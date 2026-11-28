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- Lotus Gardening: ఇలా చేస్తే చిన్న చిన్న కుండీల్లోనే గుత్తులుగా తామరపూలు పూస్తాయి
Lotus Gardening: ఇలా చేస్తే చిన్న చిన్న కుండీల్లోనే గుత్తులుగా తామరపూలు పూస్తాయి
Lotus gardening: పూజలు, శుభకార్యాలకని తామరపూల కోసం చెరువులు, కుంటల వరకూ వెళ్లాల్సిన పని లేదు..ఇంట్లోనే ఈజీగా పెంచుకోవచ్చు. అదెలా అంటే…చిన్న కుండీల్లో కూడా పెంచేయొచ్చు. గుత్తులు గుత్తులుగా తామర పూలు పూచేలా ఈ సింపుల్ ట్రిక్స్ తెలుసుకోండి.
ఇంట్లోనే ఈజీగా పెంచేయొచ్చు
మిగతా పూలన్నింటికంటే తామర పూలు కొంచెం ప్రత్యేకం. ఎందుకంటే ఇవి నీటిలోనే పెరుగుతాయి. ఇంట్లో వీటిని పెంచడం కష్టమని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ చెరువుల్లోనే కాదు, మీ ఇంట్లో కూడా వీటిని సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. ఈ టిప్స్ పాటిస్తే చిన్న కుండీలోనే గుత్తులు గుత్తులుగా తామర పూలు పూస్తాయి.
సరైన సమయానికి నీరు, ఎరువు
ఈ మొక్కలను పెంచాలంటే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సరైన మట్టిని ఎంచుకోవాలి, తగినంత సూర్యరశ్మి ఉండేలా చూసుకోవాలి, ఎప్పుడూ నీరు ఉండేలా జాగ్రత్త పడాలి. ఇంట్లో ఈ పూలను పెంచాలనుకుంటే, మొక్కను నాటిన తర్వాత సమయానికి నీరు, ఎరువులు వేస్తూ ఉండాలి.
తామర దుంపను నాటండి
మీరు తామర దుంప (Lotus Root)ను నాటిన తర్వాత ముందుగా కుండీలో నీరు పోయాలి. మట్టి పైభాగంలో నీరు నిలిచేలా చూడాలి. అలాగే, దుంప ఎండిపోకుండా నిరంతరం నీరు పోస్తూ ఉండాలి.
ఆకులు వచ్చాక బాగా నీరు పోయాలి
మొక్కకు ఆకులు వచ్చిన తర్వాత నీరు ఎక్కువగా పోయాలి. తామర మొక్కకు ప్రతిరోజూ 7 గంటల పాటు సూర్యరశ్మి తగలాలి. ఎండ బాగా తగిలితేనే పూలు బాగా వికసిస్తాయి. అందుకే చెరువుల్లో తామరపూలు ఎక్కువగా పూస్తాయి.
నీరు పూర్తిగా ఇంకిపోకూడదు
ఈ దుంపకు ప్రారంభంలోనే ఎరువు వేయకూడదు. ఆకులు నీటి పైకి వచ్చిన తర్వాతే ఈ మొక్కలకు వాడే ఎరువును కొంచెం జాగ్రత్తగా వేయాలి. ఎరువును నేరుగా నీటిలో కలపకూడదు. అలాగే, కుండీలో నీరు తగ్గినప్పుడు మళ్లీ నీరు నింపాలి. నీరు పూర్తిగా ఇంకిపోకుండా బాగా చూసుకోవాలి.
కొంత సమయం పడుతుంది
ఎండిపోయిన ఆకులు, పూలను కూడా తీసివేయాలి. కానీ, నీటి అడుగున ఉన్న కాండాలను కత్తిరించకూడదు. తామర మొక్కకు పూలు రావాలంటే సూర్యరశ్మి చాలా ముఖ్యం. మొక్క పూర్తిగా పెరిగిన తర్వాత పూలు బాగా వికసిస్తాయి. కానీ విత్తనాల ద్వారా తామర పూలు రావడానికి కొంచెం సమయం పడుతుంది.