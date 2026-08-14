కరెంట్ తీగలపై కూర్చునే పక్షులకు విద్యుత్ షాక్ ఎందుకు కొట్టదు? అసల రీజన్ ఇదే
కరెంటు తీగలపై ఎన్నో వందల పక్షులు వరుసగా కూర్చుని ఉంటాయి. కానీ వాటికి కరెంట్ షాక్ కొట్టదు. ఎందుకిలా జరుగుతుందో తెలుసా? సైన్స్ ఏం చెబుతుందో తెలుసుకోండి.
కరెంట్ తీగలపై కూర్చున్న పక్షులు
రోడ్లపై లేదా వీధుల్లో వెళ్లేటప్పుడు విద్యుత్ స్తంభాలు, హై వోల్టేజ్ కరెంట్ తీగలపై పక్షులు కూర్చుని ఉండడం మీరే చూసే ఉంటారు. అవి చాలా ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఉంటాయి. ఆ కరెంట్ తీగల నుంచి వేలాది వోల్టుల విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంటుంది. ఒకవేళ పొరపాటున మనుషులు ఆ తీగలను తాకితే కరెంట్ షాక్ కు గురై ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అలాంటి హై వోల్టేజ్ తీగలపై పక్షులు గంటల తరబడి కూర్చున్నా వాటికి ఎలాంటి చిన్న విద్యుత్ షాక్ కూడా తగలదు. దీని వెనుక దాక్కున్న సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసా? భౌతిక శాస్త్రం ప్రకారం విద్యుత్ ఎప్పుడూ రెండు వేర్వేరు బిందువుల మధ్య వోల్టేజ్ తేడా (పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్) ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటికి ప్రవహిస్తుంది. పక్షి ఒకే కరెంట్ తీగపై తన రెండు కాళ్లను ఉంచి కూర్చున్నప్పుడు, దాని రెండు కాళ్ల వద్ద విద్యుత్ పొటెన్షియల్ లేదా వోల్టేజ్ స్థాయి సమానంగా ఉంటుంది. అక్కడ ఎలాంటి వోల్టేజ్ వ్యత్యాసం ఏర్పడకపోవడం వల్ల విద్యుత్ ఎలక్ట్రాన్లు పక్షి శరీరం గుండా ప్రవహించకుండా తీగ ద్వారానే ముందుకు ప్రవహిస్తాయి.
పక్షులకు కరెంట్ షాక్ ఎందుకు కొట్టదు?
పక్షులకు కరెంట్ షాక్ కొట్టకపోవడానికి గల మరొక కారణం క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ ఏర్పడకపోవడమే. సైన్స్ నియమాల ప్రకారం విద్యుత్ ఎల్లప్పుడూ అధిక వోల్టేజ్ ఉన్న ప్రాంతం నుండి జీరో వోల్టేజ్ ఉండే వైపు ప్రయాణించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. విద్యుత్ ప్రవాహం ఒక సంపూర్ణ వలయంలా మారినప్పుడు మాత్రమే షాక్ కలుగుతుంది. పక్షి విద్యుత్ తీగపై గాల్లో కూర్చున్నప్పుడు దానికి నేరుగా భూమితో గానీ, మరే ఇతర వస్తువుతో గానీ ఎలాంటి భౌతిక సంబంధం ఉండదు. దీంతో సర్క్యూట్ పూర్తి కాక పక్షికి ఎలాంటి హాని జరగదు. సాధారణంగా మనుషులు నేలపై నిలబడి విద్యుత్ తీగను ముట్టుకున్నప్పుడు, తీగలోని హై వోల్టేజ్ విద్యుత్ మన శరీరాన్ని ఒక వాహకంగా వాడుకుంటూ జీరో వోల్టేజ్ ఉండే భూమిలోకి ప్రవహిస్తుంది. ఆ సమయంలో సర్క్యూట్ పూర్తయి మనుషులకు తీవ్రమైన షాక్ తగులుతుంది. ఒకవేళ మనిషి కూడా భూమికి ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా కేవలం గాల్లో వేలాడుతూ ఒకే ఒక్క తీగను పట్టుకుంటే ఎవరికీ విద్యుత్ షాక్ కొట్టదు.
ఎప్పుడు కరెంట్ షాక్ కొడుతుంది?
పక్షులకు ఎప్పటికీ కరెంట్ షాక్ కొట్టదా? అంటే కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో అవి కూడా విద్యుత్ ఘాతానికి గురవుతాయి. పక్షి ఒక తీగపై కూర్చుని ఉన్నప్పుడు పొరపాటున దాని రెక్క లేదా శరీరం పక్కనే ఉన్న మరొక విద్యుత్ తీగను లేదా భూమితో సంబంధం ఉన్న విద్యుత్ స్తంభాన్ని లేదా ట్రాన్స్ఫార్మర్ను తాకితే వెంటనే సర్క్యూట్ పూర్తవుతుంది. అప్పుడు రెండు తీగల మధ్య ఉండే భారీ వోల్టేజ్ వ్యత్యాసం కారణంగా క్షణాల వ్యవధిలో విద్యుత్ ఆ పక్షి శరీరం గుండా ప్రవహించి తీవ్రమైన షాక్ కొడుతుంది. ముఖ్యంగా డేగలు, రాబందులు, కొంగలు వంటి పెద్ద శరీర పరిమాణం, విశాలమైన రెక్కలు కలిగిన పక్షులు ఎగిరే సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు రెండు వేర్వేరు తీగలను ఒకేసారి తాకి విద్యుత్ షాక్తో ప్రాణాలు కోల్పోతుంటాయి. ఈ విధంగా విద్యుత్ తీగలపై పక్షులు కూర్చున్నప్పుడు వోల్టేజ్ తేడా లేకపోవడం, భూమితో సంపర్కం ఏర్పడకపోవడం వల్లే అవి సురక్షితంగా ఉంటున్నాయి.