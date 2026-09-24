అమెరికాలో ఒక్క పాలకూర కట్ట ధర ఎంతో తెలుసా? మన దగ్గర కిలో చికెన్ వస్తుంది
USA: అమెరికాలో నివసిస్తున్న భారతీయులు అక్కడి జీవనశైలి, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు, ఆహారపు అలవాట్లకు సంబంధించిన వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో తరచూ పంచుకుంటున్నారు. తాజాగా అక్కడి కూరగాయలకు సంబంధించిన ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
అమెరికాలో పుదీనా, కొత్తిమీర ధరలు ఎంతంటే?
భారత్లో పుదీనా, కొత్తిమీర వంటి ఆకుకూరలను చాలా మంది రోజువారీ వంటల్లో ఉపయోగిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా పుదీనాతో చట్నీలు, బిర్యానీలు, ఇతర వంటకాలు తయారు చేస్తారు. కొత్తిమీరను దాదాపు ప్రతి ఇంట్లోనూ వంటలకు చివర్లో అలంకరణగా, రుచి కోసం ఉపయోగిస్తుంటారు. అయితే అమెరికాలో వీటి ధరలు మాత్రం మన దేశంతో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉన్నాయని యువతి తన వీడియోలో పేర్కొన్నారు. ఆమె తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. అక్కడ ఒక పుదీనా కట్ట ధర భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.95గా ఉంది. ఇక మూడు కొత్తిమీర కట్టలు కలిపి సుమారు రూ.95కు లభిస్తున్నాయి. మన దగ్గర మార్కెట్కు వెళ్లి తక్కువ ఖర్చుతోనే పుదీనా, కొత్తిమీర కొనుగోలు చేయవచ్చు. కానీ అమెరికాలో నివసించే భారతీయులు మాత్రం వీటి కోసం ఎక్కువ మొత్తాన్ని వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ వంటకాలు చేసుకునే కుటుంబాలకు ఈ ఆకుకూరలు నిత్యావసరాలే కావడంతో ధరలు ఆసక్తికరంగా మారుతున్నాయి.
గోంగూర కట్ట ధర ఏకంగా రూ.570.. తోటకూర ఎంతంటే.?
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోంగూరకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. గోంగూర పచ్చడి, గోంగూర పప్పు, గోంగూర మటన్ వంటి వంటకాలను చాలామంది ఇష్టపడతారు. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో గోంగూరతో తయారు చేసే వంటకాలకు ఎంతో ఆదరణ ఉంటుంది. అయితే అమెరికాలో గోంగూర కొనుగోలు చేయాలంటే మాత్రం జేబుకు చిల్లు పడాల్సిందేనని ఆ యువతి వీడియో ద్వారా తెలుస్తోంది. ఆమె తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఒక మోస్తరు పరిమాణంలో ఉన్న గోంగూర కట్ట ధర సుమారు రూ.570గా ఉంది. ఇక తోటకూర ధర సుమారు రూ.330గా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే.. అమెరికాలోని సూపర్ మార్కెట్లలో తోటకూర అన్ని వేళలా అందుబాటులో ఉండదట. అప్పుడప్పుడు మాత్రమే లభిస్తుందని ఆమె తెలిపారు. దీంతో అక్కడ నివసించే భారతీయులు తమకు నచ్చిన ఆకుకూరలు దొరికినప్పుడు కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుందని ఈ వీడియో ద్వారా అర్థమవుతోంది.
అమెరికాలో పాలకూర కట్ట ధర రూ.190.. కరివేపాకు కూడా ఖరీదే!
మన దేశంలో పాలకూరను తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. పాలకూర పప్పు, పాలకూర పనీర్, పాలకూరతో వివిధ రకాల వంటకాలు తయారు చేసుకుంటుంటారు. అయితే అమెరికాలో మాత్రం పాలకూర ధరలు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయని ఆ యువతి వెల్లడించారు. ఆమె తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఒక మోస్తరు పరిమాణంలో ఉండే పాలకూర కట్ట ధర సుమారు రూ.190గా ఉంది. అంటే మన దగ్గర దాదాపు కిలో చికెన్ వస్తుంది. ఇక భారతీయ వంటకాల్లో ముఖ్యమైన కరివేపాకు ధర కూడా ఎక్కువగానే ఉంటోంది. ఒక చిన్న కవర్లో ఉండే కరివేపాకు ధర సుమారు రూ.95గా ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు. మన దగ్గర ఇంటి దగ్గరే కరివేపాకు చెట్లు పెంచుకునే వారు చాలామంది ఉంటారు. మార్కెట్లోనూ తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. కానీ అమెరికాలో సొంతంగా చెట్లు పెంచుకోని వారికి కరివేపాకు కొనుగోలు చేయడం అదనపు ఖర్చుగా మారుతోంది. అమెరికాలో ఆకుకూరలు కట్టల రూపంలో, ప్లాస్టిక్ కవర్లలో లేదా ప్యాకెట్లలో విక్రయిస్తుంటారు. వాటి బరువు, పరిమాణం ఒక్కో దుకాణంలో ఒక్కోలా ఉండొచ్చు. అందువల్ల కేవలం కట్ట ధరను బట్టి అన్ని చోట్లా ఒకే ధర ఉంటుందని చెప్పలేం.
కిలో మామిడి ఆకుల ధర రూ.1,230.. ఎందుకింత ప్రత్యేకం?
ఆకుకూరల ధరలతో పాటు మామిడి ఆకుల ధర కూడా ఈ వీడియోలో దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. భారతీయ సంప్రదాయాల్లో మామిడి ఆకులకు ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యం ఉంది. పండుగలు, శుభకార్యాలు, గృహప్రవేశాలు వంటి సందర్భాల్లో మామిడి ఆకులతో తోరణాలు కట్టడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అయితే అమెరికాలో మామిడి ఆకులను కిలోల లెక్కన విక్రయిస్తున్నారని ఆ యువతి తెలిపారు. ఆమె చెప్పిన వివరాల ప్రకారం.. కిలో మామిడి ఆకుల ధర భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.1,230గా ఉంది.
భారత్లో మామిడి చెట్లు అనేక ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తాయి. కొన్ని ఇళ్లలోనూ మామిడి చెట్లు ఉండటంతో పండుగల సమయంలో ఆకులు సులభంగా లభిస్తాయి. అమెరికాలో మాత్రం అందరికీ ఈ సౌకర్యం ఉండకపోవచ్చు. ముఖ్యంగా భారతీయ సంప్రదాయాల ప్రకారం పూజలు, పండుగలు నిర్వహించుకునే కుటుంబాలకు మామిడి ఆకులు అవసరమవుతాయి. అందుకే అక్కడి భారతీయ దుకాణాల్లో పండుగలకు అవసరమైన పూజా సామగ్రితో పాటు మామిడి ఆకులు కూడా విక్రయించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే అవి ఎక్కడ, ఏ సమయంలో అందుబాటులో ఉంటాయనేది ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుంది.
అమెరికాలో భారతీయ ఆకుకూరలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి? ధరలు ఎందుకు ఎక్కువ?
అమెరికాలో భారతీయులు ఉపయోగించే ఆకుకూరలు, కూరగాయలు సాధారణంగా భారతీయ కిరాణా దుకాణాలు, దక్షిణాసియా ప్రత్యేక సూపర్ మార్కెట్లు, కొన్ని పెద్ద సూపర్ మార్కెట్లలో లభిస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా భారతీయ జనాభా ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో ఇటువంటి దుకాణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.
ఇక అమెరికాలో ఆకుకూరల ధరలు ఎక్కువగా ఉండటానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. అన్ని రకాల ఆకుకూరలు అక్కడ స్థానికంగా విస్తృతంగా పండకపోవడం, కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఆకుకూరలకు పరిమిత డిమాండ్ ఉండటం, రవాణా, నిల్వ, ప్యాకింగ్ ఖర్చులు ధరలపై ప్రభావం చూపవచ్చు. ముఖ్యంగా త్వరగా వాడిపోతున్న ఆకుకూరలను తాజాగా ఉంచడం కూడా సరఫరా వ్యవస్థలో ముఖ్యమైన అంశం.
అయితే అమెరికాలోని అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ ఇదే ధరలు ఉంటాయని భావించకూడదు. నగరం, సూపర్ మార్కెట్, సీజన్, ఆకుకూరల బరువు, నాణ్యత ఆధారంగా ధరలు మారుతుంటాయి. ఈ యువతి వీడియోలో పేర్కొన్న ధరలు ఆమె కొనుగోలు చేసిన దుకాణానికి సంబంధించినవే కావచ్చని గమనించాలి. యువతి షేర్ చేసిన వీడియోను ఇక్కడ చూడండి.