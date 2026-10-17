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- Top 5 Bathukamma Songs: యూట్యూబ్లో రికార్డులు సృష్టిస్తున్న టాప్ 5 బతుకమ్మ పాటలు ఇవే
Top 5 Bathukamma Songs: యూట్యూబ్లో రికార్డులు సృష్టిస్తున్న టాప్ 5 బతుకమ్మ పాటలు ఇవే
Top 5 Bathukamma Songs: తెలంగాణ సంస్కృతికి ప్రతీకైన బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా యూట్యూబ్లో పాటలు రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. మంగ్లీ, మధుప్రియ, గోరేటి వెంకన్న పాటలు కోట్ల వ్యూస్తో దూసుకుపోతున్నాయి. ఆ బతుకమ్మ పాటలు ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
యూట్యూబ్లో బతుకమ్మ పాటల సునామీ
తెలంగాణ ఆత్మ గౌరవానికి, అపురూపమైన సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు ప్రతీకగా నిలిచే బతుకమ్మ పండుగ వస్తోందంటే చాలు, ఆ ప్రాంతమంతా పూల శోభతో పాటు పాటల హోరుతో మార్మోగిపోతుంది. గౌరమ్మను కొలిచే వేళ ఆడపడుచులు ఆడే ఆటపాటలు ఎంతో ప్రత్యేకమైనవి. కాలం మారుతున్న కొద్ది బతుకమ్మ వేడుకల శైలి మారుతున్నా, పండుగ జరుపుకునే విధానంలో ట్రెండ్ మారుతున్నా.. డిజిటల్ మాధ్యమాల్లో మాత్రం ఈ పాటల హవా ఎప్పుడూ తక్కువేం కాదు.
ముఖ్యంగా యూట్యూబ్లో బతుకమ్మ పాటలకు వస్తున్న ఆదరణ చూస్తుంటే మన సంస్కృతి ఎంత వేగంగా ప్రపంచవ్యాప్తం అవుతుందో అర్థమవుతుంది. ప్రముఖ గాయనీగాయకులు ఆలపించిన కొన్ని బతుకమ్మ పాటలు ఏకంగా కోట్లలో వ్యూస్ సాధించి సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాయి. మంగ్లీ, మధుప్రియ, గోరేటి వెంకన్న వంటి టాప్ ఆర్టిస్టుల గొంతులో నుంచి జాలువారిన పాటలు శ్రోతలను మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్నాయి.
ఆ సింగిడిలో రంగులనే దూసి తెచ్చి
బతుకమ్మ పాటల ట్రెండ్లో నంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిచి యూట్యూబ్ను షాక్ కు గురిచేసిన పాట ఇది. 2017లో విడుదలైన "ఆ సింగిడిలో రంగులనే దూసి తెచ్చి.." పాట అప్పట్లో ఒక సంచలనం సృష్టించింది. ఇప్పటికీ ఈ పాట క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ప్రముఖ గాయని మంగ్లీ, సాకేత్ స్వరాన్ని అందించిన ఈ పాటకు దాదాపు 12 కోట్లకు పైగా భారీ వ్యూస్ రావడం విశేషం. తెలంగాణ పల్లెటూరి వాతావరణాన్ని, పూల అందాలను కళ్లకు కట్టినట్టు చూపిన ఈ సాంగ్ ప్రతి బతుకమ్మ వేడుకలోనూ తప్పనిసరిగా మార్మోగుతూనే ఉంది.
అల్లిపూల వెన్నెల బతుకమ్మ పాట
తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో రూపొందిన "అల్లిపూల వెన్నెల" పాట గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ప్రముఖ బాలీవుడ్ గాయకుడు కైలాష్ ఖేర్, అంతడుపుల రమాదేవి కలసి ఆలపించిన ఈ అద్భుతమైన గీతం శ్రోతలను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. పండుగ వాతావరణాన్ని అత్యంత వైభవంగా చాటిచెప్పే ఈ పాట యూట్యూబ్లో సుమారు 2.3 కోట్ల వ్యూస్ను సొంతం చేసుకుని, అత్యధిక ఆదరణ పొందిన బతుకమ్మ పాటల జాబితాలో నిలిచింది.
ఊరు ఊరే పూల డొంక
ప్రముఖ ప్రజా కవి గోరేటి వెంకన్న అందించిన అద్భుతమైన సాహిత్యంతో రూపుదిద్దుకున్న పాట "ఊరు ఊరే పూల డొంక". వీ6 మీడియా ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ పాటకు కార్తీక్ కొడగండ్ల సంగీతం అందించగా, కార్తీక్, సింధుజ శ్రీనివాసన్ తమ మధురమైన గొంతుతో ప్రాణం పోశారు. పల్లెల్లో బతుకమ్మ సాగే విధానాన్ని, ప్రజల ఉత్సాహాన్ని కళ్లకు కట్టే ఈ గీతం సుమారు 68 లక్షల వ్యూస్తో దూసుకెళ్తూ యూట్యూబ్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకుంది.
మంగ్లీ బతుకమ్మ సాంగ్ 2019
మంగ్లీ బతుకమ్మ సాంగ్ 2019 తెలంగాణ సంస్కృతికి, ఆడపడుచుల ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీకగా నిలిచిన అద్భుతమైన జానపద గీతం. మిట్టపల్లి సురేందర్ అందించిన అపురూపమైన సాహిత్యానికి, మదీన్ ఎస్.కె. సంగీతం తోడవగా... మంగ్లీ తన మధురమైన గళంతో ఈ పాటను ప్రాణం పోశారు.
కునుకు పూలు, తంగేడు పూలతో అందంగా తీర్చిదిద్దిన బతుకమ్మను, గౌరమ్మను కొలుస్తూ సాగే ఈ పాట తెలంగాణ ఊరూవాడ పండుగ వాతావరణాన్ని కళ్లకు కడుతుంది. ఈ వీడియోలో తెలంగాణ పల్లెటూరి ప్రకృతి అందాలు, మహిళల బతుకమ్మ ఆటపాటలు ఎంతో ఆకట్టుకునేలా ఉంటాయి. యూట్యూబ్లో కోట్లాది మంది ప్రేక్షకుల ఆదరణ నోచుకున్న ఈ గీతం, బతుకమ్మ పండుగ వస్తే చాలు ప్రతి ఇంటా, ప్రతి వీధిలో మార్మోగే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పాటలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
మధుప్రియ బతుకమ్మ సాంగ్ 2026
మధుప్రియ బతుకమ్మ సాంగ్ 2026 తెలంగాణ సంస్కృతి వైభవాన్ని, బతుకమ్మ సంబరాలను అత్యంత మనోహరంగా ఆవిష్కరించిన అద్భుతమైన జానపద గీతం. కమల్ ఎస్లావత్ అందించిన అందమైన సాహిత్యానికి, మదీన్ ఎస్.కె. సంగీతం తోడవగా... మధుప్రియ తన ప్రత్యేకమైన, మధురమైన గళంతో ఈ పాటకు ప్రాణం పోశారు.
అరుణ్ కొలుగూరి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ వీడియోలో తెలంగాణ పల్లెటూరి వాతావరణం, ప్రకృతి అందాలు, సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో మహిళల బతుకమ్మ ఆటపాటలు ఎంతో ఆకట్టుకుంటాయి. బతుకమ్మ పండుగ విశిష్ఠతను చాటుతూ యూట్యూబ్లో విడుదలైన ఈ గీతం ప్రేక్షకుల నుంచి విశేషమైన స్పందనను సొంతం చేసుకుంది.