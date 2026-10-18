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- Top 10 Countries With Most Billionaires: అత్యధిక బిలియనీర్లు ఉన్న టాప్ 10 దేశాలు ఇవే, భారత్ స్థానం ఎంతంటే?
Top 10 Countries With Most Billionaires: అత్యధిక బిలియనీర్లు ఉన్న టాప్ 10 దేశాలు ఇవే, భారత్ స్థానం ఎంతంటే?
Top 10 Countries With Most Billionaires: 2026 ఫోర్బ్స్ జాబితా ప్రకారం అత్యధిక బిలియనీర్లు ఉన్న ప్రపంచ దేశాల్లో అమెరికా అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. మరి ఈ లిస్టులో భారత్ ఎన్నో స్థానంలో ఉంది? టాప్ 10 దేశాలు ఏవి?
ప్రపంచ కుబేరుల రేసులో రికార్డ్ కొట్టిన ఇండియా.. టాప్ 10 దేశాల లిస్ట్ ఇదే
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక సంఖ్యలో బిలియనీర్లు నివసిస్తున్న దేశాల జాబితా విడుదలైంది. ఈ గ్లోబల్ రిచ్ లిస్ట్లో అమెరికా తన ఆధిపత్యాన్ని నిలబెట్టుకోగా, భారత్ సైతం ఈ లిస్టులో ఉంది. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక కుబేరులు ఉన్న మూడో అతిపెద్ద దేశంగా ఇండియా తన స్థానాన్ని మరింత బలపరుచుకుంది.
వివిధ దేశాల్లోని ఆర్థిక వ్యవస్థల వృద్ధి, స్టాక్ మార్కెట్ల పురోగతి, సరికొత్త బిజినెస్ మోడల్స్ కారణంగా ఈ ఏడాది బిలియనీర్ల సంఖ్య భారీగా పెరిగింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ధనవంతులు ఉన్న టాప్ 10 దేశాల వివరాలు, వారి వద్ద ఉన్న సంపద ఎంత, ఆయా దేశాల అగ్ర కుబేరుల పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. అమెరికా
ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా 989 మంది బిలియనీర్లతో అమెరికా మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఈ కుబేరులందరి ఉమ్మడి ఆస్తి విలువ ఏకంగా $8.4 ట్రిలియన్ డాలర్లుగా నమోదైంది. దక్షిణ ఆఫ్రికా నుండి అమెరికాకు వలస వచ్చి ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడిగా నిలిచిన ఎలాన్ మస్క్, యూఎస్ బిలియనీర్ల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నారు.
2. చైనా
ఈ ఏడాది చైనాలో బిలియనీర్ల సంఖ్య రికార్డు స్థాయికి చేరింది. మొత్తం 539 మంది బిలియనీర్లతో చైనా ప్రపంచంలో రెండో స్థానాన్ని ఆక్రమించింది. వీరి మొత్తం సంపద $2.2 ట్రిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. గత ఏడాది నమోదైన 495 మంది బిలియనీర్ల రికార్డును దాటుకుని చైనా ఈ కొత్త మైలురాయిని అందుకుంది. టిక్టాక్ మాతృసంస్థ బైట్డాన్స్ కో-ఫౌండర్ జాంగ్ యిమింగ్ చైనాలో అత్యంత ధనవంతుడిగా నిలిచారు.
3. భారత్
అత్యధిక బిలియనీర్లు ఉన్న ప్రపంచ దేశాల జాబితాలో భారత్ మూడో స్థానంలో ఉంది. మన దేశంలో ప్రస్తుతం మొత్తం 229 మంది బిలియనీర్లు ఉండగా, వీరి ఉమ్మడి సంపద $1 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ, అదానీ గ్రూప్ అధినేత గౌతమ్ అదానీలు భారతదేశంలోనే అత్యంత ధనవంతుడిగా తన అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి పోటీ పడుతున్నారు.
4. జర్మనీ
జర్మనీలో బిలియనీర్ల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగి 212కు చేరుకుంది. గత ఏడాది 171 మంది బిలియనీర్లు, $793 బిలియన్ డాలర్ల సంపద ఉండగా, ఈసారి వీరి ఉమ్మడి ఆస్తి విలువ ఏకంగా $1 ట్రిలియన్ డాలర్లకు పెరిగింది. $67.2 బిలియన్ డాలర్ల నికర సంపదతో డైటర్ ష్వార్జ్ జర్మనీలోనే అత్యంత ధనవంతుడిగా నిలిచారు.
5. రష్యా
ఫోర్బ్స్ అత్యధిక బిలియనీర్లు ఉన్న దేశాల వివరాల ప్రకారం, రష్యా ప్రపంచంలో 5వ స్థానంలో నిలిచింది. అక్కడ మొత్తం 147 మంది బిలియనీర్లు ఉండగా, వీరి మొత్తం సంపద $649 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది. గత ఏడాది 140 మంది బిలియనీర్లు, $580 బిలియన్ డాలర్ల సంపద ఉండగా ఈసారి ఆ సంఖ్య పెరిగింది. $37 బిలియన్ డాలర్ల ఆస్తితో అలెక్సీ మోర్డాషోవ్, ఆయన కుటుంబంరష్యాలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నారు.
6 నుండి 10 స్థానాల్లో ఉన్న దేశాలు ఇవే
• ఇటలీ: 89 మంది బిలియనీర్లతో ఇటలీ 6వ స్థానంలో ఉంది. వీరి మొత్తం సంపద $483 బిలియన్ డాలర్లు. $89.3 బిలియన్ డాలర్ల సంపదతో జియాన్కార్లో దేవసిని ఇటలీలో అత్యధిక ధనవంతులుగా టాప్ లో ఉన్నారు.
• కెనడా: కెనడా 82 మంది బిలియనీర్లతో 7వ స్థానంలో నిలిచింది. వీరి మొత్తం సంపద $457 బిలియన్ డాలర్లు. గత ఏడాది ఇక్కడ 76 మంది బిలియనీర్లు, $349 బిలియన్ డాలర్ల సంపద ఉండేది. $110 బిలియన్ డాలర్లతో చాంగ్పెంగ్ జావో కెనడాలోనే అత్యంత ధనవంతుడిగా ఉన్నారు.
• హాంగ్కాంగ్: 71 మంది బిలియనీర్లతో హాంగ్కాంగ్ 8వ స్థానంలో ఉంది. వీరి మొత్తం ఉమ్మడి సంపద $420 బిలియన్ డాలర్లు.
• బ్రెజిల్: 70 మంది బిలియనీర్లతో బ్రెజిల్ 9వ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. వీరి మొత్తం సంపద $265 బిలియన్ డాలర్లుగా నమోదైంది. $35.9 బిలియన్ డాలర్లతో ఎడ్వర్డో సేవరిన్ బ్రెజిల్ టాప్ రిచెస్ట్ పర్సన్గా నిలిచారు.
• తైవాన్: 66 మంది బిలియనీర్లతో తైవాన్ 10వ స్థానంలో నిలిచింది. వీరి ఉమ్మడి సంపద విలువ $245 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉంది.