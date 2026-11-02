జర్మనీ యూనివర్సిటీలు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులకు ట్యూషన్ ఫీజు వసూలు చేయవు. కేవలం 150 నుంచి 250 యూరోలు (రూ. 16,200 నుంచి రూ. 27,000) అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.
ఫ్రాన్స్లో ఉన్నత విద్యకు అయ్యే ఖర్చు చాలా తక్కువ. ఇక్కడి పబ్లిక్ యూనివర్సిటీలు విద్యార్థుల నుంచి ఏడాదికి కేవలం 170 యూరోలు (రూ. 18,365) మాత్రమే ఫీజుగా తీసుకుంటాయి.
నార్వేలో యూరోపియన్ విద్యార్థులకు చదువు పూర్తిగా ఉచితం. ఇక్కడ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులను స్థానిక భాషలో బోధిస్తారు. మాస్టర్స్, పీహెచ్డీ కోర్సులను మాత్రం ఇంగ్లీష్లోనే చెబుతారు.
ఆస్ట్రియాలో యూరోపియన్ విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్య పూర్తిగా ఉచితం. అయితే అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు మాత్రం ప్రతి సెమిస్టర్కు 726 యూరోలు (రూ. 78,430) ఫీజుగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
గ్రీస్లోని ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీలు, కాలేజీల్లో యూరోపియన్ విద్యార్థులకు ట్యూషన్ ఫీజు ఉండదు. కానీ యూరప్ బయటి నుంచి వచ్చే విద్యార్థులు మాత్రం 1,500 యూరోలు (రూ. 1,62,000) చెల్లించాలి.
స్పెయిన్లో యూరోపియన్ విద్యార్థులకు ట్యూషన్ ఫీజులు తక్కువగా ఉంటాయి. కానీ అంతర్జాతీయ విద్యార్థులకు మాత్రం ఈ ఫీజులు రూ. 81,000 నుంచి రూ. 2,70,000 వరకు ఉంటాయి.
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