Lemon Tree: బాల్కనీని కుండీల్లో నిమ్మ మొక్క పెంచండిలా.. గుత్తుగుత్తులా కాయలు కాస్తాయి
lemon Tree: బాల్కనీలో కొద్దిగా స్థలం ఉన్నా సరే కుండీల్లో నిమ్మ చెట్టును సులువుగా పెంచుకోవచ్చు. కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలు మీ ఇంట్లోనే నిమ్మకాయలు గుత్తులు గుత్తులుగా కాస్తాయి.
కుండీలో నిమ్మచెట్టును పెంచడం ఎలా?
బాల్కనీలోనే కుండీలో నిమ్మ చెట్టును చాలా సులువుగా పెంచవచ్చు. చిన్న ప్రదేశాల్లోనూ కుండీల్లో నిమ్మ చెట్లను పెంచొచ్చు. 'కంటైనర్ కల్చర్' పద్ధతికి సరిపోయే పొట్టి రకం నిమ్మ మొక్కలు ఇప్పుడు నర్సరీలో చాలానే ఉన్నాయి. చెట్టు సైజు, కాసే కాయల సంఖ్య కుండీల్లో పరిమితంగానే ఉంటాయి. కానీ సరైన వాతావరణం, సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కుండీల్లోనూ నిమ్మకాయలు గుత్తుగుత్తులుగా కాస్తాయి.
నిమ్మకాయ పెంపకంలో సరైన రకాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. విత్తనాల ద్వారా పెంచే మొక్కలు కాయలు కాయడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటాయి. పైగా అవి తల్లి చెట్టు లక్షణాలను లేదా పండ్ల నాణ్యతను పొందుతాయో లేదో కచ్చితంగా చెప్పలేం. నర్సరీల్లో దొరికే అంటుకట్టిన (grafted) లేదా పొట్టి రకం (dwarf) మొక్కలు కుండీల్లో పెంచడానికి బాగా సరిపోతాయి. ఇంటి కుండీకి సరిపోయే మంచి రకాన్ని ఎంచుకుంటే, చెట్టు బాగా పెరిగి మంచి దిగుబడి వస్తుంది.
నిమ్మ చెట్టుకు ఎంత పెద్ద కుండీ కావాలి?
మొక్క ఎదుగుదలకు తగిన కుండీని ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మొదట్లో మొక్క సైజుకు తగ్గట్టుగా చిన్న కుండీలో పెంచొచ్చు. మొక్క పెరిగే కొద్దీ క్రమంగా పెద్ద కుండీలోకి మార్చుకోవాలి. చిన్న మొక్కను ఒకేసారి అతి పెద్ద కుండీలో నాటడం మంచిది కాదు. మట్టి ఎక్కువసేపు తడిగా ఉండటం వల్ల వేర్లు కుళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఎదిగిన నిమ్మ చెట్టుకు దాని సైజుకు తగ్గట్టుగా, నీళ్లు బయటకు వెళ్లేందుకు తగినన్ని రంధ్రాలు ఉన్న పెద్ద కుండీ అవసరం.నిమ్మ చెట్టుకు సూర్యరశ్మి చాలా ముఖ్యం. ఇది బాగా కాయలు కాయాలంటే రోజుకు కనీసం ఆరు గంటల పాటు నేరుగా ఎండ తగలాలి. కేవలం వెలుతురు ఉంటే సరిపోదు; సూర్యుడి వేడి మొక్కకు అత్యవసరం. ఎప్పుడూ నీడలో ఉండే చోట పెడితే కాయలు కాయడం కష్టం. గాలి బాగా ఆడే బాల్కనీలో, ఎక్కువ ఎండ తగిలే చోట మొక్కను పెట్టడం మంచిది. అసలు ఎండ రాని బాల్కనీలో ఈ మొక్కను పెంచడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు.
కుండీలో నిమ్మకాయలు ఎప్పుడు కాస్తాయి?
నిమ్మకాయలు ఎప్పుడు కాస్తాయి అనేది మొక్క వయసు, రకం, వెలుతురు, పోషకాలు, మనం తీసుకునే జాగ్రత్తలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. చిన్న పొట్టి రకం మొక్కలు కొన్ని ఏళ్లు పెరిగాకే కాయలు కాయడం మొదలుపెడతాయి. కొన్ని నిమ్మ రకాల్లో పూత వచ్చాక, కాయ పూర్తిగా పండటానికి ఆరు నుంచి తొమ్మిది నెలల సమయం కూడా పట్టొచ్చు. కుండీ సైజు చెట్టు ఎదుగుదలను, కాయల ఉత్పత్తిని నియంత్రిస్తుంది. సరైన రకం, కనీసం 6 గంటల పాటు నేరుగా ఎండ, మంచి డ్రైనేజీ, సరైన నీరు, పోషకాలు ఉంటేనే ఇంట్లో నిమ్మకాయల దిగుబడిని ఆశించగలం.
నీళ్లు పోసే విషయంలో చాలామంది చేసే పెద్ద తప్పు.. "ఎక్కువ నీళ్లు పోస్తే ఎక్కువ పెరుగుతుంది" అని అనుకోవడం. ఇది పూర్తిగా తప్పు. నిమ్మ చెట్టుకు రోజూ నీళ్లు పోయాలనే రూల్ ఏమీ లేదు. ఎండ, గాలి, కుండీ సైజు, మట్టి మిశ్రమాన్ని బట్టి అవసరమైన నీటి పరిమాణం మారుతుంది. మట్టి ఎప్పుడూ బురదగా లేదా మరీ తడిగా ఉండకూడదు. నీళ్లు పోసినప్పుడు, అడుగున ఉన్న రంధ్రాల ద్వారా అదనపు నీరు బయటకు వెళ్లిపోవాలి. కుండీ కింద పెట్టే ప్లేట్లో నీళ్లు నిలిచిపోకుండా చూసుకోవడం చాలా అవసరం.