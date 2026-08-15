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- Top 10 Hindu countries : హిందువులు ఎక్కువగా ఉండే టాప్ 10 దేశాలివే.. ఇక్కడైతే హిందూ పండగలకు కూడా సెలవే
Top 10 Hindu countries : హిందువులు ఎక్కువగా ఉండే టాప్ 10 దేశాలివే.. ఇక్కడైతే హిందూ పండగలకు కూడా సెలవే
ప్రపంచంలోనే అత్యధిక హిందువులు ఉన్న దేశం ఏదో తెలుసా? మన భారతదేశమే. ఆ తర్వాత స్థానంలో నేపాల్ ఉంది. మరి ఈ రెండు దేశాల తర్వాత హిందువులు ఎక్కువగా ఉన్న టాప్ 10 దేశాల జాబితా ఏంటో చూద్దాం.
హిందువులు ఎక్కువగా నివసించే టాప్ 10 దేశాల జాబితా
ప్రపంచంలో అత్యధిక హిందూ జనాభా ఉన్న దేశం మన భారతదేశం. ప్రపంచ జనాభా లెక్కల ప్రకారం… ఇండియాలో సుమారు 110 కోట్ల మంది హిందువులు నివసిస్తున్నారు. ఈ జాబితాలో భారత్ మొదటి స్థానంలో ఉంది.
హిందూ జనాభాలో మన పొరుగుదేశం నేపాల్ రెండో స్థానంలో ఉంది. కొన్ని గణాంకాల ప్రకారం నేపాల్లో సుమారు 2.86 కోట్ల మంది హిందువులు నివసిస్తున్నారు. హిందువులు ఎక్కువగా ఉన్నది ఈ రెండు దేశాల్లోనే అని చాలామందికి తెలుసు. మరి వీటి తర్వాతి స్థానాల్లో ఏయే దేశాలు ఉన్నాయో చూద్దాం.
బంగ్లాదేశ్
హిందువులు అధికంగా గల దేశాల జాబితాలో బంగ్లాదేశ్ మూడో స్థానంలో ఉంది. డేటా ప్రకారం, ఇక్కడ సుమారు 1.38 కోట్ల మంది హిందువులు నివసిస్తున్నారు. భారత్, నేపాల్ తర్వాత అత్యధిక హిందూ జనాభా ఉన్న దేశాల్లో బంగ్లాదేశ్ ఒకటి.
ఇండోనేషియా
ఇండోనేషియాలో దాదాపు 42 లక్షల మంది హిందువులు ఉన్నారు. ఇది ప్రపంచంలో నాలుగో అతిపెద్ద హిందూ జనాభా ఉన్న దేశం. ఇండోనేషియా ముస్లిం మెజారిటీ దేశం అయినప్పటికీ, ఇక్కడ హిందూ మతం కూడా బలంగా ఉంది. ముఖ్యంగా బాలి ద్వీపం హిందూ సంస్కృతికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
పాకిస్థాన్
పాకిస్థాన్
ఈ జాబితాలో పాకిస్థాన్ ఐదో స్థానంలో ఉంది. గణాంకాల ప్రకారం, పాకిస్థాన్లో సుమారు 40 లక్షల మంది హిందువులు నివసిస్తున్నారు. పాకిస్థాన్ ముస్లిం మెజారిటీ దేశం అయినప్పటికీ, అక్కడ హిందూ సమాజం మతపరమైన మైనారిటీగా ఉంది. దేశంలోని హిందూ జనాభాలో ఎక్కువ మంది సింధ్ ప్రావిన్స్లో నివసిస్తున్నారు.
శ్రీలంక
శ్రీలంకలో సుమారు 31 లక్షల మంది హిందువులు నివసిస్తున్నారు. ప్రపంచంలో అత్యధిక హిందూ జనాభా ఉన్న దేశాల జాబితాలో శ్రీలంక ఆరో స్థానంలో ఉంది.
అమెరికా, మలేషియా
అమెరికా, మలేషియా
అత్యధిక హిందూ జనాభా ఉన్న దేశాల్లో అమెరికా, మలేషియా తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. డేటా ప్రకారం, అమెరికాలో సుమారు 25 లక్షల మంది హిందువులు నివసిస్తుండగా, ఈ జాబితాలో ఏడో స్థానంలో ఉంది. సుమారు 19 లక్షల మంది హిందువులతో మలేషియా ఎనిమిదో స్థానంలో ఉంది. ఇక్కడి హిందువులలో ఎక్కువ మంది భారత సంతతికి చెందినవారే.
బ్రిటన్, యూఏఈ
ఈ జాబితాలో బ్రిటన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) తొమ్మిది, పదో స్థానాల్లో ఉన్నాయి. గణాంకాల ప్రకారం, బ్రిటన్లో సుమారు 10 లక్షల మంది హిందువులు నివసిస్తుండగా, యూఏఈలో దాదాపు 6.6 లక్షల మంది హిందువులు ఉన్నారు. బ్రిటన్లోని హిందువులలో ఎక్కువ మంది భారత, దక్షిణాసియా సంతతికి చెందినవారే.
హిందూ పండుగలకు సెలవులు ఇచ్చే దేశం
భారత్, నేపాల్ తర్వాత, హిందూ పండుగలకు ప్రభుత్వ సెలవులు ఇచ్చే కొన్ని దేశాలలో మారిషస్ కూడా ఒకటి. 19వ శతాబ్దంలో కూలీలుగా వెళ్లిన భారతీయుల కారణంగా గయానా, సురినామ్, ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగో వంటి కరేబియన్ దేశాల్లో కూడా గణనీయమైన సంఖ్యలో హిందువులు నివసిస్తున్నారని గమనించాలి.