Pink Dolphins: పింక్ డాల్ఫిన్లు కనిపించే ఏకైక నది ఏదో తెలుసా?
Pink Dolphins: డాల్ఫిన్లను సముద్రంలో చూస్తూనే ఉంటాయి. కానీ నదుల్లో జీవించే ఈ డాల్ఫిన్లు గురించి మీకు తెలుసా? ఇవి చూడటానికి చాలా విచిత్రంగా, ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ఇంతకీ ఇవి ఏ నదిలో ఉంటాయో తెలుసా? వీటికి..సముద్రంలో ఉన్న డాల్ఫిన్లకు మధ్య తేడా ఏంటీ?
పింక్ డాల్ఫిన్లు కనిపించే ఏకైక నది ఏదో తెలుసా?
డాల్ఫిన్స్ సముద్రంలో మాత్రమే ఉంటాయనుకుంటాం. కానీ చాలా మందికి నదుల్లో ఉండే డాల్ఫిన్లు గురించి తెలియదు. వీటిని మరెక్కడా చూడరు కూడా. అసలు ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి? వీటికి..సముద్రంలో ఉన్న డాల్ఫిన్లకు మధ్య తేడా ఏంటీ?
వీటిని పింక్ డాల్ఫిన్స్ అంటారు. ఇవి దక్షిణ అమెరికాలోని అమెజాన్ నది పరివాహక ప్రాంతంలో కనిపిస్తాయి. వీటిని అమెజాన్ రివర్ డాల్ఫిన్ లేదా బోటో అని పిలుస్తారు. సముద్రాల్లో కాకుకండా మంచినీటి నదులు, ఉపనదులు, వరదల సమయంలో ఏర్పడే నీటి ప్రాంతాలు, సరస్సుల్లో జీవిస్తాయి. బ్రెజిల్ లోని అమెజాన్ బేసిన్ లోనూ వీటి సంఖ్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా పెరూ, కొలంబియా, బొలీవియా, ఈక్వెడార్ ప్రాంతాల్లోని నదీ వ్యవస్థల్లో కూడా ఇవి కనిపిస్తాయి. వర్షాకాలంలో నదుల్లో నీటి మట్టం పెరిగినప్పుడు అడవుల్లోని వరద ప్రాంతాలకు కూడా ఇవి చేరుకుంటాయి.
ఇవి పుట్టుకతోనే పింక్ గా ఉంటాయా?
పింక్ డాల్ఫిన్స్ గురించి ఉన్న ఆసక్తికరమైన విషయం వాటి రంగు. ఇవి పుట్టినప్పటి నుంచే పూర్తిగా గులాబీ రంగులో ఉండవు. చిన్న డాల్ఫిన్లు సాధారణంగా బూడిద రంగులో కనిపిస్తాయి. వయసు పెరిగే కొద్దీ వాటి చర్మం రంగులో మార్పులు వస్తాయి. వాటి చర్మం పలుచగా ఉండటం వల్ల లోపల ఉన్న రక్తనాళాల ప్రభావం బయటకు కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా వయసు పెరిగిన కొన్ని డాల్ఫిన్లలో ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండటంతో అవి పింక్ లేదా గులాబీ రంగులో కనిపిస్తాయి. అయితే ప్రతి అమెజాన్ రివర్ డాల్ఫిన్ ఒకే రకమైన పింక్ రంగులో ఉండదు. కొన్ని యాష్, గులాబీ, గోధుమ రంగు మిక్సింగ్ లో కనిపిస్తాయి.
సముద్ర డాల్ఫిన్స్ కు భిన్నంగా ఉంటాయి
అమెజాన్ రివర్ డాల్ఫిన్స్ కు సముద్ర డాల్ఫిన్స్ తో కొన్ని ముఖ్యమైన తేడాలు ఉన్నాయి. వీటి ముక్కు పొడవుగా, సన్నగా ఉంటుంది. మెడ భాగం కూడా సముద్ర డాల్ఫిన్స్ తో పోలిస్తే ఎక్కువగా కదిలే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది. నదుల్లో చెట్లు, కొమ్మలు, మరేదైనా అడ్డం వచ్చినప్పుడు...బయటకు రాగలవు. వీటి ఆహారం...చేపలు, జలచరాలు, క్రస్టేసియన్స్ ను ఎక్కువగా తింటాయి. వీటికి నీటిలో ఆహారాన్ని గుర్తించే ఎకోలోకేషన్ వంటి ప్రత్యేక సామర్థ్యం కూడా ఉంది.
అమెజాన్లో వీటికి ఎదురవుతున్న సమస్యలు
నదుల్లో జీవించే ఈ డాల్ఫిన్స్కు వాటి ప్రాంతాల్లో మార్పులు పెద్ద సమస్యగా మారుతున్నాయి. నదుల్లో కాలుష్యం, చేపల వేటలో ఉపయోగించే వలలు, మానవ కార్యకలాపాల వల్ల ఏర్పడే శబ్దం, ఆనకట్టలు వంటి అంశాలు వీటి జీవన విధానాన్ని ప్రభావితం చేయగలవు. అమెజాన్ నదీ వ్యవస్థలో ఇవి కీలకమైన జలచరాల్లో ఒకటిగా భావిస్తారు. అందుకే వాటి నివాస ప్రాంతాలను, నదీ పర్యావరణ వ్యవస్థలను సంరక్షించడం ముఖ్యమైన విషయం.
అందుకే పింక్ డాల్ఫిన్ అంటే కేవలం గులాబీ రంగులో కనిపించే అరుదైన జంతువు మాత్రమే కాదు. అమెజాన్ నదుల ప్రత్యేక పర్యావరణానికి ప్రతీకగా నిలిచే అద్భుతమైన జీవి. నదులు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఇలాంటి ప్రత్యేక జలచరాలు కూడా మనుగడ సాగించగలవు.