోమీటర్లకు పెంచడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఈ మార్పుతో రైళ్ల ప్రయాణ సమయాన్ని మరింత తగ్గించే అవకాశం ఉంది. అయితే వాస్తవ ప్రయాణ సమయం రైలు షెడ్యూల్, నిలుపుదలలు, నిర్వహణ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ప్రయాణ అనుభవంలో వచ్చిన మార్పు ఇదే!
కొండచరియలు విరిగిపడటం, భారీ మంచు, ట్రాఫిక్ జామ్ల కారణంగా రోడ్డు ప్రయాణంతో ఎంతో అలసిపోయేవారని ప్రయాణికులు గుర్తుచేసుకుంటున్నారు. అలాంటి పరిస్థితులతో పోలిస్తే వందేభారత్ రైలు ప్రయాణం మరింత సౌకర్యవంతంగా ఉందని తెలిపారు. ఒకప్పుడు ఇలాంటి క్లిష్టమైన పర్వత ప్రాంతాల్లో రైళ్లు నడుస్తాయని ఊహించడం కూడా కష్టంగా ఉండేదని, ఇప్పుడు రైల్వే కనెక్టివిటీ అందుబాటులోకి రావడం గొప్ప మార్పు అని చెబుతున్నారు.
పర్యాటకానికే కాదు.. ఆపిల్ రైతులకూ ప్రయోజనం
ఈ రైల్వే మార్గం వల్ల ప్రయాణికులకు కలిగే సౌకర్యంతో పాటు జమ్మూ కశ్మీర్ ఆర్థిక వ్యవస్థకూ ప్రయోజనం చేకూరే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా కశ్మీర్లో విస్తృతంగా సాగయ్యే ఆపిల్ వంటి ఉద్యాన పంటలను దేశంలోని ఇతర మార్కెట్లకు తరలించేందుకు మెరుగైన రవాణా సదుపాయాలు అవసరం. రవాణా వ్యవస్థ మరింత సమర్థంగా మారితే సరుకు చేరడానికి పట్టే సమయం, రవాణా ఖర్చులు, పాడైపోయే ఉత్పత్తుల నష్టాలను తగ్గించేందుకు దోహదపడవచ్చు.
సిమెంట్, పాల ఉత్పత్తులు వంటి నిత్యావసర సరుకుల రవాణాకూ రైల్వే కనెక్టివిటీ ఉపయోగపడుతుంది. స్థానిక ఉత్పత్తిదారులు, వ్యాపారులు దేశంలోని విస్తృత మార్కెట్లతో అనుసంధానమయ్యేందుకు ఇది అవకాశాలను పెంచుతుంది. పర్యాటకుల రాకపోకలు సులభతరం కావడం వల్ల హోటళ్లు, ట్యాక్సీలు, హౌస్బోట్లు, స్థానిక హస్తకళల వ్యాపారాలకూ ప్రయోజనం కలగవచ్చు.
చెనాబ్, అంజీ ఖడ్ వంతెనల ప్రత్యేకత ఏమిటి?
ఈ రైల్వే కనెక్టివిటీలో చెనాబ్, అంజీ ఖడ్ వంతెనలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. లోతైన నదీ లోయలు, ఎత్తైన పర్వతాలు, క్లిష్టమైన భౌగోళిక పరిస్థితుల మధ్య రైల్వే మార్గాన్ని నిర్మించడం ఇంజినీర్లకు పెద్ద సవాలుగా నిలిచింది.
చెనాబ్ రైల్వే వంతెన: నదీ గర్భం నుంచి 359 మీటర్ల ఎత్తులో నిర్మించిన ఈ వంతెన ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన రైల్వే ఆర్చ్ వంతెనగా గుర్తింపు పొందింది.
అంజీ ఖడ్ వంతెన: భారత్లో తొలి కేబుల్-స్టేడ్ రైల్వే వంతెనగా ఇది ప్రత్యేకతను సొంతం చేసుకుంది.
ఈ రెండు వంతెనల నిర్మాణంతో కశ్మీర్ లోయను దేశంలోని రైల్వే నెట్వర్క్తో అనుసంధానించే ప్రక్రియలో కీలక ముందడుగు పడింది. ప్రయాణికుల రాకపోకలతో పాటు సరుకు రవాణాను మెరుగుపరిచేందుకు కూడా ఈ మౌలిక సదుపాయాలు ఉపయోగపడనున్నాయి.
కశ్మీర్ కనెక్టివిటీలో మరో ముందడుగు
కత్రా–బనిహాల్ మార్గంలో వేగ పరిమితి పెంపు కేవలం రైలు వేగానికి సంబంధించిన మార్పు మాత్రమే కాదు. కశ్మీర్ లోయకు రవాణా సదుపాయాలను మెరుగుపరచడం, పర్యాటక రంగానికి అవకాశాలను పెంచడం, రైతులు–వ్యాపారులను విస్తృత మార్కెట్లతో అనుసంధానించడం వంటి అంశాల్లోనూ దీనికి ప్రాధాన్యం ఉంది.
అయితే వాతావరణ పరిస్థితులు, రైల్వే నిర్వహణ వంటి అంశాలను బట్టి సేవల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు. రైలు ప్రయాణం రోడ్డు రవాణాకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగపడుతున్నప్పటికీ, రెండు వ్యవస్థలూ అందుబాటులో ఉండటం ఈ పర్వత ప్రాంతానికి మరింత ప్రయోజనకరం. మొత్తంగా చూస్తే.. వందేభారత్ రైలు, చెనాబ్–అంజీ వంతెనలు, మెరుగుపడుతున్న రైల్వే మార్గం కలిసి జమ్మూ కశ్మీర్ ప్రయాణ ముఖచిత్రాన్ని మార్చే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి.