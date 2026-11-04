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- Gold Sweet: మనదేశంలోనే ఖరీదైన స్వీట్ ఇది.. దీని ధరతో ఒక బైక్ కొనేయచ్చు, ఈ స్వీట్ ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే
Gold Sweet: మనదేశంలోనే ఖరీదైన స్వీట్ ఇది.. దీని ధరతో ఒక బైక్ కొనేయచ్చు, ఈ స్వీట్ ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే
Gold Sweet: మనదేశంలో ఎన్నో రకాల స్వీట్లు ఉన్నాయి. ఒక్కో రాష్ట్రంలో ఒక్కో స్వీట్ ప్రసిద్ధి. అయితే మనదేశంలో అతి ఖరీదైన స్వీట్ ఒకటుంది. దీన్ని కేజీ ధరతో ఏకంగా ఒక బైక్ కొనేసుకోవచ్చు. ఆ స్వీట్ పేరేంటో.. ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలుసుకోండి.
అతి ఖరీదైన స్వీట్ ఇదే
సాధారణంగా పండుగల సమయాల్లో మిఠాయిలు కొనేటప్పుడు కేజీ ధర నాలుగైదు వందల నుంచి మహా అయితే రెండు వేల రూపాయల వరకు చూస్తుంటాం. కానీ ఒకే ఒక్క కేజీ స్వీట్ ఖరీదు ఏకంగా లక్ష రూపాయలకు పైగా ఉందంటే ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. రాజస్థాన్ రాజధాని జైపూర్లోని ‘త్యోహార్ స్వీట్స్’ వారు తయారు చేసే ‘స్వర్ణ ప్రసాదం’ స్వీట్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన మిఠాయిగా నిలిచింది. ఈ స్వీట్ కేజీ ధర అక్షరాలా లక్షా పదకొండు వేల రూపాయలు. కేవలం ఒకే ఒక్క ముక్క రుచి చూడాలన్నా దాదాపు మూడు వేల రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఒక కేజీ స్వీట్ కొనడానికి పెట్టే డబ్బులతో షోరూమ్కి వెళ్లి కొత్త బైక్ను సులభంగా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఎందుకంత ఖరీదు?
ఇంత భారీ ధరకు కారణం ఇందులో వాడే అద్భుతమైన దినుసులే. ఈ స్వీట్ను తినదగిన స్వచ్ఛమైన ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల బంగారు పొడితో తయారు చేస్తారు. పైభాగంలో బంగారు పూతతో మెరిసిపోతూ ఇది అచ్చం ఆభరణంలా కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా కాశ్మీరీ కుంకుమపువ్వు, ఖరీదైన చిల్గోజా (పైన్ నట్స్), బాదం, జీడిపప్పు, పిస్తా, ప్రత్యేకమైన బ్లూబెర్రీలను మేళవించి దీన్ని రూపొందిస్తారు. ఆయుర్వేద పద్ధతుల ప్రకారం బంగారు పొడి శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుందని నమ్ముతారు. ఇలా పోషకాలు, రాజసం కలగలిసిన అరుదైన మిశ్రమమే ఈ మిఠాయిని అంత ప్రత్యేకంగా మార్చింది.
ప్రెజెంటేషన్ కూడా అదిరిపోతుంది
కేవలం రుచిలోనే కాకుండా ఈ మిఠాయి ప్రెజెంటేషన్ కూడా ఎంతో విలాసవంతంగా ఉంటుంది. దీని రాజసాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఖరీదైన నగల పెట్టెలను పోలిన ప్రత్యేకమైన బాక్సులలో ప్యాక్ చేసి అందిస్తారు. రాయల్ గిఫ్టింగ్ కోసం, సంపన్న వర్గాల వేడుకల కోసం ఈ స్వీట్ను ప్రత్యేకంగా ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. ఇదే షాపులో కేజీ ఎనభై ఐదు వేల రూపాయల విలువ చేసే స్వర్ణ భస్మ భారత్, కేజీ యాభై ఎనిమిది వేల రూపాయల వెండి భస్మం స్వీట్లను కూడా తయారు చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా సంపద, సాంప్రదాయం మేళవించిన ఈ గోల్డెన్ స్వీట్ మిఠాయి ప్రియులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటోంది.