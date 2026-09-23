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- Snake Village: మనుషులతో కలిసి తిరిగే నాగుపాములు.. భారత్లోని ఈ స్నేక్ విలేజ్ గురించి మీకు తెలుసా?
Snake Village: మనుషులతో కలిసి తిరిగే నాగుపాములు.. భారత్లోని ఈ స్నేక్ విలేజ్ గురించి మీకు తెలుసా?
Snake Village: మహారాష్ట్రలోని షెట్ఫాల్ గ్రామంలో ప్రజలు విషపూరితమైన నాగుపాములతో భయం లేకుండా కలిసి జీవిస్తున్నారు. ఆ వింత సంప్రదాయ విశేషాలు ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఆ ఊరిలో ప్రతి ఇంట్లో నాగుపాము ఉండాల్సిందే.. కారణం తెలిస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే
మనకు ఇంట్లో చిన్న పాము కనిపిస్తేనే కాళ్లు చేతులు వణికిపోతాయి. కేకలు వేస్తూ భయంతో బయటకు పరిగెడతాం. కానీ, మన దేశంలోనే ఒక వింత గ్రామం ఉంది. అక్కడ ప్రజలు భయంకరమైన విషసర్పాలతో ఏమాత్రం భయం లేకుండా ఒకే ఇంట్లో కలిసి జీవిస్తున్నారు. ఆ గ్రామం ఎక్కడుంది, ఆ వింత ఆచారం వెనుక ఉన్న కథ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
భారత్లోని ఏకైక స్నేక్ విలేజ్
మహారాష్ట్రలోని సోలాపూర్ జిల్లాలో షెట్ఫాల్ అనే గ్రామం ఉంది. ఈ ఊరిని దేశమంతా చాలా ప్రత్యేకంగా పిలుచుకుంటారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ గ్రామానికి స్నేక్ విలేజ్ ఆఫ్ ఇండియా అని పేరు వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ నాగుపాములు, మనుషులు చాలా ప్రశాంతంగా, కలిసిమెలిసి జీవిస్తున్నారు.
నాగుపాములంటే భయం లేదు
సాధారణంగా నాగుపాము అనగానే ఎవరైనా భయపడతారు. కానీ షెట్ఫాల్ గ్రామస్తుల తీరు పూర్తిగా వేరు. అక్కడ ప్రజలకు పాములంటే భయం ఉండదు. విషసర్పాలను చూసి వారు పారిపోరు. పాములను వారు కేవలం జంతువులుగా చూడరు. వాటిని భయంతో కాకుండా ఎంతో గౌరవంతో, పూజ్యభావంతో చూస్తారు.
పాముల కోసం ఇళ్లలోనే ప్రత్యేక స్థలాలు
ఈ ఊరిలో మరో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఉంది. ఇక్కడ ఇల్లు కట్టేటప్పుడే పాముల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక స్థలాన్ని కేటాయిస్తారు. ప్రతీ ఇంట్లోనూ పాములు వచ్చి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా ప్రదేశాలను తయారు చేస్తారు. వీటిని పాములు విశ్రాంతి తీసుకునే స్థలాలుగా ఉపయోగిస్తాయి. ఇళ్లలో పాములు స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నా ఇక్కడి వారు అస్సలు భయపడరు.
నాగుపాములను దైవంగా భావించే ఆచారం
ఈ ఊరి ప్రజలు నాగుపాములను పవిత్రమైన జీవులుగా భావిస్తారు. పాములను దేవుడి స్వరూపంగా చూస్తారు. అందుకే వాటికి ఎలాంటి హాని తలపెట్టరు. ఈ గ్రామ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు, ఆచారం దశాబ్దాలుగా వస్తున్న మత విశ్వాసాలు, సాంప్రదాయాలతో ముడిపడి ఉంది.
తరతరాలుగా వస్తున్న నాగుల పూజ సాంప్రదాయం
షెట్ఫాల్ గ్రామంలో ఈ భయం లేని సంస్కృతికి ప్రధాన కారణం వారి సాంస్కృతిక చరిత్ర. హిందూ సాంప్రదాయంలో నాగుపాములను పూజించే గొప్ప ఆచారం ఉంది. ఆ సాంప్రదాయాన్నే ఈ గ్రామస్థులు ఎంతో భక్తితో కొనసాగిస్తున్నారు. నాగుల పూజ వారి జీవితంలో ఒక భాగమైపోయింది. అందుకే ఈ సర్పాలతో వారు ఎలాంటి ప్రమాదం లేకుండా ప్రశాంతంగా జీవిస్తున్నారు.