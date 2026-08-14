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- సరిగ్గా ఆగస్ట్ 15, 1947 రోజు ఏం జరిగింది? మీ ఇంట్లో కూర్చునే ఆనాటి న్యూస్ పేపర్ ఈనాడు చదవండి
సరిగ్గా ఆగస్ట్ 15, 1947 రోజు ఏం జరిగింది? మీ ఇంట్లో కూర్చునే ఆనాటి న్యూస్ పేపర్ ఈనాడు చదవండి
భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చినరోజు అంటే ఆగస్ట్ 15, 1947 న ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలని ఉందా? అయితే ఈ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజున మీ ఇంటికి ఆనాటి న్యూస్ పేపర్ తెప్పించుకోవచ్చు. ఎలాగో తెలుసా?
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజు ఏం జరిగిందో తెలుసుకొండి
మనకు వార్తాపత్రిక అంటే ఉదయం లేచిన వెంటనే చేతిలోకి తీసుకునే ఒక కాగితం. ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతోంది? దేశంలో ఏం జరుగుతోంది? మన ఊరిలో ఏం జరిగింది? తెలుసుకునేందుకు రోజూ చదివి, కాసేపటికి పక్కన పెట్టేస్తాం. కానీ ఒక్కసారి ఊహించండి... అదే వార్తాపత్రిక 79 ఏళ్ల క్రితం ముద్రించబడిందనుకోండి. అది కేవలం పేపర్ కాదు. ఒక తరం కలలు, ఒక దేశం పోరాటం, కోట్లాది మంది ఎదురుచూపులు, ఆనందం, బాధ, ఆశలు అన్నీ తనలో దాచుకున్న చరిత్ర పుస్తకం. ఇప్పుడు అలాంటి అనుభూతినే Zeptoలో అందుబాటులోకి వచ్చిన ‘ది హిందూ’ ప్రత్యేక కలెక్టర్ ఎడిషన్ మనకు అందిస్తోంది.
2026లో మనం మొబైల్ ఫోన్లో ఒక్క క్లిక్తో ప్రపంచ వార్తలను చదువుతున్నాం. నిమిషాల్లో వార్తలు మారిపోతున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు, ఫొటోలు, లైవ్ అప్డేట్స్ వరదలా వస్తున్నాయి. కానీ 1947లో పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నం. అప్పట్లో ఒక వార్త కోసం ప్రజలు పత్రిక కోసం ఎదురుచూసేవారు. స్వాతంత్య్రం వచ్చిందనే వార్తను ఒక పేపర్లో చదవడం అంటే అది ఈరోజు ఒక వైరల్ వీడియో చూడటంతో సమానం కాదు. అది జీవితంలో ఒక్కసారే వచ్చే చారిత్రక క్షణాన్ని కళ్లారా చూసిన అనుభూతి.
1947 ఆగస్టు 15... భారత చరిత్రలో ఎప్పటికీ చెరిగిపోని రోజు. దాదాపు రెండు శతాబ్దాల బ్రిటిష్ పాలనకు ముగింపు పలుకుతూ భారత్ స్వతంత్ర దేశంగా అవతరించింది. దేశం మొత్తం ఆనందంలో మునిగిపోయింది. కానీ ఆ ఆనందం వెనుక ఎన్నో దశాబ్దాల త్యాగం ఉంది. జైలు శిక్షలు అనుభవించిన స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు ఉన్నారు. లాఠీ దెబ్బలు తిన్నవారు ఉన్నారు. ఉరికంబం ఎక్కిన భగత్ సింగ్ వంటి యువ వీరులు ఉన్నారు. కుటుంబాలను, ఆస్తులను, సౌకర్యాలను వదిలి దేశం కోసం పోరాడిన లక్షలాది మంది ఉన్నారు. ఆ తరం కల నిజమైన రోజే 1947 ఆగస్టు 15.
అందుకే ఆ రోజుల్లో వెలువడిన వార్తాపత్రికను ఇప్పుడు మన చేతిలోకి తీసుకోవడం ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభూతి. మనం ఈరోజు చదివే పేపర్లో ‘ఇండియా’ అనే పదం సాధారణంగా కనిపిస్తుంది. కానీ 1947లో అదే పదం ఒక కొత్త అర్థాన్ని సంతరించుకుంది. ‘భారత్ స్వతంత్ర దేశం అయింది’ అనే వార్త అప్పటి పాఠకుడికి సాధారణ సమాచారం కాదు. అది వారి జీవితాన్నే మార్చేసిన ప్రకటన. తండ్రి చదివి కొడుకుకు చెప్పి ఉండొచ్చు. ఒక ఇంట్లో పేపర్ చుట్టూ కుటుంబం మొత్తం చేరి ఉండొచ్చు. టీ దుకాణం దగ్గర ఒకరు వార్త చదివితే, చుట్టూ ఉన్నవాళ్లు ఆసక్తిగా విని ఉండొచ్చు. ఆ ఒక్క పేజీ ఎన్నో ఇళ్లలో ఆనందానికి కారణమై ఉండొచ్చు.
ఆగస్ట్ 15, 1947 న్యూస్ పేపర్ యాడ్స్
ఇక్కడే ఈ పాత పేపర్ మనతో ఒక భావోద్వేగ సంబంధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. మనం 1947ను పుస్తకాల్లో చదువుతాం. ‘ఆగస్టు 15న స్వాతంత్య్రం వచ్చింది’ అని తెలుసుకుంటాం. కానీ 1947 నాటి వార్తాపత్రికను చేతిలోకి తీసుకున్నప్పుడు అది కేవలం ఒక తేదీగా అనిపించదు. ఆ రోజు నిజంగానే ప్రజలు ఎలా స్పందించారో ఊహించగలుగుతాం. ఆ కాలపు అక్షరాలు, ప్రకటనలు, వార్తల భాష, పేపర్ డిజైన్... ఇవన్నీ కలిసి మనల్ని కొన్ని క్షణాల పాటు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి కాలానికి వెనక్కి తీసుకెళ్తాయి.
ఇంకో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే... ఆ పేపర్లో ఉన్న చిన్నచిన్న ప్రకటనలు కూడా ఈరోజు మనకు చరిత్రే. అప్పట్లో ప్రజలు ఏ వస్తువులు కొనేవారు? ఏ కంపెనీలు ఉండేవి? వ్యాపారాలు ఎలా ప్రచారం చేసుకునేవి? నగర జీవితం ఎలా ఉండేది? పత్రికలోని ప్రకటనలు, వార్తలు, ఫొటోలు ఇవన్నీ ఆ కాలపు భారత సమాజానికి ఒక అద్దంలా పనిచేస్తాయి. మనం చరిత్ర పుస్తకాల్లో చదవలేని ఎన్నో చిన్న విషయాలు ఒక పాత వార్తాపత్రిక పేజీలో కనిపించవచ్చు.
ఇలా జెప్టోలో లభిస్తున్న స్వాతంత్య్ర కాలంనాటి హిందూ పేపర్ లో ఆసక్తికరమైన యాడ్స్ కనిపిస్తాయి. మనం ఇప్పుడు వాడు కోల్గేట్ యాడ్ చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవడం ఖాయం. అప్పటినుండి ఇప్పటివరకు ఉందా అని ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ఇలా వివిధ రకాల బ్రాండ్స్ దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ యాడ్స్ ఇచ్చాయి. ఇక ఆరోజు (ఆగస్ట్ 15) ప్రముఖ గాయని ఎం.ఎస్. సుబ్బలక్ష్మి ప్రోగ్రాం ఉన్నట్లుగా ఉంది. అలాగే ఆనాటి స్వాతంత్య్ర సమరయోదులు సందేశం, నాయకుల ఫోటోలతో హిందూ పత్రిక చాలా ఆకర్షనీయంగా ఉంది.
ఆగస్ట్ 15, 1947న సంబరాలే కాదు బాధ కూడా..
స్వాతంత్య్రం వచ్చిన రోజుల్లో దేశం కేవలం సంబరాల్లోనే లేదు. మరోవైపు విభజన గాయం కూడా ఉంది. భారత్, పాకిస్థాన్ అనే రెండు కొత్త డొమినియన్ల ఆవిర్భావంతో లక్షలాది మంది ప్రజలు తమ ఇళ్లు వదిలి వలస వెళ్లాల్సి వచ్చింది. కుటుంబాలు విడిపోయాయి. హింస చెలరేగింది. ఒకవైపు స్వేచ్ఛ ఆనందం ఉంటే, మరోవైపు విభజన విషాదం కూడా ఉంది. అందుకే 1947 నాటి వార్తాపత్రికను చదవడం అంటే కేవలం ‘స్వాతంత్య్ర సంబరాలు’ చూడటం కాదు.. ఆ కాలపు సంక్లిష్ట వాస్తవాలను కూడా అర్థం చేసుకోవడం.
ఈరోజు మనకు స్వాతంత్య్రం సహజమైన హక్కులా అనిపిస్తుంది. ఓటు హక్కు ఉంది. మనకు నచ్చని నాయకుడిని విమర్శించగలం. దేశంలో ఎక్కడికైనా వెళ్లగలం. మన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేయగలం. మన భాషలో వార్తలు చదవగలం. కానీ ఇవన్నీ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవి కావు. వీటి వెనుక ఒక సుదీర్ఘ పోరాటం ఉంది. అందుకే 1947 నాటి పేపర్ మనకు ఒక ప్రశ్న కూడా వేస్తుంది — మనకు లభించిన స్వేచ్ఛను మనం ఎంత విలువగా భావిస్తున్నాం?
ఇంటికే ఆగస్గ్ 15, 1947 నాటి పేపర్ తెప్పించుకొండి
ఈ పాత పత్రికను Zepto (జెప్టో) లాంటి ఆధునిక క్విక్-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మన ఇంటి వద్దకు తెచ్చుకోవడం కూడా ఒక అందమైన కాలయానం లాంటిదే. ఒకవైపు నిమిషాల్లో పాలు, కూరగాయలు, కిరాణా సరుకులు ఇంటికి చేరుతున్న డిజిటల్ యుగం. మరోవైపు దాదాపు ఎనిమిది దశాబ్దాల క్రితం ముద్రించిన పేపర్. ఒకటి భవిష్యత్తు వేగాన్ని చూపిస్తే, మరొకటి మన గతాన్ని గుర్తుచేస్తుంది. టెక్నాలజీ ఎంత ముందుకు వెళ్లినా, మన చరిత్రను తాకినప్పుడు కలిగే భావన మాత్రం ఎప్పటికీ ప్రత్యేకంగానే ఉంటుంది.
బహుశా ఈ పాత పేపర్ విలువ దాని కాగితంలో లేదు. దానిపై ముద్రించిన చరిత్రలో ఉంది. ఒకప్పుడు ఎవరో తమ చేతులతో పట్టుకున్న పేజీని ఈరోజు మనం పట్టుకుంటున్నాం. ఒకప్పుడు ఎవరో స్వతంత్ర భారతం గురించి చదివిన అదే అక్షరాలను మనం చూస్తున్నాం. మధ్యలో 79 ఏళ్ల కాలం గడిచిపోయింది. తరాలు మారిపోయాయి. సాంకేతికత మారిపోయింది. నగరాలు మారిపోయాయి. కానీ స్వాతంత్య్రం అనే భావన మాత్రం మన జీవితాల్లో ఇంకా అదే బలంతో ఉంది.
అందుకే Zeptoలో కనిపిస్తున్న ఈ పాత ‘ది హిందూ’ సంచికను ఒక సాధారణ కలెక్టర్ ఐటమ్గా మాత్రమే చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది మన తాతలు, ముత్తాతలు చూసిన భారతదేశానికి ఒక కిటికీ. వాళ్లు ఎదురుచూసిన స్వేచ్ఛను మనం ఈరోజు అనుభవిస్తున్నామని గుర్తు చేసే ఒక జ్ఞాపకం. ఆ పేపర్ను చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు మనకు ఒక విషయం మాత్రం కచ్చితంగా అనిపిస్తుంది — చరిత్ర పుస్తకాల్లో మాత్రమే ఉండదు... కొన్నిసార్లు అది మన చేతిలో పట్టుకున్న ఒక పాత కాగితం రూపంలో కూడా మన ముందుకొస్తుంది.
ఈ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా అలాంటి ఒక పాత పేపర్ను చూడటం కేవలం గతాన్ని గుర్తు చేసుకోవడం కాదు. మనకు స్వేచ్ఛను అందించడానికి పోరాడిన తరానికి ఒక చిన్న నమస్కారం కూడా. ఎందుకంటే 1947లో ఒక తరం కలలు కన్న స్వతంత్ర భారతదేశంలోనే మనం ఈరోజు జీవిస్తున్నాం. ఆ విషయం ఒక్కసారి గుర్తొస్తే... చేతిలో ఉన్న ఆ పాత పేపర్ విలువ ఒక్కసారిగా మారిపోతుంది. ఈ పేపర్ రూ.250-399 కి లభిస్తోంది... మీరు కావాలనుకుంటూ జెప్టోలో ఆర్డర్ చేయవచ్చు.