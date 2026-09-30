Did You Know: ఈ భూమిపై పుట్టిన తరువాత కేవలం 5 నిమిషాలు మాత్రమే జీవించే ప్రాణి ఏది?
Did You Know: ప్రపంచంలో ఎన్నో ప్రాణులు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి మాత్రం కేవలం పుట్టిన తరువాత అయిదు నిమిషాలు మాత్రమే బతుకుతుంది. పిల్లలకు జన్మనిచ్చి మరణిస్తుంది. ఆ జీవి ఏదో మీకు తెలుసా?
అయిదు నిమిషాలు మాత్రమే జీవించే జీవి
ప్రపంచంలో వేల కొద్దీ రకరకాల జీవులు ఉన్నాయి. అన్నింటిలో అతి ప్రత్యేకమైనది ఒకటుంది. అది పుట్టిన అయిదు నిమిషాలకే మరణిస్తుంది. ప్రపంచంలో ఉన్న తక్కువ ఆయుష్షు కలిగిన జీవుల్లో ఒకటి. దానిపేరు 'మేఫ్లై' (Mayfly). ఇది ఒక తూనీగలాగా కనిపిస్తుంది. నీటిలో పుట్టే ఈ కీటకాలు తమ జీవితకాలంలో అత్యధిక సమయాన్ని లార్వా దశలోనే గడుపుతాయి. కాలక్రమేణా అభివృద్ధి చెంది కీటకాలుగా మారిన తర్వాత, కేవలం కొద్ది నిమిషాలు మాత్రమే బతికి తరువాత మరణిస్తాయి.
ఎందుకలా?
లార్వాల నుంచి కీటకాలుగా మారిన ఈ మేఫ్లై జీవుల ప్రధాన లక్ష్యం జీవన చక్రం కొనసాగించడమే. రెక్కలు ఏర్పడిన కొద్ది నిమిషాల వ్యవధిలోనే ఇవి వేరే కీటకాలతో జతకట్టడం, సంతానోత్పత్తి చేయడం పూర్తి చేస్తాయి. ఈ ప్రక్రియ ముగిసిన వెంటనే ఇవి ప్రాణాలు కోల్పోతాయి. పుట్టిన అయిదు నిమిషాలకే లేదా అత్యల్ప సమయంలోనే మరణించే ఈ స్వభావం కారణంగానే ప్రకృతిలో ఇవి ఎంతో ఆసక్తికరమైన జీవులుగా గుర్తింపు పొందాయి.
ఈ కీటకాలు ఎంతో ముఖ్యం
జీవిత కాలం అత్యంత స్వల్పమైనప్పటికీ, ప్రకృతి సమతుల్యతను కాపాడటంలో ఈ కీటకాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. జలచరాలకు ఇవి ప్రధాన ఆహారంగా ఉపయోగపడతాయి. భూమి మీద కేవలం కొన్ని నిమిషాల జీవితాన్ని మాత్రమే జీవించే ఈ చిన్న కీటకాలు, జీవ వైవిధ్యం, ప్రకృతి రహస్యాలకు మంచి ఉదాహరణ అని చెప్పుకోవచ్చు.