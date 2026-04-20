Miss India 2026: ఆ ఎమ్మెల్యే కూతురే మిస్ ఇండియా 2026, 7 భాషలు మాట్లాడే బ్యూటీ క్వీన్
Miss India 2026: మనదేశానికి కొత్త మిస్ ఇండియా ఎంపిక అయింది. ఆ అందగత్తే తండ్రి రాజకీయాల్లో ఉన్నారు. కర్ణాటకకు చెందిన ఎమ్మెల్యే సతీష్ సైల్ కుమార్తె సాధ్వి సైల్ 'ఫెమినా మిస్ ఇండియా 2026' కిరీటాన్ని గెలుచుకున్నారు.
ఫెమినా మిస్ ఇండియా 2026
భారత్కు కొత్త అందాల రాణి వచ్చేసింది. ఆమె సాధ్వి సతీష్ సైల్. ప్రస్తుతం ఈమె పేరు మనదేశంలో ట్రెండవుతోంది. భువనేశ్వర్లో జరిగిన ఫెమినా మిస్ ఇండియా వరల్డ్ 2026 పోటీలో ఆమె విజేతగా నిలిచి కిరీటాన్ని అందుకుంది. సాధ్వి గోవా రాష్ట్రం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించింది. ఆమె విజయం ఆ రాష్ట్రానికి కూడా గర్వకారణంగా మారింది. ఇప్పుడు ఆమె భారత్ తరఫున అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జరిగే మిస్ వరల్డ్ పోటీలో 2027లో పాల్గొనబోతోంది. ఈమె తండ్రి కర్ణాటకలోని కార్వార్ ఎమ్మేల్యే సతీస్ సైల్.
30 మందిని ఓడించి
భువనేశ్వర్లోని KIITలో జరిగిన పోటీలో అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి 30 మంది పోటీదారులను ఓడించింది సాధ్వి సైల్. సాధ్వి సతీష్ సైల్ చదువులో కూడా ముందుంటుంది. ఆమె ఎకానామిక్స్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో డబుల్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ సాధించింది. ఆమెకు భాషలపై కూడా మంచి పట్టు ఉంది. మొత్తం ఏడు భాషలు మాట్లాడగలదు. విదేశాల్లో చదువుకుంటూ ఆమె ఇప్పటికే పది దేశాలు సందర్శించింది. ఈ అనుభవం ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దింది. అందం మాత్రమే కాకుండా తెలివితేటలు కూడా కలిసిన వ్యక్తి సాధ్వి.
తండ్రి ఆనందం
కూతురు మిస్ ఇండియా కావడంతో ఎమ్మెల్యే సతీష్ సైల్ ఎంతో భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. కేవలం మూడు నెలల ప్రిపరేషన్తోనే తన కూతురు ఈ ఘనత సాధించిందని ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. సాధ్వి గోవాలోని పనాజీలో పుట్టడంతో ఆమె ఆ రాష్ట్రం తరుపునే పోటీ పడ్డారు. కానీ కార్వార్లోని స్కూల్లో చదివారు. బెంగళూరు, కెనడాలోని బ్రిటిష్ కొలంబియా యూనివర్సిటీలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారు.
గోవా నుంచి తొలి మహిళ
మోడలింగ్తో పాటు సాధ్వి సామాజిక సేవలో కూడా పాల్గొంటుంది. ముఖ్యంగా పోషకాహార లోపంతో బాధపడుతున్న పిల్లలకు సహాయం చేస్తూ ఉంటుంది. సమాజానికి ఉపయోగపడే పనులు చేయాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతోంది. అంతేకాకుండా వ్యాపార రంగంలో కూడా ఆమె ఆసక్తి చూపుతోంది. ఈ విధంగా ఒకే సమయంలో పలు రంగాల్లో తన ప్రతిభను చూపిస్తూ యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. గోవా నుంచి మిస్ ఇండియా అయిన తొలి మహిళగా సాధ్వి రికార్డు స్థాపించింది.